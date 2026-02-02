사회부산경남한줄뉴스 26.02.02 08:58ㅣ최종 업데이트 26.02.02 08:58 창원기후행동, 정기총회 6일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 창원기후행동은 오는 6일 오후 3시 창원시 성산구 용지동 경남빌딩 7층에서 정기총회를 열어 새 임원을 선출하고 사업계획을 확정한다. 큰사진보기 ▲창원기후행동, 정기총회. ⓒ 창원기후행동 관련사진보기 #기후 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사김해시, 명절 선물세트 과대포장 집중 점검 갤러리 오마이포토 이재명 대통령 부부, 이해찬 전 총리 마지막 길 배웅 1/35 이전 다음 이전 다음 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.