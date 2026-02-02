하이베러 음성공장 화재, 외국인 노동자 2명 실종... 경찰 수사 착수

큰사진보기 ▲음성 화재 현장. 사진=충북소방본부 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북경찰청이 2일 하이베러 음성공장 화재 원인 규명을 위한 본격적인 수사에 착수했다. 이와 함께 충북소방본부는 실종된 노동자를 찾기 위한 수색을 4일째 이어가고 있다.실종자는 카자흐스탄 국적 A(60)씨 또는 네팔 국적 B(23)씨다. 소방본부는 사고 다음날 시신 1구를 찾았지만 훼손이 심해 유과능로 신원이 불가능한 상태로 국과수에 부검을 의뢰할 예정이다. 경찰은 이 시신은 실종된 노동자 가운데 1명일 가능성이 큰 것으로 보고 있다.이들 실종자 2명은 모두 정식 비자를 발급받아 국내에서 근무 중이던 외주업체 소속 외국인 노동자다. 이들은 공장 내에서도 화재 위험이 높은 부직포와 펄프 등 가연성 폐기물 처리 업무를 담당해온 것으로 전해졌다.이번 화재는 지난 1월 30일 오후 2시 55분쯤 발생했고, 21시간여 만에 진화됐다. 이 과정에서 공장 전체 5개 동 가운데 3개 동(연면적 약 2만4000㎡)이 전소됐다. 당시 근무 중이던 직원 83명 가운데 81명은 긴급 대피했지만, A씨와 B씨는 연락이 두절되며 실종자로 분류됐다.경찰은 공장 관계자 4명을 상대로 참고인 조사를 벌이는 한편, 화재 현장에 설치돼 있던 CCTV 본체 일부를 확보해 국과수에 영상 감정을 의뢰했다. 3일에는 국과수와 소방, 고용노동당국 등이 참여하는 합동 현장 감식도 진행할 예정이다.이번 사고는 단순한 화재 사건을 넘어, 산업 현장에서 반복돼 온 '위험의 외주화' 문제를 다시 드러냈다는 지적이 나온다.화재 등 위험이 따르는 공정에 외주 인력을 투입하고, 외주 인력 상당수가 반복적으로 외국인 노동자였다는 점이다.2024년 경기도 화성시 소재 아리셀 공장 화재 참사에서도 사망자의 대부분이 외국인 노동자였다.원청 기업이 비용 절감과 책임 분산을 이유로 위험한 공정을 외주화하고, 하청·외주업체가 다시 외국인 노동자에게 고위험 업무를 맡기는 구조가 반복되면서 사고의 피해가 가장 취약한 외국인 노동자에게 집중되고 있다.언어 장벽과 고용 불안정성 탓에 외국인 노동자들이 위험을 인지하고도 문제를 제기하기 어려운 현실도 그들을 희생자로 만드는 이유다.중대재해처벌법 시행 이후에도 이 같은 구조가 크게 달라지지 않았다는 점에서, 사고 원인 규명과 처벌을 넘어 위험 공정 외주화 자체를 제한하고, 원청의 실질적 안전관리 책임을 강화해야 한다는 지적이 끊임없이 일고 있지만 여전히 대책은 마련되지 못하고 있는 실정이다.