사회부산경남한줄뉴스 26.02.02 08:57ㅣ최종 업데이트 26.02.02 08:57 김해 율하진마취통증의학과의원, 이웃돕기 지원 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲김해 율하진마취통증의학과의원, 이웃돕기 지원 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시 장유3동행정복지센터는 1월 30일 장유3동 소재 율하진마취통증의학과의원(대표원장 최석기)에서 이웃돕기를 위하여 성금 300만원과 백미 160kg를 전달했다고 밝혔다. 최석기 대표원장은 "동절기에 주위에 도움이 필요한 분들이 많은 것으로 알고 있다. 앞으로도 지속실천 가능한 나눔을 계속 이어나가고 지역의료‧복지 발전에 최대한 기여하도록 노력하겠다."라고 소감을 밝혔다. 기탁된 성금과 백미는 해당 가구를 위해 사용될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원기후행동, 정기총회 6일 갤러리 오마이포토 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 1/13 이전 다음 이전 다음 '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.