불안한 AI 시대, 고속도로 전광판에서 얻은 힌트

"살아남는 종은 가장 강한 종도, 가장 지능이 높은 종도 아니다. 변화에 가장 잘 적응하는 종이다."

<종의 기원>을 저술한 영국의 생물학자 찰스 다윈의 진화론은 흔히 이런 말로 요약됩니다.이 문장은 자연계의 섭리를 넘어, 거대한 AI(인공지능)의 파도를 마주한 현대인들에게 중요한 생존의 열쇠를 제시합니다. 최근 새로 구입한 차를 몰고 고속도로에 올랐다가 묘한 전율을 느꼈습니다. 스티어링 휠의 버튼을 눌러 '크루즈 컨트롤(Cruise Control, 정속주행장치)' 기능을 켜고 제한 속도를 시속 100km로 지정하자, 차는 마치 살아 있는 생명체처럼 반응하기 시작했습니다.가속 페달에서 발을 떼었음에도 차는 지정된 속도를 정확히 유지했고, 앞 차와의 거리에 따라 스스로 브레이크를 밟고 다시 가속했습니다. 하지만 그 경이로운 순간, 내 마음 한구석에는 차가운 두려움이 스며들었습니다.우리가 AI 시대의 변화에 겁을 먹는 이유는 단순히 기술이 어려워서가 아닙니다. 그것은 통제권을 상실할지 모른다는 본능적인 불안 때문입니다. 수십 년간 내 손발의 감각으로 조절하던 주도권이 보이지 않는 알고리즘으로 넘어갈 때, 우리는 존재의 위협을 느낍니다. '이러다 정말 내가 도태되는 건 아닐까?' 하는 걱정은 나이가 들수록 더 깊은 그림자를 드리웁니다.하지만 고속도로 위에서 정교하게 움직이는 차를 보며 깨달은 사실이 있습니다. 이제 인공지능은 거부할 수 없는 시대적 대세이며, 이는 이미 우리 삶의 지형을 바꾸고 있는 거대한 기후 변화와 같다는 점입니다. 'AI 시대가 몰고 올 파장은 어디까지일까?' 인류가 한 번도 가보지 않은 길을 가고 있기에 그 불확실성은 우리를 더욱 불안하게 만듭니다.그러나 도로 위 전광판에 흐르는 'HDA(Highway Driving Assist, 고속도로 주행 보조) 과신 금지', '전방 주시 철저'라는 문구는 우리에게 중요한 힌트를 줍니다.​시스템이 수시로 핸들을 잡으라는 경고를 보내듯, 기술 뒤에 붙은 'Assist(보조)'라는 단어의 의미를 곱씹어봐야 합니다. AI는 결코 나를 대신해 인생의 모든 책임을 져주는 존재가 아니라, 내가 목적지까지 안전하게 가도록 돕는 보조자일 뿐입니다.다윈의 진화론이 보여주듯 환경은 늘 변하지만, 생명체들은 변화의 끝을 두려워하기보다 지금 당장 도구와 공존하며 살아남는 법을 선택해왔습니다. 피할 수 없는 환경 변화에 어떻게 반응하느냐가 생존을 결정합니다.고속도로에서 '크루즈 컨트롤(Cruise Control)' 기능에 몸을 맡겼을 때, 처음의 불안함은 얼마 지나지 않아 편안함으로 바뀌었습니다. 기계가 나보다 더 정확하게 속도를 제어하는 것을 수용하는 순간, 나는 운전이라는 중노동에서 해방되어 창밖의 풍경을 감상할 여유를 얻었습니다.이처럼 적응은 단순히 굴복하는 것이 아니라, 새로운 기술을 내 몸의 일부로 확장하는 과정입니다. 다만 그 적응은 '보조(Assist)'의 한계를 알고 언제든 핸들을 잡을 준비를 하는 '깨어있는 공존'이어야 합니다. 고속도로에서 제한 속도를 설정하고 운전대를 잠시 맡겨 보았듯이, 우리 삶의 다른 영역에서도 작은 시도들을 이어가며 이 대세에 합류해야 합니다.이를테면 익숙한 방식만 고집하기보다, 보조 기능 하나를 의식적으로 써보는 것만으로도 충분한 시작이 될 수 있습니다. 완벽히 이해하지 못해도 괜찮습니다. 중요한 것은 통제권을 완전히 내려놓는 것이 아니라, 기술과 나 사이의 새로운 역할 분담을 경험해보는 일입니다.AI 시대의 생존은 기술과 경쟁하여 이기는 '강함'에 있지 않습니다. 변화를 유연하게 받아들이는 태도에 있습니다. 나이가 든다는 것은 낡아가는 것이 아니라, 이미 수많은 변화를 겪어내며 다져진 노련한 적응가가 되어가는 과정입니다.세상은 멈추지 않고 변하며, 인공지능이라는 거대한 물결은 그 끝을 알 수 없을 만큼 거세게 몰아칠 것입니다. 다윈의 말처럼 우리는 세상에서 가장 똑똑할 필요는 없습니다. 어쩌면 다윈이 말한 '적응'이란, 기술을 이기는 능력이 아니라 기술과 나 사이의 거리를 조절하는 감각이었는지도 모릅니다. 변화의 속도에 휩쓸리지 않으면서도, 필요할 때는 기꺼이 손을 뻗어 도구를 잡는 능력 말입니다.크루즈 컨트롤 기능의 편안함을 누리되 주도권은 잃지 않는 그 균형감처럼, AI에 대한 적응은 우리를 더 자유롭고 가치 있는 삶으로 인도할 것입니다. 나는 깨닫습니다. 우리 인류는 이미 수만 년을 적응하며 살아남은, 가장 위대한 생존 전문가의 후예들이라는 사실을 말입니다.