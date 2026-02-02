'5월 9일 종료는 분명' 강조한 청와대 "보유세 인상은 최후수단"

청와대가 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치는 본래 예정대로 종료된다고 다시 강조했다. 강유정 청와대 대변인은 2일 오후 브리핑에서 "(중과 유예 조치 종료는) 대통령께서 계속 끊임없이 강조하고 있는 것"이라며 "5월 9일 날 종료되는 것만큼은 분명하다"고 했다.
이재명 대통령이 최근 엑스(X·옛 트위터)에 중과 유예 조치 종료를 포함한 부동산 문제를 자주 언급하고 강조하는 점을 설명하면서 한 답변이다(관련기사 : 1163자 장문 트윗한 이 대통령 "언론, 왜 망국적 투기 편드나" https://omn.kr/2gwi7
).
강 대변인은 관련 질문에 "(이 대통령은) 소셜미디어를 통해 결국 5월 9일에 중과 유예에 관한 사안은 그때 종료하겠다고 말하셨고, 이 부분에 있어서는 정책적으로 일관성 있게 실현하겠다는 의지를 계속 보여주신다고 할 수 있다"고 했다.
김용범 청와대 정책실장이 지난달 28일 정책 현안 브리핑에서 10.15 대책으로 새롭게 중과 대상에 포함된 다주택자 등에겐 한두 달의 말미를 더 주는 방안도 검토 중이라고 한 것과 관련해서도 "사회적 약속이자 정책적 일관성 측면에서, 그 이후 다른 이야기가 가능할 수 있을지 모르겠지만, 5월 9일 유예 종료는 분명하다"고 잘랐다.
'다주택자 양도소득세 중과 유예 연장은 더 이상 없다'는 정책적 메시지를 보다 더 분명히 해서 시장의 혼선 및 오독을 줄이겠다는 취지로 읽힌다.
다만 강 대변인은 보유세 인상 등 세제 개편 가능성에 대해서는 "최후의 수단"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 21일 신년 기자회견에서 "세금으로 집값 잡는 것은 웬만하면 안 하겠다"며 "제가 최대한 뒤로 미루려고 한다"고 한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "세금으로 집값 안정, 깊이 고려하지 않아" https://omn.kr/2grr7
).
그는 관련 질문에 "보유세라는 부분은 최종적으로 정말 이 모든 것(정책)이 다 불가능하다고 여겨졌을 때라 생각하는 전제 하에 (인상 여부를) 검토할 수 있다"며 "지금은 여러 가지 정책에 있어서 실효성을 더 강조하는 단계라고 보시면 될 듯 하다"고 설명했다.
또한 "(이 대통령은) 소셜미디어를 통해서 여러 어젠다도 제시하고 이런 의제들을 사회적 공론화를 통해 좀 더 이야기해 보고자 하는 것"이라며 "부동산 문제라든가 수도권 1극 체제의 문제점 등에 있어서 언론의 정론직필 필요성 같은 것을 강조하는 매체로도 (SNS를) 활용하고 있다"고도 덧붙였다.