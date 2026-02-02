이 대통령 "망국적 투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 그만 하시길"

이재명 대통령이 2일 엑스(X·옛 트위터)에 "망국적 부동산 투기 옹호도, 시대착오적 종북몰이도 이제 그만 하시면 어떨까요"라고 적었다.
본인의 부동산 정책 관련 엑스 게시글에 대한 국민의힘 논평 관련 기사를 공유하면서다. 해당 기사는 전날(1일) 최보윤 국민의힘 수석대변인의 논평을 다루고 있다.
최 수석대변인은 "자극적인 구호로 여론을 흔드는 태도는 대통령으로서 대단히 부적절하다"라며 "정작 필요한 해법은 틀어막고 유휴 부지 끌어모으기로 버티겠다는 발상은 정부가 정해준 '부동산 배급'에 만족하라는 말과 다르지 않다"고 주장한 바 있다.
이 대통령은 지난달 31일에도 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이란 엑스 게시글을 "망언"이라고 비판한 국민의힘을 겨냥해 1221자의 엑스 게시물을 올린 바 있다(관련기사 : 1163자 장문 트윗한 이 대통령 "언론, 왜 망국적 투기 편드나" https://omn.kr/2gwi7
).
당시 이 대통령은 박성훈 국민의힘 수석대변인 논평을 다룬 기사를 공유하면서 "유치원생처럼 이 말을 제대로 못알아듣는 분들이 있다"고 지적했다. 아울러 "(집값 안정은) 국민을 믿고 정치적 유불리에서 벗어나면 반드시 불가능한 일도 아니다"고 강조했다.
한편, 이 대통령은 이날 엑스에 서울 강남구 개포동에 4억 원 넘게 호가가 낮아진 매물이 나왔다는 기사도 함께 공유했다.
기사 공유 외 별다른 언급은 없었지만, 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 대한 일관된 정부 정책 메시지가 시장에 차츰 영향을 주고 있음을 강조하기 위한 것으로 풀이된다.