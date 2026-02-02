군인권센터 김형남 서울시장 출사표 "오늘밤 12시간 라이브, 시민 만나겠다"

큰사진보기 ▲김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 오전 서울 중구 숭례문 앞에서 내년 6월 3일 실시되는 서울시장 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲군인권 운동가 김형남, 서울시장 출마한 이유는... 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 오전 서울 중구 숭례문 앞에서 내년 6월 3일 실시되는 서울시장 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김형남 전 군인권센터 사무국장이 "'살 수 있는 도시, 서울'을 위한 세대 교체의 여정을 시작한다. 당신을 닮은 첫 번째 서울시장이 되겠다"며 6.3 지방선거에 출사표를 올렸다. 그는 오는 3일 시작되는 예비후보 등록 때 더불어민주당 예비후보로 등록할 예정이다.2일 오전 10시 하늘색 셔츠를 입은 채 서울 중구 숭례문 앞에서 출마 기자회견을 연 김 후보는 자신을 "가장 바뀌지 않을 것 같았던 군대를 바꿔낸 인권운동가, 내란에 맞서 묵묵히 승리를 일궈온 광장의 사회자, 그리고 내일도 가방을 둘러메고 출근길 지하철을 타야 할 30대 서울시민 김형남"으로 소개했다. 그러면서 "서울의 주인인 '우리'가 집 걱정에 밀려나지 않고, 생활비에 끌려다니지 않고, 내일을 설계할 수 있는 도시를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.김 후보는 숭례문을 기자회견 장소로 택한 배경으로 "과거 숭례문은 서울로 들어가는 관문 역할을 했던 곳으로 서울의 당연한 주인인 시민들이 숭례문과 성벽을 넘어 서울 중심부로 들어가 자기 주도권을 쥐고 삶을 이어갈 서울로 만들어야 한다는 이야기를 드리고 싶었다"고 설명했다.그는 군인권센터 사무국장, 더불어민주당 제22대 총선 국민참여공동선거대책위원장, 윤석열 즉각 퇴진·사회대개혁 비상행동 행진팀장, 국무총리 청년정책조정위원회 실무위원, 국방부 민·관·군합동위원회 위원을 지냈다.김 후보는 6년 간 살던 전세집에서 나가야 했던 자기 자신의 이야기로 기자회견을 시작했다. 그는 "전세집에서 나가려고 보니 6년 간 모은 돈을 다 쏟아부어야 비슷한 조건의 전세집을 구할 수 있었다. 언제부턴가 서울에선 이사가 새 집으로 들어가는 설렘이 아니라 다시 원점으로 돌아가는 허탈함이 됐다"고 말했다.김 후보는 서울의 주인으로 "고향을 떠나 신림동 원룸촌에서 서울시민이 된 사람들, 투잡·쓰리잡을 뛰며 본업을 키워나가는 프리랜서들, 쉬는 날도 없이 손님을 맞는 크고 작은 가게의 사장님들, 새벽에도 불꺼지지 않는 가디단(가산디지털단지)과 구디단(구로디지털단지)의 주니어들, 열심히 번 돈으로 더 큰 꿈을 불려가는 젊은 직장인들"을 호명하면서, "서울의 미래는 서울의 주인인 우리가 주도해야 한다. 이것이 내가 서울시장에 출마하려는 이유"라고 밝혔다.그는 "서울은 성실하게 노력하는 사람들의 자리를 뺏는 도시다. 내가 일해서 번 돈은 누군가의 시드머니가 되고, 그 돈으로 뛴 집값이 나를 변두리로 밀어낸다"면서 '주도권'이라는 키워드 아래 세 가지의 공약을 제시했다.1호 공약으로는 '30대 내집 마련 주도권 확보'를 냈다. 김 후보는 "SH 주력 사업을 '빌라와 다세대 주택 공공매입임대'로 과감히 전환하겠다. '1년 집세 365만 원'의 '시드타운'을 공격적으로 확충해 2030세대가 시드머니를 쌓을 시간을 확보하겠다"고 설명했다. 또 "재개발 사업의 과도한 장벽이 된 '소셜믹스 공공기여'는 '청년주택 건축과 현금 납부로 전환해 시드타운의 주거복지 재원으로 활용하겠다. '서울형 전월세안전책임제'로 청년들의 목돈을 지켜내고, SH의 역할을 '도심 디벨로퍼(개발자)'로 확장하겠다"고 밝혔다.김 후보는 이어서 '시민의 생활비 주도권'과 '내일 도약 주도권' 공약을 제시했다. 그는 '시민의 생활비 주도권' 공약으로는 "배민과 쿠팡이츠 같은 플랫폼과 관내 가게 간 계약 실태를 전수 조사하고 폭리를 취하는 영업 구조와 알고리즘을 투명하게 공개하겠다. 신고 의무가 없는 상가 임대차계약도 서울시가 전수 조사하여 임대료 현황부터 변동 추이까지 모두 블록별로 공개하겠다"고 제안했다.'내일 도약 주도권' 공약으로는 "비정형 노동자들을 위한 '서울형 신용 보증 제도'와 '소득 안전망'을 구축하겠다"고 밝혔다.김 후보는 이날 출마 기자회견에서 더불어민주당 당원들을 향해서도 "우리 당은 서민과 중산층을 배려하는 정당이 아닌 대변하는 정당이다. 서민과 중산층의 꿈과 욕망 그 자체여야 한다"면서 "내란을 막아낸 시민의 정당답게, 불안한 미래를 헤쳐나가야 할 책임 있는 수권 정당답게, 이번 선거를 가장 시민을, 미래를 닮은 후보로 시장과 서울을 바꾸는 선거로 만들어달라"고 호소했다.그는 "나는 가장 바뀌지 않을 것 같았던 군대를 바꿔왔다. 핸드폰을 쓰게 만들고, 구타와 가혹행위를 줄여왔다"면서 "이 세상에 바꿀 수 없는 건 없다. 우리가 아직 그 일을 시작하지 않았을 뿐"이라고 강조했다.김 후보는 이날 오후 8시부터 서울 종로구 선거관리위원회 앞에서 12시간 라이브 방송을 진행하며 밤새도록 시민들을 만날 예정이다. 그는 "선관위가 내일(3일) 오전 9시 서울시장 예비후보 등록을 시작하는데, 이번 지방선거에서 서울의 진정한 주인인 시민들의 목소리를 가장 먼저 선관위에 도착하게 하고자 라이브 방송을 진행하려고 한다"고 전했다.