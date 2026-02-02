경남 시민사회 "박완수, '행정 실패'를 '통합 탓'으로 돌리지 마라"

큰사진보기 ▲ ‘박완수 행정 실패 규탄 및 부울경 행정통합 수호를 위한 시민사회단체’는 2일 오전 경남도청 정문 앞에서“박완수 지사는 자신의 ‘행정 실패’를 ‘통합의 탓’으로 돌리지 마라”라는 입장문을 발표했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

박완수 경남도지사가 박형준 부산광역시장과 함께 정부의 행정통합에 대해 "주민 의견을 묻거나 공론화하는 과정 없이 일방적으로 밀어붙이는 것"이라며 '2028년 행정통합'을 내세우자 경남지역 시민사회가 비판하고 나섰다.경남6월항쟁기념사업회, 경남민주교수연대, 김주열장학회 등 단체로 구성된 '박완수 행정 실패 규탄 및 부울경 행정통합 수호를 위한 시민사회단체'는 2일 오전 경남도청 정문 앞에서"박완수 지사는 자신의 '행정 실패'를 '통합의 탓'으로 돌리지 마라"라는 입장문을 발표했다.이들은 박완수 지사에 대해 "부산경남 행정통합을 2028년 총선 시기로 미루는 로드맵을 제시하며, 자신이 마치 민주적 절차와 신중함을 수호하는 책임 행정의 주체인 양 행동하고 있다"라며 "마창진 통합을 망친 당사자가 부울경 통합의 걸림돌이 되는 모순을 규탄한다"라고 밝혔다.옛 마산‧창원‧진해는 이명박정부 때인 2010년에 '창원(특례)시'로 통합되었다. 당시 박완수 지사는 창원시장으로 있었다. 옛 마산‧창원‧진해 통합은 주민투표나 주민 동의 과정없이 당시 이명박 정부의 도시간 통합 권장 분위기 속에 진행되었다. 마창진 통합 이후, 마산‧진해지역은 오히려 '소외'라며 한때 분리를 주장하는 목소리가 나오기도 했다.박완수 지사가 부산경남 행정통합을 2028년 총선 시기로 미루자며 이재명정부를 향해 "지역 주민의 의사 결정권을 존중하지 않는 것"이라고 하자 시민사회단체들은 "박 지사의 행보는 부울경 메가시티가 지닌 분명한 경제적·국가적 성과 가능성과 본인의 과거 행정 실패까지 은폐하기 위한 불순한 의도이며, 결국은 행정통합을 하지 않겠다는 정치적 시간 끌기에 불과하다"라고 밝혔다.이들은 "박완수 지사는 과거 초대 통합 창원시장 재임 시절, 마산·창원·진해 세 도시가 지닌 고유한 역사성과 지역 정체성을 존중하지 않은 채 일방적인 통합 행정을 강행했다"라며 "지역 간 문화적 차이에 대한 이해와 조정 없이 밀어붙인 행정은 곧 도시 명칭과 시청사 위치를 둘러싼 극심한 사회적 갈등으로 이어졌다"라고 설명했다.이어 "당시 발생한 '마산 분리 건의안 가결'과 같은 소모적 논쟁은 통합 그 자체의 결함이 아니라, 갈등을 조정하고 공동체를 화합으로 이끌어야 할 행정 수장의 리더십 부재에서 비롯된 결과였다"라며 "그럼에도 박완수 지사는 지금에 와서 과거의 실패를 성찰하기는커녕, 당시의 갈등을 '민주적 절차의 미비'라는 말로 포장하며 본인의 책임을 제도와 시스템의 탓으로 돌리고 있다. 이는 시민을 기만하는 전형적인 책임 회피이자, 자기반성 없는 정치적 변명에 불과하다"라고 덧붙였다.