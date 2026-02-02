"미군정의 역사적 범죄", 법정에서 드러난 '위폐사건' 조작 실체

AD

2025년 12월 22일, 서울중앙지법 제21형사부에서는 역사적인 판결이 내려졌다. 재판장 이현복 판사는, '조선정판사 위폐사건'(아래 위폐사건) 주모자로 무기징역을 선고받았던 이관술의 재심에서 그에게 무죄를 선고했다. 재심은 이관술의 손녀 손옥희가 2023년 7월 4일 신청한 지 2년 반 만에 이루어진 결실이었다.재판장 이현복 판사는 무죄 선고 이유를 세 가지로 밝혔다. 첫째, 미군정 시절에도 효력을 가진 일제하 조선형사령에서 유치 기간을 10일로 한정했음에도 이를 위반했다는 점. 둘째, 불법 구금 상태에서 경찰이 얻은 진술은 위법 수집 증거로서 증거능력이 없다는 점. 셋째, 1946년 판결문만으로는 범죄가 입증되지 않는다는 점이었다.당시 이관술의 공범으로 기소된 <해방일보> 사장 박락종과 홍계훈 등은 모두 60일 이상 불법 구금된 채 조사받았다. 이들은 법정에서 한결같이 범행을 부인하며, 일제 시절에도 겪어보지 못한 고문을 당해 강제 진술과 도장 날인을 했다고 증언했다.이관술과 공동 피고인들은 1심 이후 항소했으나, 상고 자체가 기각되어 형이 확정되었다. 이후 이관술은 서대문형무소에서 대전형무소로 이감되어 복역하던 중 한국전쟁을 맞았다. 1950년 7월 초순, 대전 골령골에서 심용현 중위가 이끄는 헌병대에게 학살당했다.이관술은 사망 후에도 오랜 세월 동안 '위조지폐범'이라는 꼬리표가 따라다녔다. 유족은 "조선공산당 핵심 간부이자 경제사범 가족"이라는 손가락질을 받으며, 이중·삼중의 굴레 속에서 살아야 했다. 이번 무죄 판결은 80년 동안 이어진 역사의 거짓은 햇살 아래 드러나고, 유족의 고통은 끝낼 신호탄이 되었다.재심 청구 후 판결까지는 우여곡절이 많았다. 담당 재판부인 제21형사부(재판장 허경무)는 서울지방검찰청에 사건 관련 기록을 요청했으나, 검찰은 2023년 8월 '경성지방법원 1946형 공제 2336' 존재하지 않음을 통보했다. 검찰 조서와 판결문 원본이 없다는 것이었다. 검찰은 아울러 "재심할 사유가 없다"라며 재심 청구 기각 의견을 냈다.이관술의 손녀 손옥희는 재심 청구 이전에도 할아버지의 명예 회복을 위해 다양한 노력을 기울였다. 진실화해위 2기(위원장 정근식)와 국가보훈처(처장 박삼득)의 문을 두드렸다. 2017년 문재인 정부 출범에 기대를 걸었으나, 진실화해위는 심사조차 하지 않았고, 국가보훈처는 2020년 8월 "광복 이후 행적"이라는 문구만 적어 독립유공자로 포상할 수 없다는 답변을 보내왔다.검찰의 소극적 태도에 손옥희와 유족은 재심이 심리조차 되지 않고 기각될까 염려했다. 법정 안팎에서는 "미군정 시기 사법 판결을 대한민국 사법부가 재심의 대상으로 삼을 수 있는가, 별개의 국가이므로 재판권 없음이라는 결론이 나올 것이다"라는 회의론도 컸다.재심 청구 1년 만인 2024년 7월 5일, 허경무 재판장은 1차 심리를 열고 "야만의 시대에 벌어진 비극적 사건"이라며 공판을 시작해 유족에게 한가닥 희망을 불러일으켰다. 