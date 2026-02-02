메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.02.02 08:58최종 업데이트 26.02.02 08:58

창원기후행동, 정기총회 6일

원고료로 응원하기
창원기후행동은 오는 6일 오후 3시 창원시 성산구 용지동 경남빌딩 7층에서 정기총회를 열어 새 임원을 선출하고 사업계획을 확정한다.

창원기후행동, 정기총회.
창원기후행동, 정기총회. ⓒ 창원기후행동

#기후

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사김해시, 명절 선물세트 과대포장 집중 점검


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기