'장산곶매' 백기완 선생님 그립습니다

오는 2월 7일, 마석 모란공원에서 백기완 선생님 5주기(2월 15일) 추도식이 열립니다. 추도식을 앞두고 생전 백기완 선생님과 함께했던 이들이 추모글을 보내와 여덟 차례에 걸쳐 싣습니다.
한반도의 유일무이한 장산곶매 백기완 선생님.
한 장의 글판 사진과 그 문구를 보면서 선생님을 추억하고 추모합니다. 어느새 5주기가 다가오고 있습니다. 역사는 한 걸음씩 느리게 진보한다지만, 선생님이 계시지 않은 세상인데도 달구름(세월)만큼은 무심하기 짝이 없이 흘러갑니다.
2024년 5월 즈음, '백기완 마당집'을 열면서 2층 전면을 덮을 만한 크기의 글판에 "이거봐∼/윤석열이!/나 알잖아/내 말 들어"라고 대서특필돼 있는 것을 보았습니다. 기발했습니다. 요즘말로 신박했지요. 탄복을 했습니다. 진짜, 정말로 선생님만이 할 수 있는 그 육성이 들리는 듯했습니다. 실제로 선생님이 하신 말씀인 줄은 모르겠습니다만, '글이 곧 그 사람'이듯 그냥 그대로 선생님을 뵌 듯했습니다.
조어(造語) '백기완스럽다'는 이런 때 쓰는 말일 것입니다. 선생님을 뵈는 듯했으니까요. '을씨년(을사년)스럽다' '검사스럽다' 등의 조어는 이미 생명을 잃은 지 오래입니다. 우리 역사에 다시는 있어서는 안 될 유행어입니다. 병상에서 삐뚤빼뚤 쓰신 마지막 글자가 '노동' '해방'이었다지요. 아아, 선생님은 끝끝내 현역 불쌈꾼(혁명가)이셨습니다.
선생님은 2021년 초 정치판을 한눈에 알아 보셨지요? 때론 역사를 배반하는 게 정치라는 것을요. 국민들 앞에서 어퍼컷을 마구 해대는 '버마재비'가 태어나서는 안 될 인간, 귀태(鬼胎)라는 것을요. 하늘에서 다 알고 계시겠지만, 딱 한마디만 보고 드리겠습니다. 그 귀태가 별스러운 언행으로 나라 전체를 기우뚱하게 하다가 끝내 상상하지 못할 만행을 저질렀습니다.
선생님이 믿었던 국민들은 역시나 현명했습니다
그러나 선생님이 눈을 감는 순간까지 믿었던 국민들은 역시나 현명했습니다. 촛불항쟁도 그러했지만, 빛의 혁명, 알록달록한 응원봉 항쟁은 또 어떻구요. MZ세대를 누가 탓을 하나요? 그들은 우리의 희망입니다. 이제사 악몽의 3년이 지나고 여명(黎明)이 밝아오는 듯합니다. 누구는 국운이 트였다고도 말합니다. 선생님, 정말 그런 것 같지요? 그렇다고 호탕하게 말씀해주시면 얼마나 좋을까요?
한밤중 국회의사당 앞, 신새벽 남태령 고갯길, 엄동설한 한남동 길 위의 키세스 군단을 보면서, 촛불항쟁 때 늘 맨 앞자리에 앉아 계시던 선생님이 떠오른 것은 너무나 당연한 일이었습니다. "기죽지 마라"며 오른손 주먹을 불끈 쥐고 굳세게 내미시던 그 모습이 너무 그리웠습니다. '말 갈깃머리'가 너무 보고 싶었습니다. 아무도 흉내 내지 못할 선생님의 사자후(獅子吼)는 또 어떻구요. 선생님은 영락없이 유행가 한 자락을 뽑으며 한바탕 우셨을 것 같습니다.
허나 이제 다시는 우실 일이 없어야 할 것입니다. 그렇게나 보고 싶던 할머니와 어머니를 수십 년 만에 하늘에서 만나뵙고 민족의 기운이 펄펄 살아 있는 맛깔스런 옛날 이야기를 더 듣고, 우매한 우리의 눈을 시원하게 하고, 귀를 뻥 뚫리게 하며, 널리널리 퍼트려주실 일만 남았습니다.
고은 시인의 <백기완> 실명시를 다시 소리내어 읽어봅니다.
강한 것이
이렇게도 자아인 것을
50년대 폐허 명동의 쌍도끼!
강한 것이
이렇게도 웅변인 것을
웅변이었다가
쓸데없이 눈물 한 방울인 것을
그의 손은 가방을 들어본 적이 없다
보따리를 든 적 없다
오직 두 눈과 입 하나뿐
그것만이면 천군만마에 채찍이니
눈 감았다 뜨면
그도 없고 그의 전사들도 다
달려가
오로지 누런 먼지만 인다
자아 이외에
자아의 조국 이외에
자아의 조국에 있어야 할 무력 이외에
그에게는 장차 드높이
휘날리는 고독이 있어야 한다
오로지 '강한 자아' 선생님의 휘날리는 고독, 7일 저도 무릎을 꿇고 선생님 앞에서 속울음을 길게 울겠습니다. 헤어지는 동지들에게 어디에선가 선생님이 한복차림으로 잘 가라고 손을 흔들어주시던 흑백사진을 기억합니다. 왜 그리 마음이 짜안하고 아프던지요? 선생님, 사랑합니다. 언제든 뵙고 싶습니다. 고맙습니다.