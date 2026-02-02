청와대, 유튜브 등 뉴미디어 신규 출입 공고

유튜브 등 뉴미디어 언론에 청와대 출입 등록 기회가 추가로 열렸다.
청와대는 2일 오전 홈페이지를 통해 "국민주권정부는 변화하는 언론 환경에 발 맞춰 뉴미디어에 청와대 출입 및 취재 기회를 확대하고자 한다"라며 '청와대 신규 출입 뉴미디어 등록 공고'를 냈다.
등록 기간은 오는 4일 오전 10시부터 6일 오후 6시까지로, 인터넷(pressinfo@president.go.kr
) 또는 청와대 춘추관을 방문해 접수하면 된다.
등록 기준과 요건은 있다. 신규 출입을 희망하는 언론사는 ▲ 한국신문협회 ▲ 한국방송협회 ▲ 한국기자협회 ▲ 한국인터넷신문협회 ▲ 한국사진기자협회 ▲ 한국영상기자협회 ▲ 한국온라인신문협회 ▲ 한국인터넷기자협회 중 한 곳의 회원사여야 한다.
또 ▲ 국회 2년 이상 출입 경력이 있는 자 ▲ 중앙정부부처나 이에 준하는 공공기관 2곳 이상, 그리고 총 5년 이상 출입 경력이 있는 자 ▲ 뉴미디어 활동 경력 2년 이상인 자 중 하나 이상의 요건을 충족해야 한다.
청와대는 신청을 접수받은 후 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 신규 출입 뉴미디어를 선정할 예정이다.
자세한 공고 내용 및 제출 서류 목록 등은 청와대 홈페이지를 참조하면 된다.