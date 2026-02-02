정청래 '조국혁신당 합당' 제안, 왜 역풍 맞았나

큰사진보기 ▲지난 1월 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 정청래 더불어민주당 대표와 조국 조국혁신당 대표가 조문객을 맞이하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

이해찬 전 총리의 장례가 마무리되자마자 여의도가 다시 시끄러워졌습니다. 정청래 더불어민주당 대표가 던진 '조국혁신당과의 합당'이라는 카드 때문입니다. 명분은 '범진보 진영의 통합'이지만, 돌아가는 상황을 보면 통합보다는 분열의 조짐이 더 뚜렷하다는 지적입니다.민주당과 조국혁신당 내부는 물론, 정치권과 진보 진영 내부에서조차 찬성보다는 반대의 목소리가 높습니다. 왜 지금은 합당의 적기가 아니라는 분석이 나오는지, 정치권 안팎의 목소리를 종합해 세 가지 관점에서 정리했습니다.가장 큰 문제는 절차적 정당성의 결여입니다. 정청래 대표는 평소 "당원이 주인이다"라며 당원 주권주의를 누구보다 강조해 온 정치인입니다. 하지만 정작 합당이라는 거대한 이슈를 던지는 방식은 과거 '3김 시대'의 총재 정치와 다르지 않다는 비판을 받고 있습니다.당내 다양한 구성원들의 의견 수렴은 고사하고, 최고위원들조차 발표 직전에야 알았다는 사실은 충격적이라는 반응입니다. 박주민 의원은 자신의 페이스북을 통해 "합당은 정말로 중대한 사안인데, 어떤 사전 논의도 없이 기습적으로 또 일방적으로 발표해 많은 국민과 당원들도 당혹스러워하고 있다"라며 "이런 방식은 절대 받아들일 수 없다"라고 비판의 날을 세웠습니다.이어 그는 "민주당은 당원주권정당이다"라며 "특히 당원 1인 1표제로 당원 중심 원칙을 강화하자면서 합당과 같은 중요한 사안을 당 대표 혼자 결정하려는 것은 있을 수 없는 모순"이라고 꼬집었습니다. 그러면서 "당원에게 반드시 먼저 묻고, 당원들의 의사를 충분히 듣고 나서 결정해야 한다"라고 강조했습니다.논란에 기름을 부은 것은 이른바 '김어준 기획설'입니다. 정청래 대표와 친한 방송인 김어준씨가 합당을 조언했다는 의혹입니다. 실제로 김씨는 자신의 방송에서 "민주당·혁신당의 통합은 '언제 하느냐'의 문제였다"면서 "정청래 대표가 민주당 대표로서 했어야만 하는 일"이라고 적극 옹호했습니다. 이를 두고 당원들의 의사보다 특정 스피커의 기획이 우선시된 것 아니냐는 비판이 제기됩니다.진보 진영 스피커들 사이에서도 부정적인 반응이 나옵니다. 방송인 강성범씨는 "조국 대표를 너무 좋아하기에 궁극적으로 같이 가는 것에는 찬성한다"면서도 "이번 제안이 당내 소통 없이 '탑다운' 방식으로 이뤄진 점은 당혹스럽다"라고 말했습니다.이동형 작가 역시 정 대표의 소통 방식에 문제를 제기했습니다. 그는 "딴지일보 자유게시판만 보지 말고 다른 커뮤니티의 여론도 두루 파악해야 한다"라며 "특정 게시판의 여론에만 매몰되면 정상적인 판단이 안 된다"라고 비판했습니다.두 번째 이유는 '실리'의 문제입니다. 정청래 대표 측은 지방선거 승리를 위해 힘을 합쳐야 한다고 주장하지만, 현장의 목소리는 다릅니다. 오히려 합당이 중도층 이탈을 불러와 선거에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 팽배합니다.친명계 핵심인 한준호 의원은 1일 기자회견을 열고 정 대표를 향해 직격탄을 날렸습니다. 