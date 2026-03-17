30년 만에 마련한 내 집, 이삿날 아내에게 전한 말

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결혼 30년 만에 내 집을 마련하고 최근 이사를 했다. 이사를 한 달여 앞두고 지난해 12월부터 아내는 흥분된 마음으로 가전제품을 포함한 이것저것을 준비하느라 분주했다.
사실 이전에 내 집이 없었던 것은 아니었다. 결혼하면서 월셋집에서 시작, 자그마한 평수에서 넓은 평수로 내 집을 마련해 이사한 적도 있었지만, 사업 부진 등의 이유로 곧바로 집을 팔고 이사했기 때문에 딱히 내 집이라고 생각하지 못했다.
살다 보면 여러 어려움으로 힘든 생활이 이어지기도 한다. 수입보다 지출이 많으면서 감당하지 못할 때도 있었다. 하지만, 그동안 아이들도 다 크고 일정 부분 빚도 갚으면서 아내와 알뜰살뜰 모아 환갑을 앞두고 이제 영원히 살 집을 마련한 것이다. 물론 부족한 부분은 대출 받았지만 말이다.
그래서일까. 이사를 앞두고 몸은 힘들었지만, 아내는 매우 들떠있었다. 나 역시 대출금 상환을 위해 더 노력 해야지만 기분은 좋았다. 이사 준비로 힘들기도 하고 각종 행정 처리로 바쁘게 일하느라 시간을 내기가 어려운 부분도 많았지만, 그게 대수일까. 30년 만의 온전한 내 집 마련에 흥분됐다.
내 집 마련에는 아내의 도움이 많았다. 먹고 싶은 거 입고 싶은 것이 있어도 아껴가며 내 집 마련에 많은 도움을 주었기 때문이다. 나 또한 열심히 일하면서 저축했다. 이사하는 날 아침부터 이삿짐센터 직원 분들은 분주하게 이삿짐을 박스에 포장하고 하나하나 대형 트럭에 옮겨 실었다. 이삿짐이 옮겨지는 것을 보니 실감이 났다.
오후에 이사 들어갈 집에 도착해 물건을 정리하고 채워지면서 뿌듯했다. 내 집을 마련해 이사하니 무엇보다 좋은 것은 그동안 못 하나 박는 것도 마음대로 할 수 없어 답답했지만, 이제는 내 마음대로 집을 꾸밀 수 있다는 것이었다.
이사한지 이제 한달 째다. 아직 새 집에 들어가고 나오는 것이 어색하고 온전히 정리되지 않았지만 마음은 가볍다. 이사를 모두 마치고 그날 저녁 아내와 마주 앉아 밥을 먹으며 물어봤다.
"여보 이사하니 그렇게 좋아."
"당연하지, 너무 좋아."
"그래 나도 좋네. 우리 앞으로도 열심히 살아보세. 여보 고맙소."