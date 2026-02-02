냉장고 없는 삶 45일째, 전기 요금 얼마나 줄었냐면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲폐가전 무상 수거 서비스 만족도 조사2026년 1월 31일 오전 8시 47분에 마무리했다. ⓒ KERC 관련사진보기

"가장 빠른 수거 접수일은 1월 31일, 이번 주 토요일로 확인되는데 이 날짜로 접수 도와드릴까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@eunyongyi에도 실립니다.

지난 1월 31일 오전 8시 30분께 냉장고를 집 밖으로 내보냈다. 지난해 12월 18일 냉장고가 고장 나 멈췄으니 44일 만이다.가로 90센티미터, 세로 85센티미터, 높이 180센티미터인 722리터짜리 덩치가 사라지자 나 같은 사람 넷이 모여 설 만한 공간이 드러났다. 든 자리는 몰라도 난 자리는 표가 난다더니 아닌 게 아니라 정말로 널찍했다.큰 덩치 난 자리를 만들어 낸 이는 폐가전 무상 수거 노동자. 베테랑이었다. 숨 몇 번 붙든 사이에 십자드라이버로 냉장고 문짝 두 개를 떼고 스패너로 본체에 붙은 경첩 두 개도 뗐다. 작은 엘리베이터에 큰 냉장고를 넣기 위해. 한 손에 들리는 아주 작은 수레에 722리터짜리 냉장고 본체를 훌쩍 올려놓았다. 홀로.그가 냉장고를 수레에 올리려고 한쪽을 얼마간 밀어 기울일 때 내가 반대편에서 손을 보태자 "잡지 마시고 그냥 계세요"라는 말이 돌아왔다. 되레 방해가 된다는 뜻. 그는 십여 분 만에 모든 걸 홀로 해냈다. "대단하다"는 내 탄성. 힘보다 기술로 보였다. 722리터짜리 덩치를 힘들이지 않고 쉬 옮기는 기술. 오랜 경험으로 다진 솜씨. 존경해 마지않을 든든한 노동자였다.사흘 전인 지난 1월 27일 오후 전화로 폐가전 무상 수거 서비스를 신청했다. "한 분이 별도 장비 없이 수거"하기 때문에 여의치 않으면 "수거가 어려울 수 있는 점 말씀드린다"고 들었다. 집 "바깥으로 마을버스 정도 되는 탑차가 지나갈 수 있나요?"라는 물음이 이어졌다. 나는 작은 엘리베이터에 큰 냉장고가 들어갈 수 있을지 걱정했다.베테랑 노동자 덕에 가까운 지방자치단체로 간 냉장고는 철·알루미늄·구리·플라스틱·금·은들로 나뉘어 다시 쓰일 터. 덕분에 나는 지구에 지울 짐을 '아주 조금' 덜었다는 위안을 얻었다. 고장 난 컴프레서를 바꿔 끼면 몸체 그대로 다시 쓰일 수도 있겠지만 17년이나 묵은 냉장고였으니 개연성은 낮지 않을까.지난 2월 1일로, 냉장고 없이 산 삶 45일째. 월 전기 사용량이 378킬로와트시(kWh)에서 248킬로와트시로 130킬로와트시가 줄었다. 줄어든 요금은 3만 3490원. 그사이 적게 먹어 몸무게도 3킬로그램쯤 빠졌다. 덕분에 발걸음 가볍고. 고기와 생선 같은 걸 모아 넣어 둘 수 없어 야채 먹는 횟수는 늘었다. 이것저것 조금씩 사다 먹으니 동네 편의점 가는 횟수도 늘었고.심효윤은 2021년 11월 <냉장고 인류> 127쪽에 "편의점은 바쁜 현대인에게 집 밖의 냉장 창고가 된다. 동네의 공유 냉장고라고 볼 수 있다"고 썼다. 253쪽에 "공동체 냉장고는 주로 행인이 많이 지나다니는 개방된 공간에 설치한다. 전기를 쓸 수 있어야 하기에 동네 빵집이나 카페, 음식점 주변이 적합한 장소"라고 쓰기도 했다. 나는 동네 편의점을 집 밖 냉장고로 쓰기 시작한 것일까. 동네 공유 냉장고로 볼 수 있을지 곰곰 짚어 본다.