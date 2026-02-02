'ICE를 거부하라' 마트에서 구매-환불 시위 벌이는 미국인들

큰사진보기 ▲월마트 불매 시위집회 신고를 받고 현장에 나온 경찰 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲ICE 요원 반대하는 월마트 불매운동월마트 주변 호텔에 ICE 요원이 투숙한다는 소식을 들은 지역 주민들이 월마트에서 불매운동을 벌이고 있다. ⓒ 이순영 관련사진보기

지난 1월 미네소타에서 ICE(이민세관단속국)가 작전 수행 중 자국민 두 명을 총격 사살하는 사건이 발생했다. 특히 알렉스 프레티(Alex Pretti, 37)의 경우는 ICE 요원과 한 시민이 실랑이를 벌이는 상황에서 시민을 돕다가 이와 같은 일을 당한 것으로 알려졌다. 사건 이후 미국 국토안보부는 그가 9mm 반자동 권총을 소지했다는 점을 거론하며 "방어적인 발포"를 한 것이라 주장하고 있다. 미국 사회는 충격에 휩싸였다. 이 사건을 단순히 한 개인에 대한 공격으로 볼 수 없다는 지적이다. 미국 정부의 반이민자 정책에 대한 비판은 날로 거세지고 있는 중이다.이에 1월 31일(현지시각) 미국 미시간 로체스터 월마트에서는 ICE에 항의하기 위한 구매, 반품 항의 시위가 벌어졌다. 시위대가 해당 매장으로 가서 물건을 사고는 곧바로 고객센터에 가서 반품을 하는 일종의 불매 운동이다. 이런 행동들로 인해 매장은 수익을 내지 못하고, 물건들을 반품 처리하는 과정에서 혼란이 야기된다.월마트에서 시위를 벌이는 이유는 최근 ICE 요원들이 월마트 근처 호텔에서 머물고 있는 것으로 추정되기 때문이다. ICE가 단속 활동을 벌이면서 불법이민자들이 연행됐는데, 주민들은 지역 사회에 ICE 작전 수행의 행위를 용납할 수 없다는 메시지를 전달하기 위해 이 시위를 기획했다. ICE가 나타나는 곳에서 이와 같은 방식의 시위를 하게 되면 해당 사업체들이 ICE의 방문 등을 거부하기 때문이다.이 날 구매, 반품의 품목은 제설제, 소금, 아이스 브레이커 껌(얼음 깨기) 등이다. 모두 얼음을 녹이거나 부수는 기능을 하거나 이를 연상시키는 제품이다. 이 행사는 미네소타 시위대가 타겟(Target, 미국의 유명 마트)매장에서 소금을 사서 반품하고 이 과정을 반복하며 타켓 매장의 영업을 방해한 것에 착안해 실시됐다.최근 타겟 매장에서 ICE 요원들이 직원들과 고객을 단속하는 것을 중단시키기 위해 시작됐다. 타겟 최근 DEI(다양성, 공정성, 포용성 관련 정책)를 축소하기로 한 결정 때문에 불매운동을 겪고 있다. 이 시위는 해당 사업체들이 ICE에 대한 비판적인 입장을 표명할 때까지 반복할 계획이다.한편, 같은 날 트로이 지역 로체스터로드와 빅비버로드 사거리에서 ICE OUT(이민세관 단속국 퇴진) 시위가 열렸다. 영하 15도를 넘어서는 한파에도 불구하고 트럼프 행정부의 반이민자 정책에 항의하는 시민들이 거리로 나온 것이다. 이 시위는 오후 1시부터 3시까지 2시간가량 이어졌으며 지나가는 차량에 탑승한 시민들은 경적으로 이들의 시위를 지지했다.