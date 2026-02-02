[함양] 입춘 이틀 앞, 2월 첫눈

큰사진보기 ▲2월 2일 함양에 내린 눈. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

봄의 시작을 알리는 절기상 입춘(立春, 2월 4이)을 이틀 앞둔 2일 경남 함양군 수동면 남계서원에서 한 유림이 빗자루로 눈을 치우고 있으며, 지곡면 개평한옥마을 에서 한 관광해설사가 빗자루로 눈을 치우고 있다.