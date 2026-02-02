[단독] 정근식 서울교육감 "진보교육감 단일화기구 후보 등록, 지금은 안 해"

큰사진보기 ▲정근식 서울시교육감과 교사, 학생들이 지난 1월 5일 오후 서울 중구 서울시의회 앞에서 지난해 서울특별시의회에서 의결된 서울특별시 학생인권 조례 폐지 조례안에 대해 재의 요구 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

정근식 서울시교육감이 오는 6월 치르는 서울시교육감 선거를 위해 구성된 민주진보 단일화 기구의 후보자 등록을 앞두고, "지금 등록하지는 않을 것"이라고 밝혔다.정 교육감은 지난 1일, <오마이뉴스>와 만나 "단일화기구에 지금 후보자로 등록하면 앞으로 교육감으로서 하는 내 활동이 모두 교육감 선거를 염두에 둔 행동이라고 오해를 살 수밖에 없다"라면서 이같이 말했다.2026서울민주진보교육감단일화추진위는 "서울 혁신교육을 계승, 발전시킬 민주진보 교육감 후보"를 대상으로 오는 2월 4일까지 후보자 등록을 받고 있다. 후보 등록 마감을 앞두고 정 교육감이 '현재로선 후보 등록 불가' 의견을 내놓음에 따라 추진위 활동에 차질이 불가피할 것으로 보인다.추진위의 권혜진 상임대표(대변인)는 2일, <오마이뉴스>에 "정근식 교육감이 추진위 후보자 등록 마감 일을 코앞에 두고 '후보 등록이 어렵다'라는 의견을 밝혀 난감하다. 유감"이라면서 "정 교육감이 직접 추진위에 해당 내용을 밝힌 것은 아니기 때문에 정 교육감의 후보 등록을 여전히 기대하고 있다"라고 말했다. 그러면서 권 상임대표는 "추진위가 후보 등록과 함께 곧바로 단일화를 위한 토론회 등의 사업을 벌이는 것이 아니다. 등록된 후보자가 참여해 단일화 방법을 결정하기 위한 대화와 협상을 진행하는 것이기 때문에 정 교육감이 일정에 맞춰 후보로 등록해 주길 기대한다"라고 밝혔다.정 교육감은 선거관리위원회에 교육감 (예비)후보 등록을 오는 4~5월쯤에 하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 정 교육감이 (예비)후보로 등록하게 되면 등록과 동시에 교육감 직무가 정지된다.이와 관련, 정 교육감은 <오마이뉴스>에 "나는 2024년 10월에 중도 취임한 임기 1년 8개월뿐인 교육감"이라면서 "이 짧은 기간에 교육을 위해 열과 성을 다해 최대한 봉사해야 하는 어려움이 있다"라고 말했다.정 교육감은 오는 7일 오후 2시, <정근식, 교육감의 길>이라는 책에 대한 출판기념회를 서울교육대학교 종합문화관에서 열 예정이다. 교육감 재선을 위한 행보로 보인다.한편, 오는 4일까지 추진위에 후보 등록이 예상되는 인사는 강민정 전 국회의원, 강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장, 김현철 전 서울시교육청 대변인, 한만중 전 서울시교육청 정책기획관, 홍제남 전 서울 남부교육지원청 교육지원국장(가나다순) 등이다.