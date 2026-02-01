이광재, 강원 불출마... 우상호 "보답하겠다", 정청래 "경의 표해"

큰사진보기 ▲지난 1월 15일 강원도 춘천시 스카이컨벤션웨딩에서 열린 더불어민주당 강원도당 신년 인사회에서 이광재 전 강원지사가 지방선거 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 강원도지사 선거 출마를 위해 사직하는 우상호 정무수석이 지난 1월 18일 청와대 기자회견장에서 기자들과 인사하고 있다. 우 정무수석 후임은 홍익표 전 의원이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오는 6월 제9회 전국동시지방선거에서 강원도지사 출마를 앞둔 우상호 전 청와대 정무수석과 여권이 이광재 전 강원도지사의 불출마 선언에 즉각 화답했다. 강원도지사 출마를 고민해 왔던 이 전 지사는 1일 오전 11시 자신의 페이스북에서 "우 전 수석의 승리를 돕겠다"라고 밝혔다.우 전 수석은 이 전 지사가 불출마 메시지를 발표하고 30분쯤 뒤, 자신의 페이스북에 "이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해서 고마운 마음을 전한다"라며 "이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다"라고 적었다.그러면서 "(이 전 지사는) 김대중·노무현 정부 이래 국가 균형 발전의 노력을 멈추지 않았고, (그가) 선두에서 강원도에 흘린 땀을 기억하는 많은 주민이 있다"라며 "그럼에도 저와 함께 가는 길을 선택해 준 것은 이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 안다. 무거운 책임을 느낀다"라고 했다.정청래 더불어민주당 대표도 이날 오후 자신의 페이스북에 이 전 지사의 불출마 소식을 전하며 "살신성인 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다"라고 썼다. 이어 "항상 공익을 위한 선 굵은 정치의 모범을 보여준 이 전 지사께 감사드린다"라며 "지방선거 승리를 위해 대동단결!"이라고 했다.이 전 지사는 앞서 언급한 글에서 "며칠 동안 노무현 전 대통령과 이해찬 전 국무총리의 우정 어린 시간이 많이 떠올랐다. 혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다"라며 지방선거 불출마를 선언했다. 이어 "지금 절실한 것은, 개인의 앞길이 아니고 국가"라며 "이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거에 반드시 승리해야 나라가 안정된다"라고 강조했다.특히 그는 "무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다"라면서 "저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다"라고 말했다. 그러면서 "바보 노무현과 함께했던 이광재가 바보의 길을 당당하게 가겠다"라며 "'나 아니면 안 된다는 생각이 한국 정치를 망친다', '더 큰 대의를 가지고 정치를 해라'라는 노무현 대통령 평소 말씀을 몸으로 실천하겠다"라고 했다.1965년생인 이 전 지사(연세대 83학번)는 1962년생인 우 전 수석(연세대 81학번)의 연세대 후배로, 1980년대 민주화 운동을 함께 했다.