인구 늘어난 용인시, 도·시의원 선거구 확대 촉각

큰사진보기 ▲202년 인구 기준 상한선을 넘기며 선거구 개편 가능성이 큰 용인시 처인구 지역 2025년 12월 말 기준 인구 수 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲선거구 개편 가능성이 큰 용인시 선거구 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

6·3 지방선거가 4개월여 앞으로 다가온 가운데, 국회 정치개혁특별위원회(아래 정개특위)가 지난 1월 13일 첫 전체회의를 열고 활동에 들어갔다. 하지만 선거구 획정과 지방선거제도 개편 등에 대한 구체적인 방안이 마련되기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.정개특위가 선거구 상·하한 인구 기준, 광역·기초의원 정수와 선출 방식 등 공직선거법을 먼저 손봐야 경기도 등 각 시·도선거구획정위원회가 세부 논의를 본격화할 수 있다.결국 법 개정이 늦어지면서 경기도선거구획정위는 아직 첫 회의조차 열지 못한 상태여서 출마 예정자와 지방의원들의 불만이 큰 상태다. 인구 변동이 큰 수도권 특성상 선거구가 늦게 정해지면 출마 준비 혼선이나 정당 유불리 계산에 따른 '게리맨더링' 가능성이 커지기 때문이다.6.3지방선거의 핵심 쟁점은 기초의원 중대선거구 도입·확대와 2인 선거구 폐지 요구, 비례대표 확대 여부 등이다. 취재를 종합하면 2인 선거구를 없애고, 3~5인 선거구를 확대하자는 시민사회와 소수정당의 요구가 전국적으로 제기되고 있다.조국혁신당·기본소득당·사회민주당·정의당·진보당 등 5개 소수정당 경기도당은 지난 1월 15일 김진경 경기도의회 의장 면담을 요청하며 "2인 선거구가 민의를 심각하게 왜곡한다"며 2인 선거구 폐지를 요구했다.2인 선거구는 더불어민주당·국민의힘 양당이 한 석씩 나눠 갖는 구조를 고착화해 거대 양당 독식과 정치적 다양성을 원천적으로 차단하기 때문이다. 실제 용인시의 경우 2022년 지방선거에서 더불어민주당·국민의힘 두 거대 정당이 32석을 나눠 가졌다.이와 함께 지방의회 비례대표를 전체 의석의 30% 이상으로 늘리자는 요구도 함께 제기되고 있다. 현재 지방의회는 지역구 의원 비중이 높고 비례의원 비율은 10% 안팎에 불과하다.시민사회와 소수정당은 비례대표 비율을 20~30%까지 올려야 정당이 얻은 정당 득표율에 비례해 의석이 배분돼 표와 의석 사이 괴리가 줄어들고 민심이 더 정확히 반영된다고 주장했다.이와 별도로 용인지역 도·시의원 출마 예정자들의 선거구 개편에 대한 관심이 커지고 있다. 예비후보 등록일이 한 달도 채 남지 않았다는 현실적인 문제 때문이다.경기도는 인구 변동 폭이 커서 용인시 등 일부 지역은 인구 초과로 선거구 분할, 다른 지역은 인구 감소로 통합 가능성이 거론되고 있다. 기초의원 선거구를 논의하는 경기도 선거구획정위는 구성돼 있지만, 정개특위의 공직선거법 개정 방향이 나와야 사실상 논의를 시작할 수 있을 것으로 보인다.그러나 용인은 인구 증가가 빠른 대표적 도시여서 선거 때마다 광역·기초의원 선거구 조정이 있었고, 이번에도 조정 가능성이 크다는 전망이다. 일부 도의원 선거구의 경우 2022년 기준으로 인구 상한선을 초과해 선거구 조정이 불가피하기 때문이다.​경기도의원 제1선거구(처인구 포곡읍·모현읍·유림1·2동·역북동·삼가동) 인구는 2025년 12월 말 기준으로 16만8031명에 달한다.도의원 선거구 상한(약 14만 4600명)을 넘어 선거구가 조정될 것으로 전망되고 있다. 하지만 더불어민주당과 국민의힘은 선거구 분할에 대한 입장 차가 있는 것으로 전해졌다.3개 선거구로 나눌 경우 포곡·모현·유림1, 양지·원삼·백암·동부, 남사·이동·삼가에 대한 이견을 없는 것으로 파악됐다. 그러나 인구 수가 많은 유림2동(3만8894명)과 중앙동(2만8946명)·역북동(3만5437명) 등 3개 동을 어디에 붙이느냐를 두고 이견이 큰 것으로 알려졌다.8선거구(수지구 신봉·성복·동천동)도 인구 상한을 넘는 상태여서 분구나 경계 조정 가능성이 큰 선거구로 꼽힌다. 2025년 12월 말 기준 8선거구 인구는 14만 7014명으로 집계돼 6·3 지방선거를 앞두고 조정 필요성이 큰 선거구로 분류되고 있다.지역 ​정치권에서는 도·시의원 의석이 인구 증가에 따라 2~3석가량 늘어날 수 있다는 전망이 나오는 상태여서 정수 조정 등을 맡은 국회 정개특위에 관심이 쏠리고 있다.