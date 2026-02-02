충북3·1만세운동과 학생독립운동, 여기서 시작되다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기











큰사진보기 ▲청주농업고등학교 ‘청농학생 항일독립운동기념탑’ 전경 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

[학교연혁]

1911.6.14. : 도립청주농림학교 설립인가

1911.9.1. : 청주공립농업학교 개교

1913.6.22. : 청주군 서주내면 사창리로 이전 (현 청주여중 자리)

1923.4.30. : 청주면 영동으로 이전(현 청주공고 자리)

1924.4.1. : 충북공립농업학교로 교명 변경

1930.5.28. : 청주공립농업학교로 교명 변경

1938.9.1. : 청주읍 내덕리 산 1번지(현 위치)로 이전

1946.9.1. : 청주공립농업중학교로 교명 변경

1951.9.1. : 청주농업고등학교로 교명 변경

2025.1.3. : 제110회 졸업식 (누적 졸업생 2만748명)

"청주에서 3월 2일 다수의 독립선언서를 발견했다. 3월 10일에는 청주공립농학교 생도가 동맹휴교를 기획했는데 이것이 충북 소요의 시작이다."1919년 5월 31일 일제는 '소요사건 개황 충청북도' 문서를 통해 조선총독부 상부에 이같이 보고한다.문서에 표기된 '청주공립농학교'는 당시 청주공립농업학교(현재 청주농업고등학교)다.'소요'란 단어는 3‧1만세운동을 뜻한다.정리하면 1919년 3월 1일 청주공립농업학교 학생들의 동맹휴교(집단수업거부)가 충북지역의 3‧1독립만세 항쟁의 시작점이라는 것이다.조선총독부 내부 문건에서 보여지듯 청주농업고등학교는 일제의 식민지배 시절 충북지역 학생독립운동의 시발점이자 종착점이다.1919년 3월 9일과 10일 3‧1만세항쟁에 참여하기 위한 동맹휴학 투쟁부터 시작해 1927년 일본인 교장을 몰아내기 위한 맹휴투쟁, 1930년 광주학생운동 지지를 위한 청주3개교 연합 맹휴투쟁, '일본 제국주의 타도'를 외치며 교문을 나섰던 1931년 맹휴투쟁 등 청주농업고등학교의 학생독립투쟁 사례는 나열하기 힘들 정도다.특히 1931년 맹휴투쟁에선 나무 몽둥이와 쇠망치 등 학생들이 일제당국의 무장한 경력에 맞서기 위해 자위수단을 갖추었는데, 이는 대한민국 학생독립운동사에서 유례가 없는 사례였다.맹휴투쟁이 아니라 맹휴항쟁이라도 해도 결코 과하지 않다.이 과정에서 수많은 희생자가 발생했다. 수십명의 학생이 일제 경찰에 붙잡혀 옥살이를 해야 했다.100여명의 넘는 학생들이 독립운동에 참여했다는 이유로 강제로 퇴학과 정학 등 불이익 처분을 받았다.일제가 적시했듯이 청주농업고등학교 학생의 독립투쟁은 충북3‧1 운동의 시발점이다.1911년 청주공립농업학교로 개교한 청주농업고등학교는 충북지역의 최초의 중등교육기관이었다.1930년대 중반 청주농업고등학교의 입학 경쟁률은 6:1에서 10:1에 이를 정도로 치열했다.당시 언론은 청농업고등학교의 입학경잴률에 대해 '전율할 정도'라는 표현까지 사용했다.1924년 개교한 청주고등공립보통학교의 경쟁률보다 청주농업고등학교의 입학경쟁률이 더 높았다.이는 당시 청주농업고등학교가 충북지역 최고의 인재들이 결집된 교육기관으로서 위상을 보여주는 대목이다.