임호선 의원, 출마도 아니고 불출마도 아니고… 진짜 의도는?

6월 치러지는 충북도지사선거 후보자 선출을 위한 더불어민주당 경선이 시작부터 삐걱거리고 있다.당원명부 유출 의혹이 불거지면서, 이광희(청주서원) 도당위원장의 거취문제까지 거론되는 등 분열양상이 커지는 상황.여기에 임호선(진천·증평·음성) 국회의원에 대한 전략공천설까지 등장하면서 경선버스에 탑승한 후보자들의 발목을 잡는 형국이 됐다.최근 민주당 충북지역 관계자들 사이에서 충북도지사 선거에 대한 '임호선 국회의원 전략공천설'이 나돌았다. 취재진이 복수의 민주당 관계자들로부터 확인한 '전략공천설' 내용은 대략 이렇다. 시작점은 최근 발생한 당원명부 유출의혹 사건이다. 이와 관련 중앙당에서 당원명부가 유출돼 이미 공정한 경쟁을 할 수 없다는 이유를 들어 경선 대신 전략공천을 결정한다는 것이다.여기에 임호선 국회의원이 충북도지사 출마 여부와 관련해 애매한 입장을 유지하는 모습도 보태졌다. 임 의원은 최근 진행된 '더불어민주당 중부3군 신년인사회' 자리에서 출마를 한다는 것인지 불출마하겠다는 것인지 애매하게 말했다.그는 도지사 출마여부를 언급하면서 "저 도지사 해먹으라고 권력놀음 하라고 뽑아주신 거 아니죠. 중부3군 제대로 살피고. 우리 말 귀담아 듣고 국회 가서 니 목소리 내든가 이런 거잖아요"라며 "제가 권력에 욕심부리던가요. 아니잖아요"라고 말했다.이 말은 충북도지사 선거에 출마하지 않겠다는 말로 해석됐다. 하지만 같은 자리에서 임호선 의원은 상반되게 해석 될수 있는 여지의 말을 했다.임 의원은 "(출마를 선언한 후보들이) 확실하게 이겨주셔야 됩니다. 확실하게 이겨주시지 않으면 제가 출마합니다"라고 말했다. 이어 "지평을 열어야 한다. 저쪽 당에서 누가 나오냐! 적어도 다른 사람은 모르겠는데 경찰 후보자 거론되는 사람은 제가 압승할 수 있습니다"라고 말했다.이 행사 이후 일부 언론에서 "임호선 의원이 도지사선거에 출마하지 않겠다고 선언했다"고 보도했다. 이 보도에 대해 임호선 의원은 MBC충북과의 인터뷰에서 "불출마를 선언한 적이 없다"고 해명했다.임호선 의원이 모호한 태도를 보이면서 '전략공천설'은 '임호선 전략공천설'로 확대됐다. 여기에는 임호선 의원이 정청래 지도부에서 사무부총장을 지낸 배경도 곁들여 졌다.지역정가에선 전략공천설이 '카더라'식의 이야기로 그치지 않은 배경에는 임호선 의원의 어정쩡한 행보가 작용했다는 분석이 나온다.민주당 관계자에 따르면 임호선 의원이 충북도지사 경선에 나오려면 오는 3일까지 중부3군지역위원장 직을 내려 놓아야 한다. 불과 하루 밖에 남지 않았다. 만약 이 시기까지 지역위원장직을 내려놓지 않으면 경선참여는 불가능하다. 이 경우 임호선 의원이 도지사 선거에 출마하려면 남은 길은 단 하나, 경선을 하지 않고 중앙당으로부터 전략공천을 받는 길이다. 이런 상황에서도 임호선 의원은 도지사 출마설을 거두지 않으면서, 중앙당과의 교감설 같은 이야기가 그럴 듯 하게 퍼진 것이다.임호선 의원의 행보에 대해서 곱지 않은 시선도 있다.민주당 관계자 A씨는 "전략공천설은 경선을 통한 후보선출이라는 민주주의 요소와는 거리가 멀다"며 "사실상 경선버스가 출발했는데, 전략공천설로 바퀴 바람을 빼버리는 것"이라고 비판했다. 이어 "경선 흥행을 위해 노력해야 할 현직 국회의원이, 자기 밥 그릇에 재를 뿌리는 것"이라며 "출마를 하고 싶으면 공정하게 경선버스에 탑승해야 한다"고 강조했다.또 다른 관계자 B씨는 "전략공천설은 당은 흔드는 것"이라며 "이 과정에서 간 보듯이 애매모호한 태도를 보이는 것은 도내 민주당 최다선 의원이 취할 행동은 아니다"고 지적했다.이에 대해 민주당충북도지사 후보 당내 경선에 참여를 선언한 노영민 전 대통령 비서실장과 송기섭 진천군수, 신용한 지방시대부위원장은 한결같이 "전략공천은 없다"는 입장을 보였다.취재진은 임호선 의원에게 연락을 취했지만, 통화가 되지 않아 입장을 들을 수 없었다.