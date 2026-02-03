서까래 아래 펼쳐진 한지 공예의 다정한 위로

글쓴이는 의왕 '그린캔버스' 공동운영자입니다.

"백 번의 공정을 거친다고 해서 '백지'라 부른다는 한지를 한 겹 한 겹 찢어 붙이며 아이에게 생명을 불어넣는다. 우리네 자화상처럼 따뜻하고 정겨운 표정을 통해 훈훈한 가슴과 웃음을 머금길 바란다."

"이 전시는 별안간 건강이 나빠진 작가이자 어머니인 류귀화 선생님을 위해 삼남매가 마음을 모아 마련한 자리입니다. 평생 예술에 매진해온 어머니의 삶을 존중하고, 그분이 다시 행복해지길 바라는 자녀들의 '효(孝)'가 이 공간을 가득 채우고 있습니다. 기획자이자 동료 작가로서 이보다 더 아름다운 전시는 본 적이 없습니다."

겨울의 끝자락과 초봄의 문턱이 맞닿은 2월, 마음을 포근하게 감싸줄 특별한 나들이를 계획하고 있다면 경기도 의왕시 왕곡동으로 향해보자.나지막한 산 아래, 옛 정취를 간직한 문화공간 '그린캔버스'에서는 한지 조형 예술가 류귀화 작가의 특별전이 열리고 있다.전시장에 들어서면 가장 먼저 시선을 사로잡는 것은 고즈넉한 서까래 아래 옹기종기 모여 있는 닥종이 인형들이다.닥종이 인형은 우리 종이인 한지를 찢고, 붙이고, 말리는 과정을 수백 번 반복해야 비로소 하나의 생명으로 탄생한다. 류귀화 작가의 손끝에서 태어난 인형들은 저마다의 이야기를 품고 있다.머리에 호박을 이고 있거나 작은 새를 올린 아이들의 천진난만한 표정을 보고 있으면, 어느새 입가에 기분 좋은 미소가 번진다. 특히 이번 전시의 백미는 화려한 목련과 모란, 연꽃이 수놓아진 '말' 조형물이다. 강인한 생명력을 상징하는 말의 형상과 부드러운 한지의 질감이 만나 오묘한 조화를 이룬다.작가의 노트에는 이런 글귀가 적혀 있다.이번 전시는 관람객들에게 작품 이상의 감동을 선사한다. 전시를 기획한 그린캔버스 대표 신소영 보태니컬아트 작가는 이번 전시의 숨은 사연을 기자에게 귀띔했다.삼남매는 어머니의 쾌유를 빌며, 어머니가 가장 빛나던 순간의 작품들을 직접 고르고 배치했다. 그래서일까. 전시장을 감도는 공기는 유독 따뜻하고 뭉클하다.전시장에서는 프랑스, 이탈리아, 독일 등 유럽에서도 인정받은 류귀화 작가의 예술 세계를 한눈에 살펴볼 수 있다. 하지만 거창한 이력보다 더 마음을 울리는 것은 작품 하나하나에 깃든 작가의 정성이다.그린캔버스는 전시 관람과 함께 공간 입장료(5000원)를 내면 따뜻한 커피 한 잔을 제공한다. 서까래 사이로 비치는 햇살을 받으며 커피 향과 함께 즐기는 닥종이 인형 전시는 바쁜 일상에 지친 관람객들에게 "지금은 우리 행복해야 할 시간"이라고 다정하게 속삭이는 듯하다.전시는 2월 28일까지 계속된다. 잊고 지냈던 동심과 가족의 온기를 되찾고 싶은 이들이라면, 이번 주말 의왕 솔고개길로 떠나보는 것은 어떨까.[관람 안내]• 전시명: 류귀화 특별전 <지금은 우리 행복해야 할 시간>• 기간: 2026.02.01 ~ 02.28 (오전 11:00 ~ 오후 4:30)• 장소: 경기 의왕시 솔고개길 35 '그린캔버스'• 관람료: 5,000원 (커피 제공)• 특이사항: 공간 내 QR코드를 통해 작가 소개 및 공간에 대한 자세한 안내를 확인할 수 있습니다.