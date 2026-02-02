창원기후행동, 정기총회 6일

큰사진보기 ▲창원기후행동, 정기총회. ⓒ 창원기후행동 관련사진보기

창원기후행동은 오는 6일 오후 3시 창원시 성산구 용지동 경남빌딩 7층에서 정기총회를 열어 새 임원을 선출하고 사업계획을 확정한다.