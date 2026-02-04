내 손으로 설치한 보이스피싱 앱, 1년 만에 고백합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"원격으로 봐 드릴게요."

"카드 배송하러 갑니다."

큰사진보기 ▲그들 목소리가 아직도 귀에 쟁쟁하다. ⓒ stevenwei on Unsplash 관련사진보기

AD

"별로 가져갈 게 없어 보입니다."

큰사진보기 ▲계좌 통합 조회 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲계좌 해지 잔고 이전 ⓒ 이지현 관련사진보기

큰사진보기 ▲서민 금융 진흥원 국번없이 1397 ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.