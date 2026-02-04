"수험생이면 다야?" 예비 고3 딸과의 파국 막은 전화 한 통

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 지난해 11월 12일 오후 대전시 유성구 구암동 수능 제27지구 17시험장인 유성고등학교에서 수험생이 시험 유의사항을 확인하고 있다. 2025.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"고3 모의고사는 고2 때랑 완전히 달라. 지금 그 점수, 나오기 힘들어."

"엄마, 꼭 그렇게 말해야겠어? 그냥 꿈꾸게 내버려두면 안 돼?"

"그래도 입시는 현실이야."

"엄마, 내가 언제 아침 먹는 거 봤어?"

큰사진보기 ▲딸과의 통화. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"오늘 저녁 뭐 먹었어?"

"커피랑 샌드위치."

"사."

"과."

"해."

"사."

"죄."

"사."

"랑."

"해."

큰사진보기 ▲딸을 위한 달콤한 디저트고3은 밤 10시에 먹어도 괜찮아. ⓒ 이인자 관련사진보기

"딸, 고3도 꿈꿀 수 있다는 걸 엄마가 미처 몰랐네. 너의 꿈을 끝까지 응원할게."

큰사진보기 ▲고3 가방에 넣어 준 홍삼딸 홍삼 먹고 힘내 ⓒ 이인자 관련사진보기

