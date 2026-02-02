'전남광주특별시' 민형배 출마선언 "3개 청사에서 순회근무로 균형"

큰사진보기 ▲민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 2일 오전 광주시의회에서 기자회견을 열고 가칭 '전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

가칭 '전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 2일 공식 선언한 민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원이 주사무소(주청사) 문제와 관련해 "(특별)시장이 주청사라고 생각한다"고 밝혔다.민 의원은 이날 오전 광주시의회에서 열린 기자회견에서 통합청사 주사무소 위치를 묻는 말에 "균형 있게 분산 배치된 3개 청사에서 시장이 순회 근무할 수밖에 없다"며 이같이 말했다.그러면서 "기관 유지 기능, 행정(특례) 관리 기능을 어디에 둘지는 특별법이 국회를 통과하고 (특별시장) 선거가 끝나는 대로 시도민의 의견을 모을 것"이라며 "분명한 것은 시도민이 동의하지 않는 방식으로 접근하거나 선택하지 않겠다"고 말했다.'전남광주특별시(약칭 광주특별시)' 명칭 논란에 대해서는 "(시도지사·지역 국회의원들이) 모두 합의한 것"이라며 "다만, 특별법 단서 조항에 명칭 합의가 수용되지 않으면 다시 검토할 수 있게 돼 있다"고 설명했다.민 의원은 '어느 지역도 불이익을 받지 않는 균형통합'을 강조하며 전남 동부와 중부, 서부, 광주 권역의 대표성을 가진 부시장(4명)을 두겠다고 밝혔다.다만, 현재 광주광역시 부시장 2명, 전남도 부지사 2명인 것을 고려하면, 사실상 광주가 상대적으로 불이익을 받는 것 아니냐는 논란이 일 것으로 보인다.최근 강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사가 광주와 전남지역을 순회하며 행정통합 설명회, 공청회, 타운홀미팅 등을 개최하는 것에 대해서는 "현재 지위를 활용해 얼마든지 할 수 있다고 생각한다"며 "대신 통합을 얼마나 실질적으로 내용 있게 가져갈 수 있느냐에 초점이 맞춰졌으면 좋겠다"고 말했다.사실상 '타운홀미팅' 등을 주민 혈세를 이용한 선거 운동으로 이용해선 안 된다는 경고로 해석된다.그러면서 "저는 제 방식에 맞게 선거를 준비할 수밖에 없다. 시대 흐름에 맞는 선거전략을 고민하고 있다. SNS(사회관계망서비스), 당원 주권, 시민주권을 강조하는 현대적 방식으로 대응할 계획"이라고 말했다.의원직 사퇴에 대해선 "국회 입법 활동 마무리 등을 위해 당장 (예비후보 등록을 위한) 사퇴는 고려하지 않고 있다"고 답했다.단계적 통합에서 통합 속도전으로 의견을 바꾼 이유에 대해서는 "지역 주도 성장으로 대한민국 운영 체제를 대전환하겠다는 시대적 흐름을 이끌어가는 이재명 대통령의 구상이 있었고 저도 호응한 것"이라며 "국민주권 정부의 의지를 기회 삼아 광주와 전남을 제1호 지역 주도 성장 모델로 만들겠다는 생각에 전향했다"고 말했다.