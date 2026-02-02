인천교육청, 민원 처리 '이중 답변서' 논란

큰사진보기 ▲2025년 8월 1일, 인천시교육청이 민원 학부모에게 보낸 답변서. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

인천시교육청이 이 지역 A고교 B교사에 대한 민원을 제기한 학부모에게 "직접 아동학대 신고하여 경찰의 관련 조사로 사실관계 파악이 중요하다"라는 내용을 담은 답변서를 보낸 것으로 확인됐다. 하지만, 이 교육청은 이 같은 답변을 받은 학부모가 실제로 B교사를 '자녀에 대한 아동학대'로 고소하자, 수사기관에 "B교사의 정당한 교육활동"이라는 의견서를 보낸 것으로 나타나 "병 주고 약 주는 행동", "교사를 괴롭히는 이중 행동"이란 비판 목소리가 나온다.도성훈 인천시교육감은 2023년부터 "(무고 학부모의) 악성 민원에 대해 총체적 지원에 나설 것"을 잇달아 약속한 바 있다.2일, <오마이뉴스>는 인천시교육청 학교생활교육과가 지난해 8월 1일, 국민신문고에 민원을 낸 학부모에게 보낸 답변서를 살펴봤다.이 답변서에서 인천시교육청은 "피해 아동과 보호자 분이 느끼시는 불안과 답답함에 저희 교육청도 공감하며 안타깝게 생각하고 있다. 해당 학교인 A고를 방문하여 사실관계를 확인했고 종합하여 답변드린다"라면서 "아동학대 의심 및 신고와 관련해서는 누구든지 수사기관에 신고할 수 있음을 규정하고 있으므로 민원인께서 직접 아동학대 신고를 하여 경찰의 관련 판정으로 정확한 사실관계 파악이 중요할 것으로 보인다"라고 조언했다.전국교직원노동조합에서 내는 <교육희망>의 1월 30일 자 보도에 따르면 인천시교육청으로부터 이런 답변을 받은 학부모는 B교사를 경찰에 신고했다. "교육청의 안내에 따른 것"이라면서다. 하지만 인천시교육청은 이 사건에 대해 수사기관에 낸 의견서에서는 "정당한 교육활동"이라고 적었다.이에 대해 해당 B교사는 <교육희망>에 "교육청이 정당한 교육활동이라고 판단했다면 민원인에게도 무고성 신고를 하지 않도록 안내했어야 마땅하다"라면서 "교육청은 저를 다 쓰고 버리는 깡통 마냥 경찰에 차 버렸다. 생각 없이 남긴 교육청의 답변이 교사를 사지로 내몰 수 있다"라고 하소연했다.논란이 커지자, 인천시교육청은 지난 1월 15일, B교사에 보낸 답변서에서 "국민신문고 답변 과정에서 표현상 오해를 불러일으킬 소지가 있었다는 지적에 대해서는 엄중하게 인식하고 있다"라면서 "향후 유사 민원 처리 시 일반적 제도 안내임을 보다 명확히 표기하고 개별 사안에 대한 판단으로 오인되지 않도록 답변 문구를 점검·보완하는 등 재발 방지에 노력할 것"이라면서 고개를 숙였다.이 답변서를 쓴 인천시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육청 내부에서 해당 답변서에 대해 충분히 논의한 뒤에 '표현상 오해'에 대해 엄중하게 판단한 것"이라고 설명했다.