박상무 전 충남도의원, 서산시장 출마 공식선언

박상무(더불어민주당) 전 충남도의원이 2일 서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 시장선거 출마를 공식 선언했다."잘못된 것은 분명히 지적하고, 가능한 길은 책임 있게 제시하겠다"고 밝힌 박 전 도의원은 위기에 빠진 대산석유화학단지와 관련해 "시장이 되면 산업 구조 고도화, 친환경, 첨단 화학 전환, 협력업체 보호, 고용 안정 대책 마련을 위해 집권 여당 소속 시장의 이점을 충분히 활용해 중앙정부와 정면으로 협상하겠다"고 밝혔다.박 전 도의원은 충남·대전 통합과 관련해서는 "통합에는 찬성하지만, 일방적 추진이 아니라 지역 균형이 전제된 통합이어야 한다. 서산이 소외되는 통합, 서산의 산업과 일자리가 빠져나가는 통합에는 단호히 반대한다"는 신중한 입장을 밝혔다.현 시정에 대해서는 강한 비판의 목소리를 냈다. 서산시청사 건립과 호수공원 주차장을 두고 박 전 도의원은 "이건 실수가 아니라 행정의 오만이자 시장의 독선"이라며 "시장이 된다면 이 문제를 절대 그대로 두지 않겠다. 모든 가능성을 열어두겠다"고 강조했다.책임질 부분이 있으면 책임질 사람에게 책임을 분명히 묻겠다는 것이다.끝으로 박 전 도의원 "궁극적으로 실용과 통합을 통한 겉치레를 걷어내고 민생 우선 새로운 서산의 문을 활짝 열겠다. 서산의 주인은 시장이 아니라 바로 시민 여러분이라는 것을 확실하고 분명하게 보여드리겠다"며 지지를 호소했다.