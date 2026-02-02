김태흠 "충남대전통합, 이재명 대통령 만나 허심탄회하게 얘기하고 싶다"

큰사진보기 ▲기자회견 중인 김태흠 충남지사 ⓒ 이재환 -충남도 인터넷 방송 갈무리 관련사진보기

더불어 민주당이 대전충남행정통합 관련 법안을 발의하며 통합에 속도를 내고 있는 가운데, 김태흠 충남지사가 "실망스럽다"며 이재명 대통령과의 면담을 공식 촉구하고 나섰다.앞서 지난달 30일 더불어민주당은 충남·대전과 전남·광주 행정통합을 위한 특별법을 발의했다. 특별법에는 서울특별시에 준하는 위상과 재정 분권을 통합특별시에 부여하고, 국무총리 소속으로 통합특별시 지원위원회를 설치하도록하는 내용을 담고 있다.이에 대해 김태흠 지사는 2일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 민주당 법안에 대한 입장을 밝히며, 즉석에서 이재명 대통령과의 면담을 제안했다.김 지사는 "민주당 통합 법안을 봤다. 실망이 크다. 과연 자치분권에 의지가 있는 것인지 의문이다. 지방자치 분권의 본질인 재정 권한 이양이 대거 축소됐다. (국민의힘 법안에 언급한) 연간 8조 8000억 원의 지원과는 차이가 크다. 민주당 안은 3조 7500억 원으로 절반에 미치지 못한다"라고 비판했다.그러면서 "재정과 권한 없이 통합되면 분권형 통합이 불가하다. 자치분권과 철학의 소식이 없는 민주당에게 맡길 수 없다"며 "대통령이 나서야 한다. 빠른 시일 내에 이재명 대통령 면담을 통해 이허심탄회하게 의견을 나누고 싶다"고 밝혔다.민주당 법안에서 충남대전특별시의 약칭을 대전특별시로 정한 것에 대해서도 김 지사는 "약칭에는 충남이 생략됐다. 인구 규모나 역사성에서 볼 때 도민들은 받아 들이기 어렵다"라고 반대 입장을 밝혔다.대전충남 해정통합의 의미에 대해 김 지사는 "통합의 의미는 두 가지가 있다. 대한민국의 수도권 일극체제를 방지하기 위해 통합을 하는 것이다. 서남부권 발전을 위해서는 재정이 필요하다. 대전·충남이 통합되면 대전권과 천안·아산을 비롯한 북부권, 내포를 중심으로 한 서부권을 각 특색에 따라 발전 시키겠다는 목적으로 추진하는 것"이라고 설명했다.그러면서 "준 연방국가 수준의 지방자치가 이루어질 수 있도록 법안을 마련하자는 게 내 생각이다"라고 강조했다.