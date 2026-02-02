'공무원 부당 동원 선거운동 신고센터' 운영한다

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 경남본부는 2일 경남도청 프레스센터에서 ‘공무원 부당 동원 선거운동 신고센터’ 운영을 선포했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

6‧3 전국동시지방선거를 앞두고, 전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)가 '공무원 부당 동원 선거운동 신고센터'를 운영한다고 밝혔다.강수동 본부장은 2일 경남도청 프레스센터에서 선포식을 열고 "공무원 동원 관행은 권력 관계에 따른 신고 기피, 내부 제보자 보호 장치 미비, 보복 인사에 대한 두려움 등으로 방치되는 경우가 많다"라며 "이에 우리는 공직사회 부정부패 감시자로서의 역할을 수행하기 위해 지방선거 기간동안 신고센터를 운영하여 위법 부당한 공무원 선거동원 실태를 감시하고 내부 제보를 활성화할 것"이라고 말했다.신고센터와 관련해 강 본부장은 "온라인 익명 신고를 원칙으로 하여 모든 제보자는 철저히 보호할 것이며 신고 접수 즉시 관련 법률을 검토해 선거관리위원회 및 경찰에 고발조치할 것"이라면서 "아울러 권력형 갑질을 근절하고 부당한 지시를 거부하는 공직 내부 풍토를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.공무원노조 경남본부는 선포선언문을 통해 "지방선거가 치러질 때마다 공무원이 선거에 동원되는 일은 반복돼 왔다"라며 "과거 지방선거 과정에서 자치단체장과 간부공무원이 업무를 빙자해 공무원을 선거에 활용하고, 자료 제출과 홍보, 행사 동행과 일정 지원 등으로 사실상 선거운동에 동원한 사례들은 이미 여러 차례 확인된 바 있다"라고 설명했다.이들은 "공무원은 특정 후보나 정당을 위해 동원될 수 없으며, 선거의 수단이 되어서는 안 된다"라며 "그럼에도 선출직 단체장이 인사권을 쥔 구조 속에서 공무원들은 선거철마다 부당한 압박에 놓여 왔다. 보직과 근무 환경이 단체장에 의해 좌우되는 현실에서 부당한 지시를 거부하는 일은 개인에게 감당하기 어려운 부담이 돼 왔다. 이러한 구조를 방치한 채 공무원 개인에게만 책임을 묻는 방식으로는 공무원 동원 선거를 근절할 수 없다"라고 밝혔다.'공무원 부당 동원 선거운동 신고센터' 운영에 대해 이들은 "자치단체장과 간부공무원이 업무를 빙자해 공무원을 선거에 동원하는 행위와 이에 불응할 경우 인사상 불이익을 암시하거나 가하는 모든 사례를 감시하고 제보받기 위해서다"라며 "신고센터는 공무원 동원 선거 관행을 사전에 차단하고, 부당한 지시를 거부할 수 있는 최소한의 보호 장치가 될 것"이라고 밝혔다.공무원노조 경남본부는 "공직사회 부정부패의 감시자로서 선거 과정에서 공무원의 정치적 중립이 훼손되지 않도록 책임 있게 대응해 나갈 것"이라며 "지방선거에서 현장의 공무원이 선거의 공정성을 지키는 역할을 다할 수 있도 끝까지 감시하고 행동할 것"이라고 제시했다.공무원노조는 구체적 사례로 "단체장 또는 간부가 공무원에게 후보자 방문·행사 참석을 지시하거나 동행 요구", "정책성과 홍보물 제작·배포, SNS·언론 기고 등 선거에 유리한 활동을 지시", "시장과 의원 등 정치인의 현장 방문, 일정 관리, 안내, 사진촬영 지원 강요", "후보자 측근 또는 참모가 공무원에게 자료제공.행사 협조를 요청", "구청과 동주민센터 행사를 특정 정치인의 선거활동에 활용"을 언급했다.