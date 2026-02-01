"5천 시민이 몰렸다"... 이재준 출판기념회, 수원시장 '재선 대세론'을 쓰다

큰사진보기 ▲이재준 수원특레시장이 펴낸 <수원의 새빛, 세계로 가다>의 출판기념회에 참석한 시민들이 이재준 시장과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 라의눈 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 오전 경기아트센터 도움관에서 저서 <수원의 새빛, 세계로 가다>의 출판기념회를 개최하고, 참석한 시민들에게 인사말을 하고 있다. ⓒ 라의눈 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 펴낸 <수원의 새빛, 세계로 가다>(라의눈, 2026) ⓒ 라의눈 관련사진보기

'책 소개'를 넘어 '정책 축제'였다. 세계 혁신도시의 해법을 시민과 나누는 장이었고, 5천 명이 넘는 인파로 재선을 향한 민심을 확인하는 자리였다. 올해 6·3 지방선거에서 재선에 도전하는 이재준 수원특례시장의 출판기념회는 '준비된 혁신가 이재준'의 정치적 비전과 실행력을 압축적으로 보여준 현장이었다.1일 오전 출판기념회가 열린 경기아트센터 도움관은 행사 시작 한참 전부터 시민들의 발길이 끊이지 않았다. 이재준 수원시장이 펴낸 <수원의 새빛, 세계로 가다>(라의눈, 2026)의 출판기념회였지만, 시민들은 책이 아니라 '수원의 다음 4년'을 보기 위해 모였다.프랑스 뚜르와 브라질 꾸리찌바, 독일 프라이부르크의 도시 혁신 사례가 전시장에 펼쳐졌고, 연단에 선 이재준 수원시장은 "이제 수원은 대한민국을 넘어 세계적인 도시들과 어깨를 나란히 해야 한다"고 역설했다.이날 행사는 통상적인 출판기념회의 형식을 과감히 벗어났다. 단순한 저서 소개나 정치적 메시지 전달이 아니라, 세계 9개 도시의 혁신 사례를 전시·토론·공유하는 '정책 축제'로 기획됐다.행사장에는 프랑스 뚜르의 창의적 플랫폼 사례, 브라질 꾸리찌바의 BRT 구축 사례, 멕시코 톨루카의 문화 육성 전략, 독일 프라이부르크의 에너지 자립 모델 등이 대형 패널과 영상으로 전시됐다.이재준 시장의 <수원의 새빛, 세계로 가다>는 이 같은 세계 혁신 도시들의 사례를 '인프라, 문화, 포용적 복지'라는 관점에서 분석하고, 이를 수원시에 어떻게 접목할 수 있을지를 구체적으로 제시한 책이다. 이 시장은 프랑스, 브라질 등 세계 9개 도시를 직접 답사하며 확인한 성공 사례를 바탕으로, 한국의 기초자치단체가 안고 있는 구조적 문제에 대한 해법을 제안한다.특히 프랑스 뚜르의 창의적 플랫폼 사례는 지역 산업과 문화가 결합한 도시 재생의 가능성을, 브라질 꾸리찌바의 BRT 사례는 대중교통 중심 도시 전환의 실효성을, 멕시코 톨루카의 문화 전략은 지역 정체성을 기반으로 한 성장 모델의 중요성을 보여준다. 이재준 시장은 이들 사례를 수원의 현실과 연결하며 '수원 대전환'의 청사진을 제시했다.북토크에 나선 이재준 시장은 자신의 책을 단순한 정책 제안서가 아닌, '현장에서 검증된 실전 보고서'라고 설명했다. "책에 담긴 세계 도시들의 지혜는 단순한 이론이 아니라 수원의 미래를 위한 실전 지침서"라는 것이다.