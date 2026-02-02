인천교육청, 민원 처리 '이중 답변서' 논란

인천시교육청이 이 지역 A고교 B교사에 대한 민원을 제기한 학부모에게 "직접 아동학대 신고하여 경찰의 관련 조사로 사실관계 파악이 중요하다"라는 내용을 담은 답변서를 보낸 것으로 확인됐다. 하지만, 이 교육청은 이 같은 답변을 받은 학부모가 실제로 B교사를 '자녀에 대한 아동학대'로 고소하자, 수사기관에 "B교사의 정당한 교육활동"이라는 의견서를 보낸 것으로 나타나 "병 주고 약 주는 행동", "교사를 괴롭히는 이중 행동"이란 비판 목소리가 나온다.
도성훈 인천시교육감은 2023년부터 "(무고 학부모의) 악성 민원에 대해 총체적 지원에 나설 것"을 잇달아 약속한 바 있다.
교육청 "보호자 분 답답함에 저희도 공감...직접 신고가 중요"
2일, <오마이뉴스>는 인천시교육청 학교생활교육과가 지난해 8월 1일, 국민신문고에 민원을 낸 학부모에게 보낸 답변서를 살펴봤다.
이 답변서에서 인천시교육청은 "피해 아동과 보호자 분이 느끼시는 불안과 답답함에 저희 교육청도 공감하며 안타깝게 생각하고 있다. 해당 학교인 A고를 방문하여 사실관계를 확인했고 종합하여 답변드린다"라면서 "아동학대 의심 및 신고와 관련해서는 누구든지 수사기관에 신고할 수 있음을 규정하고 있으므로 민원인께서 직접 아동학대 신고를 하여 경찰의 관련 판정으로 정확한 사실관계 파악이 중요할 것으로 보인다"라고 조언했다.
전국교직원노동조합에서 내는 <교육희망>의 1월 30일 자 보도에 따르면 인천시교육청으로부터 이런 답변을 받은 학부모는 B교사를 경찰에 신고했다. "교육청의 안내에 따른 것"이라면서다. 하지만 인천시교육청은 이 사건에 대해 수사기관에 낸 의견서에서는 "정당한 교육활동"이라고 적었다.
이에 대해 해당 B교사는 <교육희망>에 "교육청이 정당한 교육활동이라고 판단했다면 민원인에게도 무고성 신고를 하지 않도록 안내했어야 마땅하다"라면서 "교육청은 저를 다 쓰고 버리는 깡통 마냥 경찰에 차 버렸다. 생각 없이 남긴 교육청의 답변이 교사를 사지로 내몰 수 있다"라고 하소연했다.
고개 숙인 교육청 "'오해 소지' 지적 엄중하게 인식"
논란이 커지자, 인천시교육청은 지난 1월 15일, B교사에 보낸 답변서에서 "국민신문고 답변 과정에서 표현상 오해를 불러일으킬 소지가 있었다는 지적에 대해서는 엄중하게 인식하고 있다"라면서 "향후 유사 민원 처리 시 일반적 제도 안내임을 보다 명확히 표기하고 개별 사안에 대한 판단으로 오인되지 않도록 답변 문구를 점검·보완하는 등 재발 방지에 노력할 것"이라면서 고개를 숙였다.
이 답변서를 쓴 인천시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육청 내부에서 해당 답변서에 대해 충분히 논의한 뒤에 '표현상 오해'에 대해 엄중하게 판단한 것"이라고 설명했다.