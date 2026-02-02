사회부산경남 26.02.02 14:32ㅣ최종 업데이트 26.02.02 14:32 [함양] 입춘 이틀 앞, 2월 첫눈 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 봄의 시작을 알리는 절기상 입춘(立春, 2월 4이)을 이틀 앞둔 2일 경남 함양군 수동면 남계서원에서 한 유림이 빗자루로 눈을 치우고 있으며, 지곡면 개평한옥마을 에서 한 관광해설사가 빗자루로 눈을 치우고 있다. 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #눈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사SNS 통해 마약류 밀수, 유통한 내.외국인 21명 검거 갤러리 오마이포토 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 1/12 이전 다음 이전 다음 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.