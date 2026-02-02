한문선 여수상의 회장 "6.3 지방선거 여수시장 출마 안 한다" 공식 선언

큰사진보기 ▲여수시장 불출마한문선 여수상공회의소 회장이 2일 기자회견을 통해 오는 6.3 지방선거에 여수시장 불출마 의견을 발표하고 있다. ⓒ 김수 관련사진보기

한문선 여수상공회의소 회장이 오는 6.3 지방선거 여수시장 선거에 출마하지 않겠다는 입장을 공식적으로 밝혔다. 그동안 여수시장 후보군으로 꾸준히 거론돼 온 상황에서 나온 불출마 선언이어서 지역 정치권과 경제계의 관심이 쏠리고 있다.한 회장은 2일 오전 11시 여수상공회의소에서 기자회견을 열고 "여수시장 선거에 출마하지 않기로 최종 결정했다"며 "출마를 선언한 적도 없고, 앞으로도 선거에 나설 계획은 없다"고 밝혔다. 그는 "지역 경제인으로서 역할에 충실하겠다는 판단에 따른 결정"이라고 설명했다.이어 전남·광주 행정통합 논의와 관련해 "통합 논의 과정에서 전남 동부권, 특히 여수가 소외돼서는 안 된다"며 "글로벌 석유화학 공급 과잉으로 여수국가산업단지의 위기가 심각한 상황이며 상공회의소 회장으로서 지역 산업과 회원사, 일자리 문제에 전념해야 할 시점"이라고 강조했다.그는 여수국가산단의 위기와 관련해 산업용 전기요금 인하, 반도체 소부장 산업 유치 등 기업 환경 개선을 위해 노력해 왔다. 지금은 선거가 아니라 경제 회복에 집중해야 할 때라고 판단했다고 불출마 이유를 밝혔다.불출마 배경에 대한 기자들의 질문이 이어지자 한 회장은 "민주당 지방자치단체장 교육을 받은 것은 사실이지만, 공식적으로 출마 의사를 밝힌 적은 없다"며 "여론조사와 가능성 검토 차원의 활동은 있었으나 본격적인 정치 행보는 아니었다"고 해명했다.이어 "선거에 나설 경우 상공회의소 내부 혼란과 회원사들의 시선을 감당하기 어렵다고 판단했다"고 덧붙였다.또한 "상공회의소 회장 임기가 1년 이상 남아 있는 상황에서 개인적인 정치 도전을 이유로 자리를 비우는 것이 옳은지에 대해 깊이 고민했다"며 "결국 회장으로서의 책임을 다하는 것이 맞다고 결론 내렸다"고 밝혔다.이날 기자회견에서 회견장에 선관위 직원으로 추정되는 인물이 출입한 문제도 언급됐다.이에 대해 한 회장은 "선관위 조사나 선거법 문제로 불출마를 결정한 것은 전혀 아니다"며 "선거법 위반 여부는 법적으로 다툴 수 있는 문제"라고 선을 그었다. 다만 "정치 초년생으로서 서툴렀던 점은 인정한다"고 말했다.한 회장은 향후 정치 행보에 대해서도 명확히 선을 그었다. 그는 "이 시간 이후로 여수에서 정치는 하지 않겠다"며 "누가 시장이 되든 지역 경제에 도움이 되는 역할이 있다면 경제인으로서 협력하겠다"고 밝혔다.