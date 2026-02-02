365만원과 손편지... 하루 1만 원씩 모아 기부

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충북 단양에 거주하는 것으로 추정되는 한 여성이 3년째 하루 1만 원씩 모은 기부금을 전달해 감동을 주고 있다.50대로 추정되는 이 여성은 지난달 28일 오후 3시쯤 단양군청 주민복지과를 방문해 현금 365만 원이 담긴 봉투와 손편지를 남긴 뒤 조용히 자리를 떠났다. 공무원들이 거주지와 신원을 묻자 그는 "이름은 중요하지 않다"는 말만 남긴 것으로 전해졌다.편지에는 "나만 행복과 즐거움을 누리기보다 가까이 있는 이웃과 함께 웃을 수 있는 세상이 되었으면 좋겠다"며 "단양에서 받은 행복을 다시 단양에 돌려주고 싶다"는 따뜻한 마음이 담겼다.이 기부자는 하루 1만 원씩 1년 동안 차곡차곡 모은 365만 원을 매년 기탁하고 있으며, 2024년부터 같은 방식의 나눔을 이어오고 있다.단양군은 이 기부금을 충북사회복지공동모금회를 통해 단양지역 저소득 취약계층 가구를 위해 사용할 계획이다.단양군 주민복지과장은 "금액의 많고 적음을 떠나 1년 내내 이웃을 생각하며 마음을 모았다는 점에서 더욱 값지고 소중한 기부"라며 "도움이 꼭 필요한 이웃들에게 정성껏 전달하겠다"고 말했다.