마약밀수 총책 활동 전직 프로야구 투수 '재판행'

마약밀수 조직의 해외 총책으로 활동한 전직 프로야구 선수가 구속된 상태로 재판에 넘겨졌다.부산지검 강력범죄수사부는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의 등으로 전직 프로야구 투수 출신인 30대 ㄱ씨 등 2명을 구속기소했다고 2일 밝혔다. ㄱ씨 등은 지난해 9~10월 사이 세 차례에 걸쳐 케타민 1.9㎏을 태국에서 국내로 몰래 들여온 혐의를 받는다.검찰에 따르면 ㄱ씨의 범행은 태국발 마약밀수 사건 추적 과정에서 드러났다. 운반책을 동원한 여러 마약밀수 사건에서 서로 비슷한 점을 확인한 부산지검은 하나의 조직이 벌인 범행으로 보고 뒤를 쫓았는데, 결국 총책 검거까지 이어졌다.철저한 신분 차단에도 "특정 지역 프로야구단 광팬 같았다" 등 운반책 진술이 단서가 됐다. 검찰은 이를 근거로 경비 지급용 가상화폐 내역과 텔레그램 IP 추적, 현지 파견 등을 통해 ㄱ씨를 범인으로 특정했다. 이후 지난달 체류자격을 갱신하려 귀국한 그를 체포했고, 공범 관계인 30대 프로그래머 ㄴ씨까지 추가로 검거했다.검찰은 "익명의 메신저 뒤에 숨어 조직적인 마약 밀수 범죄를 기획·지휘해 온 해외 총책 일당을 검거한 사건"이라며 "국내 유통책 등 남은 조직에 대한 추가 수사, 범죄수익 환수를 이어갈 방침"이라고 강조했다.