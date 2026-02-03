백기완 선생님이여, 샛별로 새벽 일깨우던 장산곶매로 오시라

오는 2월 7일, 마석 모란공원에서 백기완 선생님 5주기(2월 15일) 추도식이 열립니다. 추도식을 앞두고 생전 백기완 선생님과 함께했던 이들이 추모글을 보내와 여덟 차례에 걸쳐 싣습니다.

큰사진보기 ▲'박근혜 전교조 탄압, 문재인 촛불정권이 풀어야'백기완 통일문제연구소장이 2019년 5월 20일 오전 청와대앞 분수대광장에서 열린 '전교조 법외노조 취소 촉구 전국시민사회 원로-단체 기자회견'에서 발언하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 백기완재단이 주관한 팽팽문화제 사회자 이시백 소설가, 군산 ⓒ 강성남 관련사진보기

떠나신 지 다섯 해가 되었습니다.떠난 뒤에 보이는 것이 고향만이 아닙니다.떠나셨지만, 그리워하는 이들에게 선생님은 옛살라비의 당산목처럼 그 자리에 서 계십니다.처음 뵙던 날, 나는 '기상'이라는 말의 뜻을 비로소 알게 되었습니다. 입으로 수없이 되뇌었지만 '바람 서리 불변함은 우리 기상일세'라는 애국가에 등장하던 그 말을 선생님을 뵈며 몸으로 느낄 수 있었습니다.그 때문인지 선생님을 생각할 때마다 산꼭대기에 우뚝 서서 찬바람을 맞는 나무를 떠올리게 됩니다. 땅에 뿌리를 박고 하늘로 오르는 오랜 나무처럼. 선생님은 이 땅을 살아가는 민중의 곁을 떠나지 않았으며 그 가운데 뿌리를 내리셨습니다. 때로는 갈 길을 일러주는 길잡이가 되고, 때로는 모진 바람을 막아주는 바람막이가 되고, 때로는 땡볕을 가리어 쉬게 하는 그늘이 되던 나무였습니다.선생님은 우리말을 사랑하셨습니다.시를 짓고, 소설을 쓰신 선생님께서는 우리 문학을 깊이 사랑하시고, 후배 작가들에게 각별한 관심을 기울이셨습니다.내가 소설책을 펴내어 책담회를 하는 자리에도 찾아주셨습니다. 여러 일로 바쁘셔서 부탁도 드리지 못하였는데, 말없이 찾아주신 선생님을 뵙고 신이 나서 되지도 않는 소리를 마냥 늘어놓았건만, 선생님께서는 끝까지 자리를 지키시고 그 어지러운 이야기를 들어주셨습니다. 또 어느 자리에 불려 나가 더듬거리며 늘어놓은 말에도 엄지를 들어보이시며 '말 잘한다!'고 추켜세워 주셨습니다.조금만 어긋나도 버럭 고함을 치셔서 호랑이 같다던 주변의 이야기와 달리, 선생님은 내게 늘 인자한 어른이셨습니다. 돌아보면 선생님은 우쭐거리며 들까부는 이는 정신이 번쩍 나도록 호되게 야단을 쳐서 기를 누르고, 주눅이 들어 움츠린 이들은 다사롭게 다독여 기를 살렸습니다.하늘 높은 줄 모르고, 거들먹거리며 힘없는 이들을 함부로 짓누르는 권력과 폭력에 대해서는 댓바로(곧장) 벼락 같은 호통으로 뿔대를 세우시고, 알량한 재주와 감투를 내세워 거드럭거리는 이들을 뿔로사리처럼 되박아 혼찌검을 내시던 선생님의 무용담은 차고 넘치지만, 처지거나 넘어진 이들을 챙기고 보듬던 마음 씀씀이는 넉넉히 전해지지 않은 듯합니다.세상은 여전히 어지러워, 넘을 수 없는 벽에 가로막힐 때마다 선생님을 생각합니다. 선생님이라면 이럴 때 어찌하셨을까. 그리 물으면서 '아, 선생님은 여전히 우리 곁에 계시다'는 생각을 하게 됩니다. 이야기 끝에 문득 세간에 흔히 쓰는 서양말을 내어놓다가는 제풀에 놀라 뒤를 돌아볼 때마다 선생님은 쩡쩡 울리는 목소리로 그 자리에 서 계셨습니다.이제 여섯 해가 오고, 백 주기도 이르겠지만 그리 깊게 슬퍼하고 아쉬워하지 않음은 선생님이 가도 아주 멀리 가신 것이 아니고 여전히 우리 곁에 함께 하시기 때문입니다. 선생님은 여전히 고공 크레인 꼭대기에, 엄동의 천막 속에, 얼토당토않은 내란의 밤을 당하여 한데서 하얗게 얼리던 그 자리에도, 펄럭이는 깃발과 함성으로 함께 하셨음을 알고 있기 때문입니다.선생님이여, 고이 잠들지 마시고,철벽소리 일으키며 새녘을 밝히는 새뚝이로 오소서.벌겋게 달군 쇳소리로 우리를 불리시며 언제나 쇠뿔이로 오소서.떠나지 마시고, 다시 올 수 없다는 하늘로 아주 가지 마시라,우리 곁에서 밤을 새운 회초리 소리로눈 덮인 산마루에 우뚝 선 갈매나무로 계시라.길고 차가운 동짓밤을 부리로 쪼아샛별로 새벽을 일깨우던 장산곶매로 오시라.밤이 깊을수록 새벽은 가까우니선생님이 켜 든 그 별빛으로 오시라.