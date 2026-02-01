메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.02.01 18:02최종 업데이트 26.02.01 18:02

'3선 도전' 임병택 시흥시장 출판기념회 열려

<임병택의 시정일기>, 여권 인사 대거 출동... 시민·지지자 등 참석

원고료로 응원하기
임병택 시흥시장 1일 임병택 시흥시장이 지난 8년간 자신이 SNS에 올린 내용을 정리한 임병택의 시정일기를 출간했다.
임병택 시흥시장1일 임병택 시흥시장이 지난 8년간 자신이 SNS에 올린 내용을 정리한 임병택의 시정일기를 출간했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완

오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 3선 도전을 공식화한 임병택 시흥시장이 1일 자신의 저서 <임병택의 시정일기> 출판기념회를 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.

임 시장은 8년 가까이 시흥시를 이끌어온 시간을 정리한 이번 저서를 통해 시정의 주요 순간과 정책적 고민을 담아냈다. 당초 지난 1월 31일 예정됐던 출판기념회는 고 이해찬 전 국무총리의 서거로 연기돼 이날 열렸다.

출판기념회는 한국공학대학교 아트센터에서 별도의 공식 의식이나 프로그램 없이 참석자들이 자유롭게 인사를 나누는 '저자와의 만남' 형식으로 진행됐다. 행사장에는 시민과 지지자들이 몰려 붐볐고, 임 시장과 기념사진을 촬영하기 위한 줄이 길게 이어지기도 했다.

행사장 찾은 지지자들 이날 1시부터 오후 5시까지 열린 출판기념회에는 수많은 시민과 지지자들이 몰렸다.
행사장 찾은 지지자들이날 1시부터 오후 5시까지 열린 출판기념회에는 수많은 시민과 지지자들이 몰렸다. ⓒ 시흥타임즈 우동완

특히 이날 행사에는 김동연 경기도지사를 비롯해 더불어민주당 문정복·강득구 최고위원, 추미애 국회의원과 백원우, 안민석 전 국회의원, 인근 지자체장 등 여권 인사들이 대거 참석해 눈길을 끌었다.

AD
임 시장은 이날 "시흥시장으로 일한 지난 8년 동안 시민 여러분께 너무 감사드린다"며 "그동안 쌓은 경험을 토대로 다시 한 번 일할 기회가 주어진다면, 정말 더 많은 일들을 하고 싶다"고 소회를 밝혔다.

앞서 임 시장은 초청 글에서도 "이 책은 개인의 기록이자 동시에 공인으로서 시흥시장의 기록"이라며 "조촐한 자리지만 시민 한 분 한 분과 직접 인사를 나누고 마음을 전하는 시간이 되길 바란다"고 밝힌 바 있다.

임병택 시흥시장과 김동연 경기도지사 임병택 시흥시장과 김동연 경기도지사가 함께 시정을 도왔던 책 내용들을 이야기하고 있다.
임병택 시흥시장과 김동연 경기도지사임병택 시흥시장과 김동연 경기도지사가 함께 시정을 도왔던 책 내용들을 이야기하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완

정치권에서는 이번 출판기념회를 두고, 현직 시장이 시정 성과와 고민을 시민들과 공유하는 동시에, 다가오는 지방선거를 앞두고 지지 세력의 결집을 분명히 드러낸 계기로 보고 있다.

한편 더불어민주당 내 시흥시장 경선 구도도 점차 윤곽을 드러내고 있다. 민주당에서 시흥시장 경선 참여가 예상되는 김진경 경기도의회 의장은 지난 1월 24일 < 김진경의 DNA > 출판기념회를 개최했다. 반면 1월 31일 의정보고회를 예정했던 이동현 도의원은 고 이해찬 전 국무총리의 서거로 행사를 잠정 연기한 상태다.

이처럼 주요 출마 예상자들의 정치 일정이 잇따라 맞물리며, 시흥 정치권은 이미 지방선거를 향한 본격적인 경쟁 국면에 접어들고 있다는 관측이다.

시민들과 기념촬영 출판기념회를 찾은 시민들이 임병택 시장과 기념촬영을 위해 길게 줄을 서서 기다렸다.
시민들과 기념촬영출판기념회를 찾은 시민들이 임병택 시장과 기념촬영을 위해 길게 줄을 서서 기다렸다. ⓒ 시흥타임즈 우동완


덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.


#시흥시#임병택#출판기념회#지방선거

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
우동완 (wooisaac) 내방

'眞光不煇, 眞水無香' 참된 빛은 번쩍이지 않고, 참된 물엔 향기가 없다. 시흥타임즈 대표/편집장

이 기자의 최신기사'이해찬 서거', 임병택·이동현 출판기념회 등 연기


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기