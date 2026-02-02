이항진 전 여주시장, 7일 출판기념회 개최

큰사진보기 ▲이항진 전 여주시장이 오는 7일 오후 2시 여주도서관 2층 여강홀에서 출판기념회를 연다. 이번 행사에서는 저서‘1(일) 잘 하는 이항진 ? 다시 뛰는 여주 심장’이 공개될 예정이다. ⓒ 이항진 캠프 관련사진보기

이항진 전 여주시장이 오는 7일 오후 2시 여주도서관 2층 여강홀에서 출판기념회를 연다. 이번 행사에서는 저서 <1(일) 잘 하는 이항진 – 다시 뛰는 여주 심장>이 공개될 예정이다.책은 2022년 제8기 지방자치단체장 선거 낙선 이후 지난 4년간의 활동과 경험을 정리한 것으로, 총 4편 14장과 부록으로 구성됐다. 주요 내용에는 지방자치에서 기본사회를 적용한 경험, 시장 재임 시절의 업적, 여주시청사 이전 논란에 대한 입장, 여주의 미래 구상, 그리고 정치적 교류와 활동이 포함돼 있다.저서에서 이항진 전 시장은 이재명 정부가 추진하는 기본사회 기조를 지방정부에 접목하기 위한 고민과 시도를 기록했다. 또한 시장 재임 시절 여주시에서 실현했던 정책 사례를 통해 지방자치 차원에서의 기본사회 경험을 강조했다.여주시청사 이전 문제에 대한 입장도 책에 담겼다. 그는 현재 진행 중인 '여주시청사 가업동 이전'에 반대하며, 그 이유를 조목조목 설명했다. 이항진 전 시장은 "지금도 여주시 전역을 돌며 반대 서명운동을 이어가고 있으며, 시민들의 지지를 얻고 있다"고 주장했다.정치적 공백기에 대한 활동도 상세히 기록됐다. 그는 "김대중 정치학교 1기 수료, 김대중재단 전략기획상임부위원장 활동, 국민주권전국회의 상황본부장 활동 등을 통해 전국을 순회하며 더불어민주당의 승리를 위해 활동했다"고 설명했다. 이를 통해 지난 4년을 단순한 공백기가 아닌 '공부기'로 규정하며, 정치적 경험을 쌓아왔음을 강조했다.책에는 이재명 대통령과의 인연, 이한주 경제·인문사회연구회 이사장과의 교류, 문희상 전 국회의장과의 친분, 정청래 더불어민주당 대표, 우원식 국회의장, 정세균 전 국무총리 등 정치인들과의 관계도 글과 사진, 추천서 등을 통해 소개된다. 이를 통해 더불어민주당 내에서의 정치적 입지를 보여주고 있다.이항진 전 시장은 "지금 여주는 앞으로 나아가느냐, 다시 지난 4년의 부진을 되풀이하느냐 하는 중요한 기로에 서 있다"며 "출판기념회를 통해 여주를 다시 뛰게 할 이항진의 심장을 보여드리겠다"며 시민들의 관심을 당부했다.