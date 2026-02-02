대법원, 12일 '전두환 회고록' 출판 금지 소송 선고... 접수 3년 4개월 만

큰사진보기 ▲"발포 부인하냐" 질문에 짜증내는 전두환전두환씨가 11일 자신의 형사재판 출석을 위해 광주지방법원에 들어서며 '(5.18당시) 발포명령을 부인하느냐?'는 취재진 질문을 받고 "왜 이래?"라며 짜증을 내고 있다. 전씨는 2017년 출간한 회고록에서 5·18 당시 헬기사격을 목격했다고 증언한 고 조비오 신부를 '성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이'라고 비난한 혐의(사자명예훼손)로 기소됐다. 2019. 3. 19 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 오후 서울 종로구 교보문고 매장에 <전두환 회고록>이 진열되어 있다. 2017. 4 4 ⓒ 권우성 관련사진보기

대법원이 5·18 단체가 제기한 전두환 회고록 출판금지 및 손해배상 청구 소송에 대해 오는 12일 최종 판단을 내린다.전두환(1931~2021)이 생전 펴낸 회고록은 5·18 민주화운동과 관련해 '북한군 개입설' 등을 언급하며 광주 유혈 진압에 대한 자신의 책임을 부인하는 내용을 담고 있다.대법원은 전두환 회고록 손해배상 청구사건 상고심 선고 기일과 장소를 이달 12일 오전 11시 대법원 2호 법정으로 지정했다.2022년 10월 대법원에 사건이 접수된 지 3년 4개월 만이다. 광주지방법원에 처음 소장이 접수된 때로부터는 무려 8년 7개월 만이다.이번 소송은 5·18기념재단과 오월 3단체(유족회·부상자회·구속부상자회), 고 조비오 신부의 조카인 조영대 신부가 2017년 전두환을 상대로 허위 사실이 담긴 회고록의 판매 금지와 위자료를 청구하며 시작됐다.전두환이 2021년 사망하면서 부인 이순자씨와 아들 재국씨가 소송을 이어받았다.앞서 1·2심 재판부는 전두환 회고록 상당 부분이 허위라고 판단하면서 전씨 측의 배상 책임을 인정했다. 5·18과 관련해 북한군 개입설을 언급한 부분, 광주 유혈 진압 책임을 전씨가 자신과는 무관하다고 한 부분 등이 재판부가 허위로 판단한 주요 대목이다.또 헬기 기총소사 목격담을 두고 "터무니없는 주장임이 (특정) 항공단장의 진술로 증명됐다"고 적은 대목도 허위로 봤다. 항소심 재판부는 위자료 배상 책임과 함께 허위 내용을 삭제하지 않고는 회고록을 출판·배포해서는 안 된다고 판결했다.회고록 형사 재판의 경우, 전두환은 조비오 신부에 대한 사자명예훼손 혐의가 1심에서 유죄로 인정돼 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받았으나, 항소심 도중 전씨가 사망하면서 공소기각됐다.