이름 없는 조용한 나눔, 청양 강추위 녹여

큰사진보기 ▲지난달 28일 30대로 보이는 한 남성이 청양군 행복민원과를 방문해 이웃을 위해 사용해 달라며 성금 100만 원을 기탁했다. ⓒ 청양군 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

이름 없는 군민의 선행이 연이은 강추위를 녹이고 있다.2일 청양군에 따르면 지난 1월 28일 30대로 보이는 한 남성이 행복민원과를 방문해 이웃을 위해 사용해 달라며 성금 100만 원을 기탁했다.군 관계자는 "당시 30대 청년으로 보인 이 민원인이 개인 용무를 마치고 창구를 찾아오더니 형편이 힘든 분들에게 도움이 되었으면 한다"며 "성금을 전달하고 서둘러 자리를 떠났다"고 밝혔다.남성은 별도의 기탁식이나 신분 공개를 정중히 거절한 것으로 알려졌다.특히 기부자는 현장을 떠나며 "수고 많으십니다. 많은 돈은 아니지만 형편이 힘든 분들에게 도움이 되었으면 합니다. 익명으로 기부하고 싶습니다. 행복한 하루 되세요"라는 짧지만 진심 어린 편지를 남겼다.접수된 성금은 통합돌봄과 희망복지팀을 통해 충남사회복지공동모금회로 전달될 예정이다. 군은 투명한 절차를 거쳐 지역 복지 사각지대에 놓인 취약계층 가구에 지원할 계획이다.김돈곤 군수는 "자신을 드러내지 않고 조용히 나눔을 실천해 주신 기부자의 따뜻한 마음에 깊은 존경과 감사를 드린다"며 "이러한 순수한 선행이 지역사회를 더욱 따뜻하게 만드는 큰 동력이 되는 만큼, 기탁자의 소중한 뜻이 꼭 필요한 이웃에게 잘 전달되도록 하겠다"고 말했다.