또 이들은 "부울경 통합의 경제적 대의를 정치적 계산의 도구로 전락시키지 마라"라며 "우리는 수도권 일극 체제를 극복하고 지역 소멸의 위기에 대응하기 위한 부울경 행정통합의 경제적 효과와 당위성에 대해 분명히 찬성한다. 800만 인구와 약 491조 원의 GDP를 갖춘 초광역 경제권 구축은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제다. 그러나 박완수 지사는 부울경 통합의 장점을 말하면서도, 정작 본인이 실패한 마창진 통합 사례를 앞세워 통합의 속도를 늦추고 절차를 복잡하게 만들며 정치적 계산에 따른 '연기 명분 쌓기'에만 몰두하고 있다"라고 지적했다.이어 "이미 충분히 검토된 부울경 메가시티의 경제적 청사진이 존재함에도 불구하고, 박 지사는 자신의 과거 행정 실패를 반복적으로 소환하며 통합 논의를 2028년 총선 이후로 미루려 하고 있다. 이는 신중함이 아니라, 통합 논의를 선거 일정에 종속시키는 노골적인 정치적 왜곡이다"라고 덧붙였다.마창진 통합 관련해 이들은 "통합 당시 50% 수준이던 재정자립도가 20%대로 급락한 행정 성적표는, 박완수 지사가 대규모 통합 행정을 성공적으로 이끌 자격과 역량이 있는지를 증명하고 있다"라며 "지역의 정체성을 존중하지 못한 행정으로 세 도시를 갈라놓았던 인물이 '범국가적 협의'와 '신중한 절차'를 운운하는 것은 자기모순의 극치이자 시도민을 우롱하는 처사다"라고 밝혔다.시민사회단체들은 "박완수 지사는 마창진 통합 과정에서 발생한 행정 실패를 겸허히 인정하고, 이를 '통합 시스템'의 문제로 돌리는 책임 회피를 즉각 중단하라", "부울경 행정통합이라는 시대적 과제를 본인의 지방선거 및 정치 일정에 맞춘 정략적 방패로 사용하지 마라", "진정한 부울경 행정통합은 특정 인사의 독단이 아닌, 시민이 공감하는 경제적 시너지와 지역별 정체성이 존중되는 '상생의 모델'로 추진돼야 함을 명심하라", "박완수 지사는 본인이 남긴 마창진 통합의 아픔을 직시하고, 부울경의 미래를 자신의 정치적 계산에 이용하는 행태를 즉각 중단해야 한다"라고 촉구했다.박재혁 6월항쟁경남기념사업회 대표는 "정부는 지금 행정통합을 추진하는 광역권역에 연간 5조원, 4년간 20조원이라는 전례 없는 지원을 약속하고 있다. 단순한 자금 지원이 아니다. 공공기관 이전, 기업 유치, 규제 특례까지 묶은 국가 전략이다"라며 "충청권, 호남권, 대구경북은 이미 움직이고 있다. 그런데 부울경만 망설이다면 이는 '조금 늦은 것'이 아니라 낙오 상태로 전락하게 되는 것"이라고 말했다.그는 "경남은 지금 겉으로 보면 잘 사는 지역처럼 보인다. 시도별 지역내총생산은 전국 3위이다. 하지만 도민의 삶은 어떻느냐. 1이당 지역순소득 수준은 전국 중하위권이다"라며 "부산의 금융과 서비스, 울산의 산업과 에너지, 경남의 제조와 우주항공 산업을 하나로 묶어야 한다. 그 출발점이 부울경 행정통합이다. 지금이 기업 유치을 위한 절호의 기회라는 사실이다"라고 말했다.'박완수 행정 실패 규탄 및 부울경 행정통합 수호를 위한 시민사회단체'는 경남6월항쟁기념사업회, 경남대학교동문공동체, 경남민주교수연대, 김주열장학회, 꿈뜨레지역공동체, 김주열열사기념사업회, 열린사회희망연대, 창원대학교민주동문회 창우회, 창원촛불시민연대, 천주교마산교구 정의평화위원회, 푸른내서주민회, 6월항쟁정신계승경남사업회 등 단체로 구성되어 있다.경남민주교수연대를 비롯한 경남지역 교수·연구자들은 3일 오전 경남도청 앞에서 "수도권 집중과 지방소멸 극복을 위한 부울경 행정통합의 조속한 결단과 책임있는 추진을 촉구한다"는 내용으로 입장을 밝힐 예정이다.