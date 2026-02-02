SNS 통해 마약류 밀수, 유통한 내.외국인 21명 검거

큰사진보기 ▲진주경찰서는 마약류를 밀수·유통한 내.외국인 총 21명을 검거했다. ⓒ 진주경찰서 관련사진보기

경상남도경찰청 진주경찰서는 사회관계망(SNS)을 통해 태국 총책의 지시를 받고 태국에서 제조한 마약류(야바)를 밀수·유통하고, 필로폰 5㎏을 받아 유통한 태국 국적의 마약류 유통 국내 총책 ㄱ(20대)씨와유통책 18명, 투약사범 2명 등 내·외국인 총 21명을 검거했다고 2일 밝혔다. 이들 가운데 16명이 구속되었다.경찰에 따르면 ㄱ씨는 2025년 9월경 SNS를 통해 태국에 있는 마약류 판매 총책의 지시로 태국 식품에 은닉·포장된 야바 7만 9000정을 밀수하고, 또다른 마약 유통책인 ㄴ(30대, 태국)씨로부터 필로폰 5㎏을 수수한 후, 필로폰은 내국인 ㄷ(50대)씨, 야바는 태국인 ㄹ(30대), ㅁ(40대)씨한테 각각 유통했다.ㄷ씨는 수수한 필로폰을 다시 중국인 2명에게 유통하였고 ㄹ, ㅁ씨가 수수한 야바는 태국인 등 14명을 통해 유통되었으며, 이들 중 9명은 필로폰 또는 야바를 투약한 혐의도 함께 받고 있다.경찰은 지난해 10월 9일경 필로폰 거래현장 잠복으로 용의자를 추적하여 유통 혐의로 내국인 ㄷ씨와 중국인 2명을 검거한 뒤 수사를 넓혀 국내 밀수 총책 ㄱ씨를 검거했다. 경찰은 지난 1월 21일까지 3개월 동안 유통책 15명, 투약사범 2명 등 17명을 추가 검거했다.또 경찰은 체포과정에서 9만 7000여명이 동시투약 분량인 필로폰 5㎏ 중 2.92㎏ 상당(2억9000만 원 상당)과 야바 7만 9000정 중 6만 8043정(13억6000만원상당)을 압수하였다.진주경찰서 마약팀은 이번 수사 성과를 인정받아 국제 마약 밀반입 및 국내 유통책을 일망타진한 공로로 경찰청 제1회 특별성과 포상금을 수상했다.경남경찰청은 "초국가 범죄인 마약류 범죄 척결을 위해 외국인 마약류 유통 뿐만 아니라 온라인, 의료용, 유흥가 마약류를 중점단속 대상으로 지정하여 수사력을 집중하여 왔고, 앞으로도 상시단속 체제를 적극 운영할 예정"이라며 "마약류 범죄 신고자에 대해서는 신원을 철저히 보호하고, 신고보상금을 적극 지급할 예정이라며 시민들의 적극적인 관심과 제보를 당부한다"라고 밝혔다.