김동연 지사 "이재명 정부 성공의 '현장책임자' 될 것"

김동연 경기도지사가 2일 신년 기자간담회에서 경기도를 "국정 제1동반자"로 규정하며, 이재명 정부의 국정 성과를 민생 현장에서 완성하겠다는 입장을 거듭 밝혔다.김동연 지사는 이날 기자간담회에서 '재선 도전' 선언 대신 정책과 실행, 국정 동반자론으로 자신의 정치적 위치를 분명히 했다. 이는 조기 선거전 돌입을 경계하면서도, 이재명 정부와의 강력한 연대 속에서 경기도정의 성과를 정치적 자산으로 축적하겠다는 전략적 선택으로 읽힌다. '정치'보다 '행정'을, '선언'보다 '실행'을 앞세운 것이다.김동연 지사는 이날 "경기도는 '국정 제1동반자'로서 이재명 정부 성공의 '현장책임자'가 되겠다"면서 "대한민국 경제.산업의 중심인 경기도가 중앙정부가 목표로 제시한 잠재성장률 3% 달성 가운데 2%를 책임지겠다"고 밝혔다.김 지사는 그 방안으로 반도체·AI·기후산업 등 '미래성장 3대 프로젝트', 용인반도체클러스터 전력공급 문제 해결, '반도체특별법' 현장 접목, AI 광역 네트워크 구축, 기후테크 클러스터 구축 등을 제시했다.김동연 지사는 또 "민선 7기 성과 이어달리기는 더욱 속도를 내겠다"면서 이재명 대통령이 경기도지사 시절 추진했던 정책의 계승·발전을 내세웠다. 이를 위해 '극저신용대출 2.0', 미군 반환공여구역 개발, '농어촌 기본소득 시범사업' 확대 실시, '고액.상습 체납 제로화' 등을 추진하겠다는 의지도 피력했다.앞서 김동연 지사는 이재명 정부 출범 이후 경제 상황에 대해 "출범 1년도 되지 않아 우리 경제는 확실한 회복과 성장의 궤도에 올라섰다"며 "수출은 연간 7,000억 달러라는 새로운 기록을 세웠고, '코스피 5,000시대'도 열었다"고 평가했다.이어 "이제는 중앙정부의 성과를 민생 현장으로 연결하는 지방정부의 역할이 중요하다"며 "경기도의 정책 목표는 도민 모두가 생활이 나아졌다는 것을 피부로 느끼는 것"이라고 밝혔다.김동연 지사는 특히 "경기도의 온 정책 역량을 집중해 도민들의 생활비를 확실히 줄여가겠다"고 강조했다.김 지사는 민생 정책의 방향으로 장바구니 물가, 교통비, 돌봄비 절감을 제시했다. 장바구니 물가와 관련해 "올해에도 '통큰 세일'과 '소상공인 힘내GO카드'를 더 활성화하겠다"고 했다.교통 분야에서는 'The 경기패스'를 언급하며 "169만 명이 넘는 도민들이 이용해 연평균 24만 원의 환급 효과를 보고 있다"고 설명했다. GTX 개통, 일산대교 통행료 인하, 별내선 개통 등을 사례로 들며 출퇴근 비용과 시간을 줄이겠다는 방침도 밝혔다.돌봄 정책과 관련해서는 '경기도 간병 SOS'와 '가족돌봄수당'을 언급하며 "누구나, 언제나, 어디서나 필요한 돌봄과 지원을 받는 '360도 돌봄'을 만들어 왔다"고 말했다.김동연 지사는 이재명 정부 8개월에 대한 평가를 묻자 "지난 8개월 동안 제 경험에 비춰봤을 때 놀랄 만한 성과를 냈다"고 답했다. 그는 불확실성 해소, 코스피 5000 달성, 부동산 정책 대응 등을 언급하며 "학점으로 따지면 A+ 성과"라고 말했다.김동연 지사는 현장 행정과 관련 '달달버스 시즌2'를 소개하며 "지역 중심이 아니라 주제와 어젠다 중심으로 기획하고 있다"고 설명했다. 반도체, 돌봄, 산업 정책 등을 중심으로 현장을 찾겠다는 계획도 밝혔다.미군 반환공여지 문제와 관련해 김 지사는 "경기도가 건의한 지방정부 장기 임대 방안 등이 정부 정책에 반영됐다"고 설명했다.민선 8기 경기도정에 대한 평가를 요청하자 "해결사 역할을 했다는 점에서 자부심이 있다"고 답했다. 용인 반도체 전력 문제 해결, 대규모 투자 유치, 소방공무원 미지급 수당 문제 해결 등을 주요 성과로 언급했다.아쉬운 점에 대해서는 윤석열 정부 시기의 정책 환경을 언급했다. 김 지사는 "윤석열 정부의 역주행에 대응하는 과정에서 신경 써야 할 부분이 많았다"며 "그로 인해 도정이 집중하고자 했던 노력과 자원이 분산된 측면이 있었다"고 말했다.올해 6.3 지방선거 경기도지사 재선 여부를 묻는 말에는 신중한 태도를 유지했다. 그는 "재선을 아직 공식적으로 이야기하지 않은 상황이기 때문에 지금 상황에서 재선에 나가겠다, 안 나가겠다 얘기하는 것은 조금 시기가 이른 것 같다"고 즉답을 피했다.그러나 각종 여론조사에서 차기 경기도지사 지지도 '1위'를 기록한 이유에 대해서는 "경제를 잘 알고, 경기도를 잘 알고, 또 우리 경기도의 현안을 가장 잘 해결한다는 측면에서 좋은 평가를 해주신 것이 아닌가 싶다"고 말했다.