365만원과 손편지... 하루 1만 원씩 모아 기부

충북 단양에 거주하는 것으로 추정되는 한 여성이 3년째 하루 1만 원씩 모은 기부금을 전달해 감동을 주고 있다.
50대로 추정되는 이 여성은 지난달 28일 오후 3시쯤 단양군청 주민복지과를 방문해 현금 365만 원이 담긴 봉투와 손편지를 남긴 뒤 조용히 자리를 떠났다. 공무원들이 거주지와 신원을 묻자 그는 "이름은 중요하지 않다"는 말만 남긴 것으로 전해졌다.
편지에는 "나만 행복과 즐거움을 누리기보다 가까이 있는 이웃과 함께 웃을 수 있는 세상이 되었으면 좋겠다"며 "단양에서 받은 행복을 다시 단양에 돌려주고 싶다"는 따뜻한 마음이 담겼다.
이 기부자는 하루 1만 원씩 1년 동안 차곡차곡 모은 365만 원을 매년 기탁하고 있으며, 2024년부터 같은 방식의 나눔을 이어오고 있다.
단양군은 이 기부금을 충북사회복지공동모금회를 통해 단양지역 저소득 취약계층 가구를 위해 사용할 계획이다.
단양군 주민복지과장은 "금액의 많고 적음을 떠나 1년 내내 이웃을 생각하며 마음을 모았다는 점에서 더욱 값지고 소중한 기부"라며 "도움이 꼭 필요한 이웃들에게 정성껏 전달하겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.