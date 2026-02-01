"윤어게인' 외치는 로블록스 극우 집회, 직접 들어가 보니

"한미동맹 영원하라" "윤 어게인" "멸공 자유대한민국 만세"

모두 광화문 극우 집회에서나 들릴 말들이다. 그러나 이 말들은 전 세계 10대 청소년들이 가장 많이 하는 게임 '로블록스'(사용자가 프로그래밍하고, 다른 사용자가 만든 게임을 즐길 수 있는 온라인 게임 플랫폼 및 게임 제작 시스템. - 위키백과 인용)에서 지난 1월 31일 저녁 열린 집회에서 나왔다. 무슨 일이 벌어진 것인지 직접 로블록스 집회에 접속해, 취재해 봤다.요즘 10대들이 가장 많이 하는 게임 중 하나인 로블록스. 초등학생에서 중학생들이 흔히 즐기는 게임으로 유명하다. 그런데 극우 단체가 로블록스에서도 집회를 연다는 소식이 들려왔다.스스로를 '애국대학'이라고 칭하는 이 단체는 "확고한 보수 가치와 윤카(전직 대통령 윤석열씨를 지지자들이 부르는 호칭)를 지지하는 신념 아래, '로블록스'라는 가상 공간에서 사이버 집회를 통해 목소리를 내는 공동체"라고 자신들을 소개한다.이들은 작년 12월 내란을 옹호하고 특정 국가를 비하하는 집회를 이미 로블록스에서 한 차례 열어 큰 파장을 불러일으킨 바 있다.우선 이들의 집회에 참가하는 것부터가 쉽지 않았다. 인스타그램에서 집회 일정이 나와 있었지만 어떤 경로로 게임 집회에 참가할 수 있는지 방법이 전혀 명시되어 있지 않아 들어가는 데 애를 먹었다.집회에 들어가는 경로는 이들이 운영하고 있는 '애국대학 디스코드 서버'에서 찾을 수 있었다. 게임 계정을 인증하면 관리자가 이를 확인한 뒤, 직접 참가를 승인하는 식이다.이들이 이토록 보안에 집중하는 이유는 무엇일까. 이러한 정치적인 집회가 게임사에 아무런 사전 고지 없이 진행되기 때문이다. 로블록스는 누구나 자신의 게임을 만들어 올릴 수 있는 게임 플랫폼이다. 문제는 게임을 만들어 올리는 것에 게임사의 허용이 필요하지 않다는 것. 따라서 부적절한 게임이 만들어지기도 한다.게임을 '비공개 체험'으로 만들어 게임 제작자의 승인을 받은 사람만 참가할 수 있게 만드는 경우, 단속하기가 휠씬 더 힘들어진다. 이 때문에 혐오적 집회나 미성년자 성희롱이 게임에서 소규모로 일어나는 문제가 생긴다.동일 단체가 주도한 이전 집회의 경우 논란이 커지자, 로블록스가 집회가 열린 게임에 삭제 조치를 취한 전적이 있다. 이 때문에 '애국대학'은 비공개 게임을 만든 뒤 인증받은 사용자들만 참가할 수 있게 만들어 단속을 피하고 있다. '애국대학 디스코드 서버'의 대화 내역을 살펴보니 "링크 외부 공유를 금지한다" "시간을 미리 정하면 좌빨들의 신고테러가 있어서 긴급공지로 진행한다"는 말도 나왔다.'애국대학 디스코드 서버'에서는 극우 집회에 참가한 것을 인증하거나, 극단적 매체의 음모론, 혐오 미디어를 공유하는 일도 벌어지고 있었다.우여곡절 끝에 극우 집회가 열리는 게임의 링크를 얻어낼 수 있었다. 비공개로 설정된 이 게임은 관리자에게 허가받은 이들만 접속이 가능했다. 이름조차 '제목 없는 게임'이어서 모르는 사람은 내용을 예상할 수 없다.심지어 해당 게임의 '선정성'도 최소인 'Minimal'로 설정되어 있고, 권장 플레이 연령도 만 5세 이상으로 무의미한 수준이었다. 사실상 규제가 전혀 이뤄지고 있지 않은 것이다.집회가 시작된 직후 게임에는 92명이 동시 접속 중이었다. 최다 접속 인원은 100명이 넘었을 것으로 보인다. 애국가 제창부터 시작해서 'WE WANT FREEDOM 행진', 단체 구호 외치기, 단체 사진 촬영하기 등의 순서가 진행됐다.집회 참가자들은 '부패에 맞서라', '한미동맹 영원하라' 등의 문구가 적힌 깃발을 들거나, 태극기를 들기도 하며 행진했다. 이들은 집회 도중 '멸공', '부정선거 척결', 'X재명 구속', '우리는 자유를 원한다' 등을 외치기도 했다.이들의 집회를 보며 특히 눈에 띄는 것은 참가자들의 모습이었다. 많은 이들이 'ONLY YOON', '윤어게인' 등이 적힌 옷을 착용하고 있었다. 이재명 대통령, 전직 대통령 윤석열씨의 얼굴을 본 뜬 얼굴도 있었다.이런 캐릭터가 가능한 이유는 로블록스의 규제가 미비하기 때문이다. 사용자들이 직접 캐릭터를 만들어 사고 팔 수 있는 UGC(사용자 제작 콘텐츠)시스템을 악용한 것. 직접 '아바타'(게임 내에서 보여지는 캐릭터 모습)를 만들어 게임사에 허가를 받아야 하는 제도가 있지만, 정치적 메시지를 넣어도 허용되는 등 유명무실하다.이들의 집회는 갑작스럽게 끝났다. 누군가 집회가 벌어지고 있던 게임을 신고해 게임사가 게임을 삭제 조치했기 때문이다. 이를 들은 집회 참가자들은 "로블록스에 좌파가 너무 많다"는 볼멘소리를 내기도 했다. '애국대학' 관계자들은 다음 집회를 예고하며 '마인크래프트' 등 다른 게임에서도 집회를 열 수 있다는 발언을 하기도 했다.10대가 주로 하는 게임 플랫폼에서 극우 집회를 주최하는 것에 대해서 우려의 목소리가 나오고 있다. 부정선거나 중국인 혐오 등 부적절한 주장들이 계속해서 10대들에게 노출되며, 정치 인식 형성에 악영향을 끼칠 수 있다. 이에, 이런 극우 집회에 시급한 제재가 필요하다는 목소리도 나오고 있다.