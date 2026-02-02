'노동' →'근로' 변경 조례안, 울산시의회 교육위 통과... 시민사회 "퇴행"

울산시의회 권순용 의원(국민의힘)이 교육청 조례 중 '노동', '노동자'를 '근로', '근로자'로 바꾸는 조례안을 발의해 교육위원회가 1월 30일 이를 통과시켰다. 현재 울산시의회는 22석 중 20석이 국민의힘 소속이다.
앞서 더불어민주당이 다수당이던 지난 2021년 민선 7기 울산시의회 교육위원회가 조례 속 '근로'를 '노동'으로 개정했고 2022년에는 선업건설위가 '울산광역시 근로자 종합복지회관'을 '울산광역시노동자종합복지회관'으로 명칭을 바꾼 바 있다. 이번 조례안 통과는 이를 되돌리는 것이라, 지역 사회의 반발이 거세다(관련 기사 : '근로자'에서 '노동자'로... 복지회관 이름 바뀐 사연
).
당시 근로에서 노동으로 명칭을 변경하는데 앞장섰던 손근호 시의원과 노동자복지회관으로 명칭을 변경한 안도영 전 시의원이 발끈하고 나선 데 이어 울산지역 노동단체, 시민사회단체, 정당들이 기자회견을 열고 "'노동'을 '근로'로 되돌린 시대착오적 퇴행 조례안"이라고 비판하고 나섰다.
이들은 "조례를 발의한 권순용 의원과 이를 통과시킨 안대룡, 김동칠, 김수종, 김종섭, 문석주 국민의힘 의원들은 이러한 역사적, 행정적 무지를 드러냈다"며 "이는 지역적, 사회적 합의를 부정하는 행위이자 일제시대에나 걸맞는 정치적, 경제적으로 왜곡된 인식을 갖고 있는 것을 보여줬다"고 주장했다.
이어 "전태일 열사가 외쳤던 '우리는 기계가 아니다'라는 외침은 갑과 을의 관계로만 존재하는 그 무엇이 아니라, 한 명 한 명의 고귀한 인간으로서의 존재, 세상을 만들고 구성하는 존재로서의 요구를 담고 있다"며 "이런 정신을 담아 실현해온 여기 울산에서 우리의 존재, 우리의 역사를 부정하는 것은 모욕이자 받아들일 수 없는 수구적 퇴행"이라고 비판했다.
그러면서 "권순용 의원과 해당 조례를 통과시킨 교육위 소속 의원들은 사과하고 울산시의회는 해당 조례안을 본회의에서 부결하라"며 "그렇지 않는다면 노동자이자, 시민이자 주권자인 우리는, 우리의 존재를 부정하는 의회를 부정할 것"이라고 경고했다.
앞서 지난 2021년 근로를 노동으로 바꾼 손근호 시의원은 이날 자신의 SNS에 글을 올려 "'노동'이라는 이름을 교육청 조례에 새겼던 이유는, 우리 아이들이 학교에서부터 노동의 숭고함을 배우고, 훗날 사회에 나가 자신의 땀방울을 스스로 자랑스러워할 수 있는 세상을 만들기 위해서 였다"고 밝혔다.
이어 "하지만 지금의 울산시의회는 어렵게 심고 가꿔온 노동 존중의 가치를 단숨에 허물고 있다"며 "행정의 기준을 시민의 존엄이 아닌 낡은 관리 체계로 되돌리는 것은, 지금 이 순간에도 울산을 지탱하며 땀 흘리는 노동 현장을 모독하는 처사"라고 지적했다.
그러면서 "아마 본회의에서 다수라는 힘으로 가결을 시도하겠지만, 나는 본회의장에서 당당히 이의를 제기할 것"이라며 "노동의 가치를 훼손하는 퇴행의 현장에 맞서야 할 노동자 시의원으로서의 의무가 나에게는 있기 때문"이라고 밝혔다.
이어 "노동의 존엄이 교육 현장에서부터 부정되어서는 안 된다"며 "시대에 역행하는 이번 조례 개정안에 대해 천창수 교육감은 '재의 요구권'을 행사하여 주실 것을 요청드린다"고 덧붙였다.