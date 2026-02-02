메뉴 건너뛰기

26.02.02 14:32최종 업데이트 26.02.02 14:32

[함양] 입춘 이틀 앞, 2월 첫눈

봄의 시작을 알리는 절기상 입춘(立春, 2월 4이)을 이틀 앞둔 2일 경남 함양군 수동면 남계서원에서 한 유림이 빗자루로 눈을 치우고 있으며, 지곡면 개평한옥마을 에서 한 관광해설사가 빗자루로 눈을 치우고 있다.

네이버 채널구독 다음 채널구독
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사