충북지역 최초이자 최고의 중등교육기관이라는 위상을 가졌던 만큼 청주농업고등학교 재학생들은 독립항쟁의 중심에 섰고, 그 사회적 역할을 진심으로 다했다.선봉에 섰던 만큼, 희생도 컸다.▲ 1919년 3월 9일 3‧1만세항쟁 동맹휴학 사전 계획 ▲ 1927년 일본인 교장 배척 맹휴투쟁 ▲ 1930년 광주학생운동지지 맹휴투쟁 ▲ 1931년 '일본제국주의 타도' 맹휴 투쟁 등 4개의 투쟁에서 징역형을 선고받고 옥살이를 한 학생만 최소 24명이나 된다.당시 일제는 재판없이 한달 이내에서 구류처분을 내린 경우도 많았던 만큼, 청주형무소 등에서 옥살이를 한 청주농업고등학교 재학생들은 더 늘어날 수 있다.일제는 학생들을 잡아가 옥살이를 시킨 것도 모자라, 학교에 압력을 넣어 퇴학과 정학 등 불이익 처분을 통해 보복했다.최소 34명이 퇴학을 당했고, 퇴학자의 2~3배에 달하는 학생이 정학 처분을 받았을 것으로 추정된다.독립항쟁에 참여했던 청주농업고등학교 학생들은 학교를 떠난 뒤에도 투쟁을 멈추지 않았다.1919년 3‧1 만세운동 동맹휴학을 계획했다는 이유로 징역 5월의 실형을 살았던 서상경(徐相庚, 1900~1962. 제 7회, 건국훈장 애국장)의 경우 일본으로 건너갔다.서상경은 이곳 일본에서 박열(朴烈.1902~1974. 건국훈장 대통령장)과 흑도회(黑濤會), 불령사(不逞社)롤 조직하고 함게 활동했다.박열은 1923년 9월 일본 황태자의 결혼식에 참석하는 일왕을 비롯해 황족과 내각총리대신, 조선총독 등을 폭살하려는 계획을 세운뒤, 폭탄을 구하는 과정에서 일제에 잡혔다.그는 1926년 3월 폭살계획으로 인하여 일본 대심원에서 사형을 선고받았으나 1926년 4월 5일 무기징역으로 감형되어 20여년간 옥고를 치렀던 인물이다..1925년 귀국한 서상경은 서울에서 무정부주의 독립운동단체인 흑기연맹(黑旗聯盟)을 조직해 무정부주의 연구와 선전활동을 하다가 일제 경찰에 체포됐다. 1925년 11월 17일 경성지방법원에서 소위 제령(制令) 7호 위반으로 징역 1년형을 선고받고 옥고를 치렀다.1년의 옥살이를 마치고 출옥한 서상경은 다시 1929년 2월 18일 충주에서 문예운동사(文藝運動史)라는 항일비밀결사를 조직했다.잡지 <문예운동(文藝運動)>을 간행하려고 활동하다가 또 다시 일제 경찰에 붙잡혔다.서상경은 1930년 3월 12일 경성지방법원에서 치안유지법 위반으로 징역 5년형을 선고받고 형기를 마칠 때 까지 옥살이를 했다.총 세 차례 6년 3개월의 옥고를 치렀다.1931년 9월 4일 청주농업고등학교 재학생 100여명의 전대 미문의 투쟁을 진행한다.청주농업고등학교 학생 80여명은 쇠망치와 몽둥이를 들었다.이들은 칼을 찬 채 아침 조회를 하는 일본인 교장과 교원들을 끌어내렸다. 단상에 오른 학생 대표는 "일본 제국주의를 타도하라"고 외쳤다.'독립 만세'를 넘어 '일본 제국주의 타도'를 외치며 청주농업고등학교 학생 100여 명은 교문을 박차고 나와 청주 시내로 향했다.'일본 제국국주의 타도' 내용이 담긴 격문 1만여매가 청주 시내에 뿌려졌다.이 투쟁을 주도한 청주농업고등학교 학생은 징역 3년을 언도 받고 형무소에서 옥살이를 했다.청주농업고등학교 정문을 통과해 오른쪽으로 가면 우뚝 선 탑을 만날 수 있다.바로 '청농학생 항일독립운동기념탑'이다.이 탑에는 1919년 3‧1만세운동과 1930년 '광주학생운동지지 동맹휴업' 투쟁에 참여한 학생들의 이름이 하나 하나 새겨져 있다.1982년 11월 1일 개교 71주년을 맞아 동문들이 기금을 모아 이 탑을 건립했다.다시 1998년 기념탑을 중건해 오늘에 이르고 있다.