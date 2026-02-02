메뉴 건너뛰기

정치

26.02.02 10:45최종 업데이트 26.02.02 10:46

청와대, 유튜브 등 뉴미디어 신규 출입 공고

"변화된 언론 환경 발 맞춰 출입 및 취재 기회 확대"... 뉴미디어 활동 경력 2년 이상 등 요건 존재

2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다.
2025년 12월 31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성

유튜브 등 뉴미디어 언론에 청와대 출입 등록 기회가 추가로 열렸다.

청와대는 2일 오전 홈페이지를 통해 "국민주권정부는 변화하는 언론 환경에 발 맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다"라며 '청와대 신규 출입 뉴미디어 등록 공고'를 냈다.

등록 기간은 오는 4일 오전 10시부터 6일 오후 6시까지로, 인터넷(pressinfo@president.go.kr) 또는 청와대 춘추관을 방문해 접수하면 된다.

등록 기준과 요건은 있다. 신규 출입을 희망하는 언론사는 ▲ 한국신문협회 ▲ 한국방송협회 ▲ 한국기자협회 ▲ 한국인터넷신문협회 ▲ 한국사진기자협회 ▲ 한국영상기자협회 ▲ 한국온라인신문협회 ▲ 한국인터넷기자협회 중 한 곳의 회원사여야 한다.

또 ▲ 국회 2년 이상 출입 경력이 있는 자 ▲ 중앙정부부처나 이에 준하는 공공기관 2곳 이상, 그리고 총 5년 이상 출입 경력이 있는 자 ▲ 뉴미디어 활동 경력 2년 이상인 자 중 하나 이상의 요건을 충족해야 한다.

청와대는 신청을 접수받은 후 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 신규 출입 뉴미디어를 선정할 예정이다.

자세한 공고 내용 및 제출 서류 목록 등은 청와대 홈페이지를 참조하면 된다.

#뉴미디어#유튜브#청와대