2차 심문부터는 재심 사유를 증명하는 자료 검토에 집중했으나, 검찰 조서를 포함한 과거 공판 기록이 부족해 재심 개시 여부 결정에 현실적 어려움이 있었다. 유족이나 변호인 측이 해결할 수 없는 난제였다. 국가기관이 보관해야 할 문서가 없다는데 달리 대처할 방법이 없었다.이렇게 심리가 진행되던 중 '윤석열 정부의 12·3 비상계엄'이 일어나고 재판부마저 인사 이동으로 바뀌어, 3차 심문일 2024년 9월 10일 이후로는 기일조차 지정하지 못한 상태로 시간만 흘러갔다.재심 개시는 새 부임 재판장 이현복에 의해 2025년 10월 13일 결정되었다. 그는 형사소송법 420조 7호, 422조를 근거로 재심을 받아들였다. 불법 구금으로 얻어진 증거는 무효이며, 미군정 판결도 대한민국 법원이 심사할 수 있다는 판단이었다.재심 개시 뒤로는 속전속결이었다. 11월 11일 1차 공판에 이어 12월 15일 결심 공판에서 검찰은 "이관술 유죄 입증 자료 확보 불가"를 인정하며 무죄를 구형했다. 12월 22일, 선고공판에서는 "이관술은 무죄"라는 역사적 판결이 선고되었다.이번 재심은 이관술의 무죄 여부를 다룬 것일 뿐, '위폐사건'의 실체를 직접 조사한 재판은 아니었다. 그러나 핵심 주모자에게 무죄가 선고됨에 따라 대한민국 사법부는 사실상 '위폐사건'이 조작되었다고 판단한 셈이다.재판부는 불법 구금이나 고문 등 수사기관의 불법 행위로 얻어진 진술은 증거가치가 없다고 판단했다. 검찰은 또 이관술의 유죄를 입증할 수 있는 증거를 확보하지 못했다고 했다. 이는 당시 공범으로 지목된 박랑종에게도 동일하게 적용되므로, 재심이 진행되면 모든 피의자가 무죄가 될 가능성이 크다.사실 위폐사건은 미군정이 발표할 때부터 조작 의혹이 제기되었다. 1946년 5월 15일, 미군정 공보부는 "이관술을 비롯한 조선공산당 간부와 조선정판사 사장 박락종 등이 1945년 10월부터 1946년 2월까지 총 6회에 걸쳐 1200만 원, 지금으로 치면 수백억 원이나 되는 위조지폐를 찍었다"라고 발표했다. 그러나 수사가 진행 중이던 상태에서 미군정이 직접 사건 전모를 발표한 점이 문제였다.경찰 책임자 조병옥은 "아직 수사 중인데 미군정이 발표했다. 나는 결정권이 없다"라며 의문을 표하기까지 했다. 박헌영은 하지 중장을 찾아가 항의하고, 주모자로 찍힌 이관술과 권오직은 '전면적인 허위'라고 성명을 냈다. 이관술은 북으로 잠시 몸을 피하라는 주변의 조언도 물리쳤다. 떳떳한데 왜 도망가냐고 반문하면서 당당히 맞서겠다는 태도였다.1946년 7월부터 11월까지 열린 재판 과정도 문제투성이였다. 4000쪽이 넘는 사건 기록을 검토할 시간 없이 공판이 진행됐고, 변호인 항의도 받아들여지지 않았다. 피고인 홍계훈은 법정에서 "취조관 여덟 명이 팔다리를 포박하고 둘러앉아 걸레로 입을 틀어 막고 코에 물을 부었다"라며 고문 사실을 폭로했다.심지어 '위조지폐' 사건 제1회 공판일에 법원 앞에 서 있다가 체포된 전사옥이라는 사람은 전기 고문을 당해 석방될 때 거의 폐인이 되어 나왔다. 그러나 피의자들이 밝힌 "고문에 의한 허위 자백"이라는 주장은 받아들여지지 않았다.황당한 것은 <친일인명사전>에 이름이 올라 있는 당시 재판장 양원일의 행태였다. 이관술이 공소장에서 적시한 내용과 달리, 제1차 위폐 인쇄가 있었다는 10월 하순에 평양에 있었다며 동행인을 증인으로 신청했다. 