그는 이어 수원의 미래 비전을 "'새로운 빛, 다채로운 빛, 따사로운 빛'으로 요약되는 3색 비전"이라고 설명하며, "세계 혁신 도시들의 지혜를 수원에 녹여내어 시민의 삶이 가장 빛나는 도시를 완성하겠다"고 말했다.이재준 시장의 강점은 '말'이 아니라 '경험'과 '실행력'이다. 수원시 제2부시장과 수원도시재단 이사장을 역임한 이재준 시장은 민선 8기 수원특례시장으로 재직하며 기업 유치와 시민 소통을 핵심 축으로 시정을 이끌어왔다. 이번 저서는 그간의 행정 경험과 도시설계 전문가로서의 시각을 집대성한 결과물로 평가된다.출판기념회는 민심의 온도를 그대로 보여줬다. 행사 시작 전부터 경기아트센터 도움관 안팎은 인산인해였고, 하루 종일 이어진 시민들의 발걸음으로 현장은 발 디딜 틈이 없었다. 주최 측은 이날 행사에 5,000명이 넘는 시민이 참석했다고 밝혔다.이는 최근 여론조사 결과와도 맞닿아 있다. 지난 1월 6일 <중부일보>가 벌인 여론조사 결과 이재준 시장은 차기 수원특례시장 선호도 조사에서 42%로 압도적 1위를 차지했고, 시정 수행에 대한 긍정 평가도 61%를 기록했다. 지난 4년간 추진해 온 '기업 유치'와 '시민 소통' 중심의 정책이 시민들의 신뢰로 이어졌다는 분석이다.현장에서 만난 한 시민은 "시장님이 직접 세계 곳곳을 누비며 공부한 내용이 우리 수원의 골목과 일상에 어떻게 적용될지 기대가 크다"며 "단순한 정치 행사가 아니라 수원의 미래를 미리 보는 기분이었다"고 말했다.이날 행사에는 정치권의 시선도 집중됐다. 김동연 경기도지사를 비롯해 추미애·한준호·김병주 의원 등 현 더불어민주당 경기도지사 후보군으로 거론되는 인사들이 대거 참석했다.또한, 김승원, 백혜련, 김영진, 김준혁, 염태영 의원 등 수원지역 국회의원 5명이 모두 참석해 이재준 시장에 대한 당내·지역의 높은 관심도를 증명했다. 김진표 전 국회의장, 유은혜 전 교육부총리, 안민석 전 의원과 함께 경기도 내 전·현직 기초자치단체장들의 발걸음도 이어졌다. '정책 신뢰'와 '정치적 무게감'이 한 공간에 모인 셈이다.출판기념회를 마친 뒤 이재준 시장은 페이스북에 소회를 남겼다. "추위도 녹일 만큼 뜨거운 응원 덕분에 큰 힘을 얻었다"며 "돌아보면 결국 모든 답은 '사람'이었다. 오늘의 마음을 수원의 새빛으로 바꾸겠다"고 적었다.그는 이어 "늘 더 낮은 자세로, 더 가까이에서 시민과 함께 걷겠다"며 초심을 다짐했다. 이날 현장에서 확인된 것은 단순한 인파가 아니라, '사람 중심 정치'에 대한 신뢰였다.이재준 시장의 <수원의 새빛, 세계로 가다> 출판기념회는 재선 레이스의 신호탄이었다. 단순한 책 출간 행사를 넘어, 이재준 시장의 정치적 비전·행정 성과·향후 목표를 한 자리에서 보여준 무대였다.세계 혁신도시의 사례를 통해 정책 비전을 선명히 하고, 5천 시민의 참여로 대세론을 재확인했으며, 당내외 주요 인사들의 집결로 정치적 관심도를 입증했다.이재준 시장은 "지난 4년, 시민과 함께 결정하고 실천해 온 '수원 대전환'의 토대 위에 이제 더 큰 미래를 설계하려 한다"면서 "도시설계 전문가이자 행정가로서 지난 시간 쌓아온 역량을 쏟아부어, 세계가 부러워하고 시민이 행복한 수원시를 만들어 나가는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.세계의 도시 해법으로 수원을 바꾸겠다는 그의 구상은 이제, 시민의 선택을 향해 달리고 있다.