김해 율하진마취통증의학과의원, 이웃돕기 지원

김해시 장유3동행정복지센터는 1월 30일 장유3동 소재 율하진마취통증의학과의원(대표원장 최석기)에서 이웃돕기를 위하여 성금 300만원과 백미 160kg를 전달했다고 밝혔다.최석기 대표원장은 "동절기에 주위에 도움이 필요한 분들이 많은 것으로 알고 있다. 앞으로도 지속실천 가능한 나눔을 계속 이어나가고 지역의료‧복지 발전에 최대한 기여하도록 노력하겠다."라고 소감을 밝혔다.기탁된 성금과 백미는 해당 가구를 위해 사용될 예정이다.