한 의원은 "혁신당과의 합당이 전국적인 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇이냐"라며 "후보 연대, 정책 연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지 답해야 한다"라고 말했습니다.친명계인 이건태 의원도 지난달 26일 YTN 라디오 인터뷰에서 "(격전지) 지역에서 승리하려면 중도층 싸움에서 이겨야 하는데, 혁신당과의 합당 시 유리한지에 대해 개인적으로 동의하기 어렵다"라고 말했습니다.현장의 혼란은 더 구체적입니다. 충북도지사 출마를 준비 중인 신용한 전 교수는 지난달 22일 '박시영TV'에 출연해 "큰 틀에서 언젠가는 합쳐질 수 있다고 보지만, 지금 이 시점은 너무 당황스럽다"라며 현장의 우려를 전했습니다. 그는 "충북 같은 접전 지역은 조국혁신당의 2~3%p득표율이 당락을 결정짓는 피 마르는 상황"이라며, 이미 선거 준비를 마친 시·군의원 후보들이 정 대표의 기습 발표로 인해 겪게 될 혼란과 공천 갈등을 우려했습니다.실제로 지역 언론의 우려도 깊습니다. <전북일보>는 지난달 25일 보도를 통해 이번 합당 논의가 "2014년 민주당과 안철수 신당의 합당 당시를 떠올리게 한다"라고 지적했습니다. 신문은 "당시에도 통합 이후 전북·호남 지역에서 공천 지분과 전략공천을 둘러싼 갈등이 불거졌고, 선거 이후까지 후폭풍이 이어졌다"라며 "이번 합당 논의 역시 공천 국면에서 유사한 갈등을 피하기 어려울 것"이라고 분석했습니다.마지막으로 양당 간, 그리고 당 내부의 '감정적 준비'가 전혀 되어 있지 않다는 점입니다. 일각에서는 "사랑해서 결혼해도 싸우는 판에, 상대방은 마음의 준비도 안 됐는데 일방적으로 '우리 합치자'라고 통보한 꼴"이라는 자조 섞인 비유마저 나옵니다.조국혁신당의 반응은 싸늘하다 못해 격앙되어 있습니다. 이해민 조국혁신당 사무총장은 1일 오후 국회에서 기자간담회를 갖고 "합당 제안은 민주당에서 했고, 혁신당 입장을 묻기 전 집안 정리를 먼저 하는 것이 지금 상태에서는 맞아 보인다"라며 "민주당 내부 권력 싸움에 혁신당을 끌어들이거나 이용하지 않았으면 한다"라고 불쾌감을 드러냈습니다.신장식 최고위원 또한 "민주당이 먼저 의견을 정리하는 것이 상식이자 순서 아닌가"라며 "무례하다"는 반응을 보였습니다. 여기에 민주당 채현일 의원이 조국혁신당의 정체성인 '토지공개념' 등을 거론하며 이념적 차이를 지적하고, 이언주 최고위원 또한 "조국혁신당이 위헌적 소지가 있는 토지공개념 입법 추진 정책을 포기하지 않는 한, 합당 논의는 불가능하다"고 말하자 조국 대표가 직접 "어이가 없다"라고 반박하는 등 정책 노선을 둘러싼 감정싸움으로까지 번지고 있습니다.조국혁신당은 각종 억측에 대해서도 명확히 선을 그었습니다. 당 차원에서 "공식적으로 당의 부채가 0원이라며 일각에서 제기된 400억 부채설은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔습니다. 또한 "민주당과 공식 또는 비공식 합당 절차와 조건 등을 논의한 바가 없다"며 "민주당의 합당 제안 이후 확산되는 가짜뉴스 생산, 유포를 즉각 중단해 달라"고 강력히 촉구했습니다.신뢰와 존중 없는 물리적 결합은 진정한 통합이 아닌 화학적 폭발로 이어질 뿐이라는 경고가 나옵니다. 지금 민주당과 조국혁신당에 필요한 것은 억지스러운 '한 지붕 두 가족' 만들기가 아니라, 각자의 위치에서 이재명 정부의 성공을 위해 협력하며 자연스러운 연대를 모색하는 일이라는 의견이 지배적입니다. 정청래 대표의 '숨 고르기'가 필요한 시점이라는 분석입니다.