또한 박락종이 부산에 다녀온 증거가 나오자 그는 검사와 함께 이관술과 박락종의 증거를 무력화하기 위한 자료를 수집하러 다녔다.공정해야 할 판사가 피고를 공격하기 위해 공개적으로 움직인 셈이다. 더욱이 당시 대법원장 김용무는 좌익 사건에서는 증거가 없어도 증언만으로 판결하라는 지침까지 내렸으니, 폭력에 의한 강제 자백을 증거로 채택하도록 부추기는 상황이었다.이러한 정황 때문에 '위폐사건'이 조작되었다는 의혹은 발표 당시부터 끊이지 않았다. 미군정이 친일·반민족 경찰을 끌어안고 경제 정책까지 실패하면서 조선인들의 불만이 폭발하자, '조선공산당'에게 경제적 책임을 떠넘기려는 것이 아니냐는 의구심이 생긴 것이다. 이제 이관술의 재심 무죄 판결로, 해방 후 정국을 뒤흔든 위폐사건은 역사적으로 재조명받게 되었다.이관술이 무죄라는 역사적 판결이 있기까지 노력한 인물이 많다. 우선 제21형사부를 꼽을 수 있다. 재판부는 진실화해위원회도 미적거리고 국가보훈처도 외면한 이 민감한 사건에 정면으로 다가갔다.이번 판결문에서 가장 돋보인 부분은 1946년 당시 지금 대한민국의 형사소송법이 보장하는 인신 구속 절차가 명문화되어 있지 않았어도, 미군정은 자유민주주의와 의회민주주의를 신봉하는 국가에서 세운 군사정부라는 점, 그리고 국제법적으로 인정되는 기본권 정신을 고려하면 대한민국의 현 형사소송법을 "규범적으로 적용할 수 있다"고 판단한 것이다. 어찌 보면 소급 적용처럼 보일 수 있는 논리이나 그 바탕에는 "인권을 보호하는 사법 절차가 지켜져야 한다"는 정신이 담겨 있으므로 정의로운 판결이라 할 수 있다.또 제21형사부는 미군정 시기 사법 판결을 대한민국 사법부가 심사할 수 있다는 점도 분명히 했다. 이미 중요한 판례가 있었다. 2021년 6월 24일 광주지법 순천지원 제1형사부(재판장 송백현)는 여순사건 당시 순천역 철도원으로 근무한 김영기씨와 대전형무소에서 숨진 농민 김운경씨의 재심에서 "맥아더 장군이 선포한 포고령 2호는 적용 범위가 포괄적이어서 죄형 법정주의에 위헌 법령"이라고 밝히며 무죄를 선고했다.사실 역사적으로 미군정과 이승만 정부의 관계는 분명하다. 일본군의 무장 해제를 위해 진주한 미군은 점령군으로 들어왔지만, 동시에 과도 정부이자 임시정부 성격도 있었다. 독립정부를 세우라는 한반도 안팎의 요구를 거부할 수 없었기 때문이다.미군정의 보호와 후원 속에 이승만 정부가 출범한 뒤, 한미 간에 몇 가지 주목할 만한 조약이 체결되었다. 이승만 정부 수립 직후인 9월 11일, 한국 정부는 미국과 '재정 및 재산에 관한 협정'을 맺고 "(미군정 시기의) 모든 법률과 행정명령이 계속해서 유효한 것으로 인정될 것"이라고 약속했다.또 이승만은 한국에 주둔한 미육군총사령관과 1948년 8월 4일 '한미군사안전잠정협정'을 맺고 "미군사령관에게 대한민국의 국방경비대, 해안경비대, 국립경찰을 통제할 권력을 보장"했다. 이외에도 조선총독부 관리였던 미군정 관리들이 이승만 정부에서 대부분 중요한 직위를 차지했다.제헌헌법 제100조는 "기존의 법률과 행정 명령이 헌법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 계속해서 효력을 가진다"라고 규정했다. 이는 1948년 대한민국 정부가 미군정을 계승했다는 것을 의미하며, 미국으로서는 한반도에 반공의 보루이자 친미 종속국가를 세웠다는 의미이기도 하다. 