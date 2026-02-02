이언주, 정청래 면전서 "합당은 2·3인자가 간판되려는 욕망의 표출"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 자리에서 일어나고 있다. 왼쪽은 이언주 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲이언주 더불어민주당 최고위원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안에 대해 "당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래, 조국의 민주당으로 전환하려는 시도"라며 맹비난하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표의 갑작스런 제안으로 민주당-조국혁신당 간 합당 논의가 시작된 가운데, 2일 민주당 최고위원회의에서 합당 찬성과 반대 의견이 공개 충돌했다.연일 정청래 대표와 각을 세우고 있는 이언주·강득구·황명선 최고위원이 이날 회의에서 합당 논의 자체를 다시 원점에서 재고하라고 목소리를 높이자, 정 대표와 가까운 문정복 최고위원은 "당 대표 모욕에 가까운 이야기"라고 맞받았다.이날 최고위원회의에서 정 대표의 합당 제안에 대해 가장 강경한 비판을 내놓은 건 이언주 최고위원이었다. 이 최고위원은 "조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래나 조국의 민주당으로 전환하려는 시도라고 보인다"라고 정 대표를 직격했다.이 최고위원은 "고대 로마에선 2인자와 3인자의 반란이 빈번했다. 하늘 아래 2개의 태양이 있을 수 없다는 게 진리"라며 "(합당 제안은) 대통령 지지율이 높고 강력한 임기 초반에 2인자, 3인자들이 프레임을 바꿔 본인들이 당권과 대권을 향하려는 욕망, 본인들이 간판이 되려는 욕망을 표출한 것임을 부인하지 못한다"라고 강조했다. 범여권의 2인자와 3인자인 정 대표와 조국 조국혁신당 대표가 이재명 대통령을 넘어 차기 권력구도 재편을 위해 합당 카드를 꺼냈다는 것이다.이 최고위원은 "지방선거도 이재명 정부 지지율로 치르면 충분한데 간판 바꾸려는 불필요한 시도를 할 일이 뭐가 있느냐"라며 "정부 출범 1년도 안된 시점에 조기 합당은 차기 대권 논쟁을 조기 점화하고, 집권 여당으로서 이재명 정부를 뒷받침할 입법과 정책에 집중하기보다 차기 정부 구상에 대한 논쟁에 나서게 할 가능성이 많다"라고 지적했다.이어 "정권 초기에 당의 시선이 대통령보다 차기 권력 구도와 대권 프레임으로 이동하면 국정 집중도와 입법 속도 모두 약화될 수밖에 없다. 따라서 이 합당 논의는 즉각 중단되어야 한다"라고 말했다.이 최고위원은 황명선, 강득구 최고위원과 함께 진행한 지난주 기자회견에서 요구한 정 대표의 합당 제안 철회와 공식 사과와 관련해 "그 이후에 어떠한 답도 저희는 듣지 못했고, 민주적 선결 절차를 패싱한 어떠한 합당 논의나 협상도 유효하지 않음을 분명히 밝혀둔다"라고 재차 강조했다.강득구 최고위원도 이날 최고위원회의에서 "이번 합당 제한은 최고위를 패싱한 정 대표의 개인적 제안"이라며 "지금도 심한 자괴감을 느끼고 있다. 조국혁신당과의 합당은 다시 원점에서 제고돼야 한다"라고 밝혔다. 황명선 최고위원도 "당원주권이 중요하고 합당 논의도 중요하지만 이재명 정부를 뒷받침하는 건 더 중요하고 가장 우선해야 할 책무다. 합당 논의를 멈추고 민생개혁 입법에 당력 집중하자"고 말했다.최고위원 3인의 강도 높은 비판이 이어지자 문정복 최고위원이 정청래 대표 엄호에 나섰다. 문 최고위원은 "이재명 대통령께서 당 대표를 하시던 시절이 기억난다. 공개 자리에서 대표를 앞에 앉혀 놓고 그 모진 말을 쏟아냈던 사람들은 당원들이 다 심판했다. 당 대표는 총의로 만들어진 대표"라며 "공개적인 면전에서 (당대표에게) 면박을 주고 비난하고 이렇게 하는 것이 민주당의 가치인가? 적어도 정부 여당의 공당의 대표가 제안한 내용을 가지고 이렇게 공개적인 석상에서 모욕에 가까운 얘기를 하는 것은 저는 당인으로서의 자세는 아니라고 생각한다"라고 반박했다.설전이 이어지는 동안 이언주 최고위원 바로 옆자리에 앉은 정청래 당대표는 한일자(-) 입을 하고 시선을 아래로 내리는 등 표정 관리에 애쓰는 모습이었다. 일부 최고위원은 한숨을 내쉬고 마른세수를 하기도 했다.다만 정 대표는 회의를 끝내기 직전 "당에서 벌어지는 모든 일의 최종 책임은 당 대표에게 있다, 당 대표가 부족해서 벌어지는 일"이라며 "당원들께서는 당 대표에게 탓을 해주시기 바란다"고만 덧붙였다.앞서 '합당 논의 반대' 성명을 냈던 당내 초선의원 모임 '더민초'가 이날 간담회를 열고 추가 의견 수렴에 나서는 등 합당을 두고 민주당 내부 논의가 본격화되는 상황이다.박수현 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 향후 합당 논의 절차에 대해 "아직 정해진 건 없지만 당대표가 일정에 따라 의원들 만나는 걸 예상하고 있다"라며 "오늘 공개 최고위에서 보다시피 이견이 정확하게 확인된 이상, (이를 봉합하려는) 당 대표의 정무적·정치적 노력은 당연히 있을 것"이라고 답했다.