이 대통령, 물가상승 부른 '10조원대 담합' 밝힌 검찰 공개 칭찬

이재명 대통령이 2일 검찰을 공개 칭찬했다. 서울중앙지검 공정거래조사부가 2025년 9월부터 올해 1월까지 국민 생활필수품 담합 사건 집중수사로 설탕·밀가루 가격담합 및 한국전력공사 입찰담합 등의 서민경제 교란사범 총 52명을 기소한 것을 두고서다.
검찰 수사 결과에 따르면 총 담합 규모만 약 10조 원에 이른다. 국내 제분사 7곳이 2020년 1월부터 2025년 10월까지 약 6년간 진행한 밀가루 가격 담합 규모는 5조 9913억 원. 2021년 2월부터 2025년 4월까지 제당사 3곳이 약 4년간 진행한 설탕 가격 담합 규모는 3조 2715억 원으로 추정된다. 전력업체 10곳의 한전 입찰 담합 규모는 6776억 원이다.
이에 대해 검찰은 "국민 생필품에 대한 가격담합으로 인해 담합에 가담한 법인들은 막대한 이익을 취득하고, 그로 인한 식료품 물가 및 전기료 상승으로 인한 피해는 고스란히 소비자인 국민들에게 전가한 사실을 확인했다"고 밝혔다.
이에 대해 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 "검찰이 큰 성과를 냈다"고 했다.
이어 "국무회의에 이를 공유하고, 법정형 상한 개정 등 제도 보완방안, 담합업체들의 부당이익 환수방안, 부당하게 올린 물가 원상복구 방안 등 필요한 조치를 지시했다"라며 "잘한 건 잘했다고 칭찬해 주시기 바란다"고 적었다.
참고로 이 대통령은 2025년 9월부터 국무회의 등을 통해 일부 독과점 업체들의 가격 담합으로 인한 물가 상승 가능성을 지적하면서 적극 대응을 주문해 왔다(관련 기사 : 이 대통령 "망둥이 뛰니 꼴뚜기 뛰듯 오르는 물가, 이유 찾아내자" https://omn.kr/2fih0
) .
구체적으로 2025년 9월 국무회의 땐 공정거래위원회의 밀가루·설탕 업계의 가격 담합 가능성 보고에 "힘없는 서민들 식품 가격을 올려서 과도한 이익을 취하는 것이 있다면 이것을 통제하는 게 정부 역할"이라고 강조했다.
2025년 11월 국무회의 땐 "부당하게 독점적·과점적 지위를 이용해서 물가를 올려서 서민 부담으로 가중시키는 것을 잘 관리하고 통제해야 할 것"이라고 주문한 바 있다.
같은 해 12월 주재한 수석보좌관회의에서는 "시장 독점력을 활용해 부당하게 이익을 취하는 사례는 없는지 철저하게 점검해달라"고 했다.