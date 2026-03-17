30년 만에 마련한 내 집, 이삿날 아내에게 전한 말

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큰사진보기 ▲이사를 앞두고 포장된 이삿짐. ⓒ 신영근 관련사진보기

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"여보 이사하니 그렇게 좋아."

"당연하지, 너무 좋아."

"그래 나도 좋네. 우리 앞으로도 열심히 살아보세. 여보 고맙소."

결혼 30년 만에 내 집을 마련하고 최근 이사를 했다. 이사를 한 달여 앞두고 지난해 12월부터 아내는 흥분된 마음으로 가전제품을 포함한 이것저것을 준비하느라 분주했다.사실 이전에 내 집이 없었던 것은 아니었다. 결혼하면서 월셋집에서 시작, 자그마한 평수에서 넓은 평수로 내 집을 마련해 이사한 적도 있었지만, 사업 부진 등의 이유로 곧바로 집을 팔고 이사했기 때문에 딱히 내 집이라고 생각하지 못했다.살다 보면 여러 어려움으로 힘든 생활이 이어지기도 한다. 수입보다 지출이 많으면서 감당하지 못할 때도 있었다. 하지만, 그동안 아이들도 다 크고 일정 부분 빚도 갚으면서 아내와 알뜰살뜰 모아 환갑을 앞두고 이제 영원히 살 집을 마련한 것이다. 물론 부족한 부분은 대출 받았지만 말이다.그래서일까. 이사를 앞두고 몸은 힘들었지만, 아내는 매우 들떠있었다. 나 역시 대출금 상환을 위해 더 노력 해야지만 기분은 좋았다. 이사 준비로 힘들기도 하고 각종 행정 처리로 바쁘게 일하느라 시간을 내기가 어려운 부분도 많았지만, 그게 대수일까. 30년 만의 온전한 내 집 마련에 흥분됐다.내 집 마련에는 아내의 도움이 많았다. 먹고 싶은 거 입고 싶은 것이 있어도 아껴가며 내 집 마련에 많은 도움을 주었기 때문이다. 나 또한 열심히 일하면서 저축했다. 이사하는 날 아침부터 이삿짐센터 직원 분들은 분주하게 이삿짐을 박스에 포장하고 하나하나 대형 트럭에 옮겨 실었다. 이삿짐이 옮겨지는 것을 보니 실감이 났다.오후에 이사 들어갈 집에 도착해 물건을 정리하고 채워지면서 뿌듯했다. 내 집을 마련해 이사하니 무엇보다 좋은 것은 그동안 못 하나 박는 것도 마음대로 할 수 없어 답답했지만, 이제는 내 마음대로 집을 꾸밀 수 있다는 것이었다.이사한지 이제 한달 째다. 아직 새 집에 들어가고 나오는 것이 어색하고 온전히 정리되지 않았지만 마음은 가볍다. 이사를 모두 마치고 그날 저녁 아내와 마주 앉아 밥을 먹으며 물어봤다.