따라서 미군정의 사법 판결을 계승자인 대한민국 법원에서 심판 대상으로 삼는 것은 마땅하다.그러나 대한민국 사법부가 미군정의 역사적 범죄를 심판할 때, 불경하거나 굴욕적인 자세를 보였던 것도 사실이다. 그리고 이승만 정부의 정통성 논란(미군정은 중경에서 환국한 임시정부와 1945년 9월 6일 서울에서 세워진 인민공화국의 실체를 부정했다)을 고려해 미온적인 태도를 취했던 것도 부인할 수 없다. 그런 면에서 제21형사부는 미군정청과 대한민국 정부의 실체적 관계를 인정하면서도, 미군정의 잘못을 정면으로 다룬 용기 있는 판결을 한 셈이다.물론 이 역사적 판결은 저절로 나온 것이 아니다. 온전히 재판부의 판단만으로 이뤄진 것도 아니다. 재심 청구를 결심하고 추진하는 데는 진실·화해위원회 2기의 허상수 상임위원과 장경욱 변호사의 공이 컸다.허상수 위원은 2023년 6월, 성균관대에서 임경석 교수가 주도한 학술세미나에서 손옥희를 만나자 법원에 재심 청구를 진행하라고 권유했다. 또한 수많은 조작 간첩 사건의 변호를 맡았던 장경욱 변호사에게 소송을 맡기라고 조언하며 함께할 자리를 마련했다.장경욱 변호사는 허상수 위원과 손옥희가 방문하여 소송을 의뢰하자 "역사적 사건의 수임을 맡게 되어 기쁘다"라며 흔쾌히 수락했다. 장경욱과 신윤경 변호사는 3개월간 준비를 거쳐, 2023년 7월 서울중앙지법에 재심을 신청했다. 이 기간 동안 자료를 수집하고, 제주 4·3 사건 관련 재심 자료를 검토하며 지식을 쌓았다.이때 가장 도움이 된 인물이 한국외국어대학교 특임강의교수 임성욱 박사였다. 그는 2015년 '조선정판사 위폐사건' 연구로 박사학위를 받았고, 2019년 이를 토대로 '신서원' 출판사에서 단행본을 냈다. 임성욱은 논문과 책에서 '위폐사건'이 조작되었음을 논증했다. 획기적인 연구 성과였다. 그간 진보 역사학계에서는 '조작 가능성'에 대한 논문이 거의 없었기에, 진실은 묻혀 있었다.이런 가운데 2006년 1월부터 상영된 KBS <서울 1945>에서는 무장 경찰이 인쇄소를 습격할 때 격렬한 총격전이 벌어진 것으로 사건이 묘사되었고, SBS 124부작 <야인시대>에서는 경찰이 '위조지폐'를 찍는 현장을 급습한 것으로 그려졌다. 이 드라마를 본 사람들은 대부분 '위폐사건'을 조선공산당이 저지른 특대형 경제범죄로 인식했을 것이다.임성욱은 논문과 책에서 여러 논거로 미군정의 조작을 밝혔다. 특히 "미군정이 직접 발표한 것" 외에도 공소 사실이 불분명한 점에 주목했다. <친일인명사전>에 이름을 올린 조재천 검사는 공소장에 1945년 10월부터 1946년 2월까지 총 6회의 범행을 기록했지만, 1회 차 범행의 날짜는 확정하지 않고 10월 하순이라고 두루뭉술하게 적었다.총 6회의 범행 중 1회 차가 가장 중요했음에도, 피의자들이 실제 범행했다면 가장 생생하게 기억해야 할 부분이 이렇게 엉성하게 기소된 것이다. 당연히 재판 과정에서 "날조된 범죄임을 보여준다"라는 공격을 받았다.더욱이 핵심 피의자가 범죄 현장에 없었다는 증언과 증거가 많았다. 이관술은 10월 하순에 평양에 있었다며 동행인을 증인으로 신청했다. 조선정판사 사장 박락종은 10월 24일부터 부산으로 출장을 간 여러 증거와 여행지 숙박 기록, 그리고 자신의 움직임을 보도한 <민주중보> 11월 3일자 '진주판'과 11월 6일자 '부산판'을 제출했다. 