용혜인 "아동·청소년 기본소득 월 30만원은 지급해야"

용혜인 기본소득당 의원이 "아동·청소년 기본소득이 현재 월 10만 원인데 최소 월 30만 원은 지급해야 된다"고 말했다.용 의원은 지난 1일 서울 서초구 흰물결아트센터에서 열린 서울 의정보고회에서 "아이가 태어날 때부터 어른이 될 때까지 전 생애에 걸쳐 매월 30만 원의 기본 소득을 보장하는 내용을 담은 아동·청소년기본소득법이 국회 본회의 통과를 앞두고 있다"고 밝혔다.그는 "기본소득당의 청소년 인권의 후퇴를 막기 위한 정책 노선은 청소년들이 경제적인 부분에서 독립할 수 있도록 하는 것"이라며 "외부적 요인에 의해서 흔들리는 것이 아니라 버팀목이 되어준다는 측면"이라고 설명했다.용 의원은 또 "청소년들의 선거권과 피선거권 연령 제한을 조정해야 하고 정당가입도 더 자유로워져야 한다"고 강조했다.한편 용 의원은 "챗GPT의 오너 등 첨단기업의 오너들도 기본소득의 필요성에 동의하고 있다"며 "AI를 통한 수익을 일부 기업만 가져가는 게 아니라 전국민에게 분배해야 한다"고도 주장했다.그는 "최근 실리콘밸리의 오너들이 지하 12층짜리 벙커를 산다는 다큐를 재밌게 봤다"며 "AI 때문에 일자리를 잃은 사람들이 폭동을 일으킬까 무서워서 그렇다는 것이었다"고 설명했다.용 의원은 "올해는 기본소득 지방시대를 해내겠다"며 "의석수 1석짜리 정당에서 30대 어린 여자애가 뭘 믿고 저렇게 자신있게 말하느냐 이런 말을 들었던 적이 있었는데, 내가 믿고 있었던 건 국민들이었다"고 밝혔다.이날 용 의원의 서울 의정보고회에는 약 200명의 시민들이 참석했다.