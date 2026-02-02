손현보 목사 "'이재명 죽어야 나라 산다' 발언은 패러디"

큰사진보기 ▲"이재명이 죽어야 나라가 산다"라고 말한 자신의 발언에 대해 해명한 손현보 목사출소한 뒤 첫 설교 도중 이전에 자신이 말한 "이재명이 죽어야 나라가 산다"라는 말은 '패러디'였다고 주장하는 손현보 목사 ⓒ 부산세계로교회 유튜브 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

공직선거법 등의 위반 혐의로 구속 기소됐다가 지난 1월 30일 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 손현보 목사(부산 세계로교회)가 2월 1일 2부 예배 설교에서 자신이 지난해 반복적으로 언급한 "이재명이 죽어야 나라가 산다"라는 발언의 진의는 '패러디'였다고 해명했다.손 목사는 이날 '하나님께서 의롭다 하시는 기도'(누가복음 18장 9~14절)를 주제로 한 설교에서, 하나님은 자신을 의롭다 여기는 사람보다 스스로 죄인임을 깨닫고 낮아지는 이의 기도를 들으신다고 강조했다. 그는 수감 생활 중의 경험을 전하며, 출소를 앞둔 수형자를 함께 기뻐해 주는 동료 수형자들의 모습을 통해 "어떤 죄를 지었든 서로를 위로하고 격려하는 모습"을 보았다고 말했다.이어 그는 "자신이 누구인지 알고, 나 같은 사람도 예수님이 구원하셨다는 사실을 깨달아 낮아져야 한다"며, 가난한 이들과 장애인을 돕는 일은 "세상 사람들에게도 당연한 일이며, 그리스도인에게는 더 말할 것도 없다"고 강조했다. 그러면서 "신체적 약함이나 사회적 조건을 이유로 사람을 비난하거나 배제하는 행위는 결코 용납될 수 없다"고 말했다.설교 후반부에서 손 목사는 지난해 사회적 논란을 낳은 자신의 발언을 직접 언급하며 해명에 나섰다. 그는 "내가 이재명이라는 사람 자체를 미워하는 것이 아니다"라며, 문제 삼은 대상은 특정 개인이 아니라 "법 절차를 무시하고 사법부를 겁박하며 정치 시스템을 마비시키는 행태와 사상"이라고 주장했다.그러면서 자신의 발언은 김경일 교수가 <공자가 죽어야 나라가 산다>라는 책에서 유교 사상이 만들어 낸 억압적 사회 구조를 비판한 것과 같은 차원의 '사회 현상에 대한 패러디'였다고 설명했다.손 목사는 "공자가 죽어야 나라가 산다고 했다고 해서 중국에서 공자를 실제로 죽이자는 말로 받아들이느냐"고 반문하며, 자신의 표현 역시 사회 현상에 대한 패러디였는데 진의가 왜곡돼 전달됐다는 취지로 주장했다. 이에 교인들은 "아멘"을 외치며 박수를 보냈다.그러나 이러한 손 목사의 해명에도 논란은 가라앉지 않고 있다. 비판의 핵심은 손 목사가 문제의 발언을 할 당시 이를 '패러디'라고 설명한 적이 없었다는 점이다. 더 나아가 이미 자연사한 인물을 상징적으로 언급한 김경일 교수의 사례와 달리 손 목사는 살아 있고 테러를 당해 치료 중이던 인물을 대상으로 '죽어야 한다'는 표현을 반복적으로 사용했기 때문에 두 사안은 본질적으로 다르다는 지적이 나온다.실제로 손 목사는 지난해 1월 2일 부산 가덕도에서 이재명 대표(당시 더불어민주당 대표)가 흉기 피습을 당한 지 사흘 뒤인 1월 5일, '이재명이 죽어야 나라가 산다'라는 제목의 설교를 했다. 이후에도 지난해에만 이재명 대표의 실명을 제목에 넣은 설교를 최소 8차례 진행했으며, 이 가운데에는 "작은 행동 위대한 역사, 이재명은 끝났다!"와 같은 자극적인 표현도 포함돼 있다.한편 세계로교회를 둘러싼 추가 의혹도 제기되고 있다. 김건희씨의 계부로 알려진 김충식씨의 메모에 "손목사(세계로교회) 아산배방 부동산 7억?"이라는 문구가 적혀 있다는 주장이 나왔고, 이재명 대표를 해한 김진성씨를 범행 전날 숙소까지 차량으로 태워다 준 인물이 세계로교회 교인이라는 의혹도 제기됐다.이에 대해 손 목사는 지난해 9월 6일 강진구 기자(뉴탐사)의 질문에 김충식씨에 대해 "누군지 모른다"고 답했으며, 테러범과 교회의 연관성 의혹에 대해서도 "그 지역 사람 대부분이 교인일 정도"라며 부인했다. 그는 "종교인은 원수일지라도 사람을 해치는 일은 있을 수 없다"고 주장했다.지난 1월 20일 국가테러대책위원회(김민석 국무총리 주재)는 '이 대통령 가덕도 피습 사건'을 국가 공인 테러 사건으로 지정했고, 이에 따라 경찰의 재조사가 진행 중이다. 이런 가운데 손 목사의 설교 시점과 발언 수위, 이후 반복된 정치적 설교, 그리고 사후적으로 제시된 '패러디' 해명을 둘러싸고 종교 설교의 자유와 정치적 선동의 경계를 둘러싼 논란은 당분간 이어질 전망이다.