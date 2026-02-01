치사율 최대 75% '니파 바이러스' 인도 확진, 동남아 경계 강화

AD

인도 서벵골주에서 니파 바이러스(Nipah virus) 감염 사례가 잇따라 확인되면서 동남아시아 각국 보건 당국이 긴급 방역 조치에 나섰다. 현지 보건 당국에 따르면 니파 바이러스는 치사율이 최대 75%에 달할 수 있는 고위험 인수공통감염병으로, 박쥐와 돼지 등 동물로부터 사람에게 전파되거나 감염자의 비말 등을 통해 사람 간 전염이 가능하다. 잠복기는 통상 4~14일이며, 초기에는 감기 유사 증상으로 시작하지만 급성 뇌염으로 진행될 경우 24~48시간 내 혼수 상태에 빠질 수 있다.세계보건기구(WHO)는 1월 26일, 인도 서벵골주 바라싯 지역 병원에서 보건의료 종사자 2명이 니파 바이러스에 감염됐다고 인도 국가국제보건규정(IHR) 연락사무소를 통해 공식 발표했다. 두 환자는 동일 병원 소속 간호사로, 한 명은 기계호흡 상태이고, 다른 한 명은 중증 신경학적 질환에서 회복 중인 것으로 확인됐다. WHO는 부검과 PCR 검사를 통해 감염을 확정했으며, 190명 이상의 접촉자 전원에 대해 모니터링과 검사를 실시한 결과 모두 음성으로 확인됐다. 현재까지 추가 확진 사례는 보고되지 않았다.이번 의료진 확진 사례는 사람 간 전파 가능성에 대한 우려를 높이고 있다. WHO 공식 문서에 따르면, 과거 일부 유행에서는 보건의료 시설 내 밀접 접촉자 사이에서 2차 전파가 문서화된 사례가 있으며, 이에 따라 병원 내 감염 예방 통제가 코로나19 이상의 중요한 과제로 부각되고 있다.또한 WHO는 니파 바이러스 감염병이 특이한 임상 경과를 보이기 때문에, 초기에는 일반적인 발열과 호흡기 증상만 나타나 정확한 인지와 조기 대응이 어렵다고 지적했다. 심각한 경우에는 뇌염, 발작, 호흡곤란 등이 발생하며, 사망에 이를 수도 있다. 이러한 특성 때문에 과거 동남아 지역에서 발생한 대규모 유행 사례는 특히 치명적이었다.대표적으로 1998~1999년 말레이시아에서는 약 265명이 감염돼 105명이 사망했고, 2014년 필리핀에서는 17명 중 9명이 목숨을 잃었다. 당시 감염은 박쥐에서 중간 숙주인 돼지로 전파된 뒤, 돼지와의 접촉을 통해 사람에게 옮겨진 것으로 분석됐다.태국에서는 여러 종의 과일박쥐에서 니파 바이러스 유전자가 확인됐다. 다만 인도 발병 지역보다 바이러스 밀도는 낮은 수준으로 평가된다. 박쥐는 과일이나 나무 수액을 섭취하며, 침·소변·배설물 등을 통해 바이러스를 배출할 수 있다. 사람에게 전파되는 경로는 박쥐가 먹다 남긴 과일을 섭취하거나, 박쥐 침이 섞인 과일 주스나 농작물을 먹는 경우, 박쥐 배설물로 오염된 환경과 접촉하는 경우 등이 있다. 또한 박쥐 서식지 근처에서 직접 접촉하거나, 호흡기를 통해 배출된 비말을 흡입하는 경로로도 감염 가능성이 있다.태국 보건 담당 상임차관 소폰 이암시리타원(Dr. Sophon Iamsirithaworn)은 현지 기자회견에서 "감염 위험은 낮지만 돼지 농장을 포함한 일부 지역 통제를 강화하고, 인도 출발 국제선 여행자에 대한 검문을 강화했다"고 밝혔다.베트남 보건부는 전국 의료기관에 니파 바이러스 예방·통제 지침을 내리고, 공항과 항만에서 발열·호흡기·신경학적 이상 증상을 보이는 승객과 여행 이력을 면밀히 확인하도록 지시했다. 의심 증상자는 즉시 격리 조치 대상이다.캄보디아 보건부도 국경 검문소에 검역 인력을 추가 배치하고, 국민에게 야생 박쥐 접촉을 피하고 오염된 과일 섭취를 자제하도록 경보를 발령했다. 스리랑카 국립아동보건연구소 아르콤 차이웨라와타나 박사는 "어린이는 초기 증상이 뚜렷하지 않아 감염이 놓치기 쉽고, 급성 뇌염으로 진행될 경우 치명적일 수 있다"고 취약 집단 주의를 강조했다.현재 니파 바이러스에 대한 공식 승인 백신이나 특이적 치료제는 없다. WHO는 니파 바이러스를 전염병 대응 혁신 연합(CEPI) 등과 함께 우선 대응이 필요한 병원체 목록에 포함시키고 있으나, 백신과 치료제 개발은 여전히 초기 단계에 머물러 있다.한편 질병관리청은 지난해 9월 니파 바이러스를 '제1급 법정 감염병'으로 지정했다. 질병청 관계자는 "인도 방문 시 농장 방문이나 동물 접촉을 피하고, 외출 후 손 씻기 등 개인 위생 관리가 현재로서는 최선의 예방책"이라고 말했다.보건 전문가들은 당장 치료제가 없는 만큼 조기 발견과 격리, 강력한 환자 관리 체계 구축이 감염 확산을 막는 핵심이라고 강조한다. 해외 여행자는 발열, 두통 등 초기 증상을 주의 깊게 관찰해야 하며, 귀국 후 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문할 필요가 있다.