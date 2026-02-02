이장우 "마지막 기대는 대통령뿐... 지방분권 의지 보여 달라"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 2일 오후 시정브리핑에서 민주당이 제출한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 2일 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'에 대해 입장을 밝히면서 공개한 국민의힘이 발의한 법안과 민주당이 발의한 법안 비교 내용. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전시장이 더불어민주당이 지난달 30일 발의한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'을 두고, 특례 축소와 자치권 후퇴가 심각한 수준이라며 이재명 대통령을 향해 지방분권과 재정 이양에 대한 분명한 정치적 결단을 촉구했다.이장우 시장은 2일 오후 대전시청에서 브리핑을 열고 민주당이 당론으로 제출한 충남·대전 통합특별법안에 대한 공식 입장을 밝히며, 현재 법안 구조로는 행정통합의 실질적 효과를 기대하기 어렵다고 강하게 비판했다.이날 이 시장은 "대전시와 충청남도는 수도권 1극 체제를 극복하고 지방이 스스로 미래를 설계하는 지방정부를 만들기 위해 행정통합을 추진해 왔다"며 "그런데 이번 민주당이 제출한 법안은 그간 축적된 논의와 합의의 결과를 훼손하고 있다. 중앙과 지방의 권한과 재정 불균형 문제를 해소하지 못한 민주당 법안 중심으로 통합을 추진한다면 단순한 물리적 통합에 그칠 수밖에 없다. 이는 주민 동의를 받기도 어렵다"고 평가했다.이장우 시장은 민주당 법안의 가장 큰 문제로 자치재정권과 국가 의무 조항의 대폭 축소를 지목했다. 그는 "기존 특별법안(성일종 의원 발의안)의 핵심은 국세의 지방이양을 통한 실질적인 지방정부 구현"이라며 "기존 법안에는 항구적인 양도소득세, 법인세, 부가가치세 등의 국세 이양과 10년간 대전충남 보통교부세 총액의 6%추가 교부, 특별시 보통교부세 부족액 교부, 국가 지원 등이 규정돼 있었다"고 설명했다.이어 "그러나 민주당 법안은 자치 재정과 관련된 대부분의 조문이 포함돼 있지 않다. 지난 1월 국무총리 발표안의 연간 5조 원은 구체적으로 명문화돼 있지 않으며, 시군구까지 포함해서 연간 5조 원인지 그것조차 알 수 없다"고 주장했다.또한 "자치재정권 중심으로 55개 조문이 불수용됐고, 기존 법안 257개 중 절반에 가까운 136개의 특례는 축소 반영됐다"며 "더욱이 특례 257개 중 55개는 불수용, 136개는 수정, 66개만 반영된 상황"이라고 강조했다.이장우 시장은 특히 강행 규정이 재량 규정으로 바뀐 점을 문제 삼으며 "기존 안과 비교할 때 36개의 조문이 '해야 한다'에서 '할 수 있다'로 변경됐고, 장관 협의나 동의 절차를 추가하도록 해서 오히려 규제를 강화한 조문이 28개나 있다"고 강조했다.아울러 그는 "특별시장 조례로 정하게 한 내용도 국가 장관이나 대통령령으로 수정돼 특별시의 자치권이 축소됐고, 국가 지원으로 추진해야 실효성이 있는 특례들은 오히려 특별시가 자체적으로 추진하도록 변경됐다"고 덧붙였다.이 시장은 과학·경제 분야에서도 자치권 축소가 뚜렷하다고 지적하며 "반도체, 바이오, 국방, 항공, 우주, 디스플레이 등의 산업 분야를 특별시 첨단 전략 산업으로 육성하기 위해 국가의 행·재정적 지원을 의무화했지만 민주당 법안은 이를 재량 규정으로 변경했다"고 주장했다.그러면서 "광역 도로와 광역철도 사업의 국고 지원 비율 확대 특례 역시 재량 규정으로 바뀌어 대전과 충남을 하나의 경제·생활권으로 조성하는 데 큰 제약이 될 수밖에 없다"고 말했다.이 시장은 같은 날 민주당이 발의한 광주·전남 통합특별법과의 비교를 통해서도 충남·대전 법안이 현저히 후퇴했다고 주장했다.그는 "특별지방행정기관 사무 이관의 경우, 전남·광주는 강행 규정으로 돼 있지만 충남·대전은 재량 규정이고, 행정통합 제반 비용 국가 지원도 전남·광주는 강행, 충남·대전은 재량으로 돼 있다"며 "첨단 전략산업 육성, 공공기관 이전, 개발제한구역 관리 권한 등에서도 명백한 차이가 있다"고 말했다.이어 "어떻게 같은 날 같은 당에서 이렇게 차별적인 법안을 낼 수 있느냐"며 "충청남도 도민들과 대전시민들은 광주·전남 몰아주기 법안으로밖에 이해할 수 없을 것"이라고 비판했다.이 시장은 "대전·충남 행정통합은 지역의 미래 100년을 내다본 국가 대개조의 출발점이 돼야 한다"며 "중앙과 지방의 권한과 재정 불균형 문제를 해소하지 못한 채 통합을 추진한다면 단순한 물리적 통합에 그칠 수밖에 없고, 이는 주민 동의를 얻기 어렵고 지역사회 분열로 이어질 수 있다"고 경고했다.그러면서 이 시장은 "참으로 심각한 상황이다. 그래서 이제 마지막 기대는 유일하게 딱 한 분밖에 없다"며 "대통령이 지방분권에 대한 권한 이양, 재정 이양에 대한 의지를 확실하게 보여주실 때라고 생각한다"고 말했다. 계속해서 그는 "대통령께 촉구한다. 대통령의 지방분권에 대한 의지가 확실히 법안에 담길 수 있도록 조속히 수정해 주시기 바란다"고 덧붙였다.끝으로 이장우 시장은 "통합은 저와 충남도지사의 신념이자 생존 전략이지만, 통합의 효과는 재정 분권과 자치 권한의 법적 보장이 반드시 필요하다"며 "대통령의 과감한 재정 분권과 자치 권한의 법적 보장의 결단이 필요한 때"라고 다시 한번 강조했다.질의응답에 나선 이 시장은 '주민투표 검토에 대한 생각'을 묻는 질문에 "시도의회 의원들과 충분히 논의하겠다"며 "이 법안이 국회에서 수정될 기회가 있기 때문에, 앞으로 재정분권이나 고도의 자치권을 보장하는 법안으로 수정된다면 바람직하지만, 지금의 수준으로는 안 된다. 시의회와 시민 의견을 수렴해서 앞으로 적극 대처하도록 하겠다"고 말했다.아울러 '주민투표를 하려면 선거법상 선거 60일 전인 4월 4일까지 해야 하는데, 물리적으로 가능한가'라는 질문에는 "현재로서는 가능하다고 생각한다"고 답했다.한편, 이 시장은 민주당 박정현 대전시당위원장이 이날 오전 민주당 발의 법안에 대해 설명하는 기자회견을 연 것에 대해 "진짜 무책임한 분"이라고 맹비난했다.이 시장은 "대전충남을 대표하는 지역 국회의원이 법안을 내면서 정부하고 협의했다고 하지만, 그 정도 내용으로 발의를 해 놓고 시민들한테 부끄럽지도 않나"라며 "도대체 지역 분권에 대한 의지가 있는 것인지 모르겠다. 그냥 조금 받으면 되는 것인가, 그런 궁색한 설명을 할 게 아니라 차라리 국회의원직을 사퇴해야 된다"라고 일갈했다.