검찰의 공소가 뿌리부터 흔들리는 상황이 전개되었음에도, 판결은 피의자의 결백을 입증하는 자료를 무시한 채 내려졌다.의문은 또 있다. 공소 내용에 따르면 이관술과 박락종 등 피의자들은 100원 권 12만 장이라는 엄청난 양의 위조지폐를 찍었다. 그러나 검찰은 단 한 장의 위조지폐도 증거로 제출하지 못했다. 이미 조선은행에 보관 중이던 별도의 지폐 33장만 법정에 제시했을 뿐이다. 그 외 인쇄기, 종이, 잉크 등은 통상 인쇄소에서 사용하는 물품이라 증거 가치가 없었다. 결정적으로 위조지폐 인쇄에 반드시 필요한 인쇄 원판조차 제출하지 못했다.범죄 사실은 엄청났지만, 공소 내용은 허술했고 직접 증거가 거의 없는 기소였다. 임성욱은 박사 논문과 단행본을 통해 '위폐사건'의 허위와 조작을 집대성하며, "정치적 위기를 극복하고 대중을 통제하기 위해 반공주의적 분열 통치술의 일환으로 꾸며낸 조작 사건의 대표적 사례"라고 결론 내렸다.결국 이관술 무죄는 손녀딸 손옥희의 집념, 허상수 위원의 재심 권고, 장경욱과 신윤경 변호사의 성실한 소송 준비, 임성욱 박사의 학문적 조언과 자료 뒷받침이 어우러져 얻은 결실이다. 이외에도 학암이관술기념사업회(회장 손문호), 배문석 울산노동역사관 국장 등 수많은 사람의 눈물겨운 노력이 있었다.이관술 재심 무죄 판결을 계기로 우리는 미군정의 역사를 새로 써야 한다. 우선 '조선정판사 위조지폐 사건'이라는 명칭부터 바로잡아야 한다. 허상수 위원은 이 사건을 '미군에 의한, 미군을 위한 미군정의 통화위조 조작사건'으로 보았다.그는 당시 미군정이 견해를 달리하던 세력을 철저히 배제하고 축출함으로써 한반도에 반공 보루를 구축하기 위한 캠페인(Anti-communist Campaign)의 서막을 연 국가범죄라고 평가했다. 의미 있는 시각이다. 위폐사건의 본질을 담는 적절하고 정확한 명칭이 역사학계와 진보 진영에서 제안되어야 할 것이다.한편 미군정 시기의 명백한 국가폭력에 대해서는 두 가지 차원에서 배상을 모색해야 한다. 대한민국 정부는 당시 불법 구금 행위를 한 경찰을 승계했고, 미군정의 법적 계승자라는 점에서 배상의 책임을 져야 한다.또 일본군 위안부가 일본 정부를 상대로 배상을 요구한 것처럼, 미 정부의 정치적 책임을 묻는 법적 투쟁도 병행되어야 한다. 미군이 전 세계에서 저지른 범죄는 헤아릴 수 없을 정도로 많지만, 범죄자나 책임자가 사법적으로 단죄받은 예는 거의 없다.이제 이관술 무죄 판결을 계기 전 세계 민주주의를 선도하는 대한민국의 법정에서 미 정부의 책임을 묻는 세기의 재판이 열려야 한다. 일본군 위안부 피해자 배춘희와 이용수가 우리나라 법원을 통해 일본 정부의 책임을 물어 승소한 판결을 잊어서는 안 된다.나아가 제주 4·3 사건과, 제정 과정이 불분명하고 공포도 되지 않은 국방경비법으로 인해 수많은 사람들이 억울하게 옥살이를 하고, 한국전쟁 과정에서 죽음에 이르게 된 과정에 대해서도 책임을 물어야 한다.이관술은 살아생전 일본 제국주의에 맞서 한 번도 절개를 굽히지 않고 싸웠다. 해방 공간에서는 외세를 배격하고 독립통일국가를 세우기 위해 노력했다. 그는 죽어서도 미군정의 역사적 범죄를 묻는 밀알이 되었으며, 우리 현대사는 이관술에게 많은 빚을 지고 있다.