스승에게는 늘 양보해야 하는 것일까

대학에서 동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 늘 <논어>를 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

인(仁)을 행함에 당해서는 스승에게도 양보하지 않는다.(當仁不讓於師)

삼군(三軍, 나라의 군병력 전체)의 지휘관을 없앨 수는 있어도 필부의 의지를 없앨 수는 없어.

강인함(剛), 맹렬한 분노(毅), 투박함(木), 어눌함(訥). 이게 仁에 가까워.

의지가 굳은 선비, 仁한 사람은 목숨을 부지하려고 仁을 훼손하지 않아. 오히려 목숨을 바쳐서 仁을 완성하지. (志士仁人 無求生以害仁 有殺身以成仁)

논어 제15편에는 동서 고금의 해석자들이 다음과 같이 번역해 온 구절이 있다(15.35).이 번역에는 인(仁)이 무엇인지, 그리고 스승과 제자 간의 관계는 어떠해야 하는지에 대하여 해석자들이 품고 있는 암묵적인 전제들이 숨어있다.우선, 이 번역은 스승과 제자 간의 지배 복종 관계를 당연하게 여기는 발상에서 출발한다. 제자는 스승을 받들어 모셔야 하고 늘 스승에게 양보해야 하는 것이 원칙이지만, '인을 행하는 경우'에는 특별한 예외를 인정하겠다는 것이다. 아마도 그 이유는 인을 행하는 것이 너무나 소중하고 시급하기 때문이리라.하지만, 인을 행하는 것이 그렇게도 소중하고 시급하다면 스승도 (제자에게 양보할 것이 아니라) 솔선수범하여 자기가 먼저 인을 행하는 것이 옳지 않을까? 중요하고 시급한 일을 앞에 두고 누가 누구에게 양보를 하니마니 하는 것 자체가 실은 좀 이상하다.인을 행하는 것이 시급하긴 하지만 위험과 희생이 따를 수도 있으니 제자가 먼저 행하도록 하고 스승은 뒤로 물러나 몸사리고 있겠다는 비겁한 발상이 숨어 있지 않은지 의심해 볼 필요는 없을까? 잘 알다시피, 인을 행하기 위해서는 자신을 희생하고 목숨을 바쳐야 할 경우도 있다.또한, 기존 번역은 "當仁"을 있는 그대로 번역하지 않고, 추가적 의미를 덧붙이고 있다는 점도 주목해야 한다. 當이라는 글자는 "… 하다면" 또는 "… 이라면"과 같은 가정법 문장을 만드는 데 사용되는 글자이기도 하므로, 當仁은 "仁하다면" 이라고 간명하게 번역될 수 있다.하지만, "仁하다면 스승에게도 양보하지 않는다"는 번역을 스승들이 흔쾌히 받아들이기는 어려웠던 모양이다. 그걸 받아들이면, 결국 "仁하지 못한 자들이나 스승에게 양보한다"는 결론을 피할 수 없게 된다. 스승의 알량한 권위는 이로써 종을 치게 될 것이다.제자의 양보를 받는데 익숙한 스승들은 제자가 양보 안 해도 되는 '예외 상황'을 가급적 좁히기를 원한다. 이런 스승들은 "當仁"이라는 원문에는 존재하지 않는 行仁 또는 爲仁이라는 개념을 억지로라도 추가하여, 제자가 인을 "행하는" 동안에만 양보의 예외를 허용하는 번역을 채택한다. 그 외의 나머지 모든 순간에는 제자가 여전히 스승에게 양보해야 한다는 입장을 결코 포기하지 않으려는 것이다.그뿐 아니다. 기존 해석자들이 상상하는 인은 다투지 않는 온화한 사랑과 너그러움에 방점이 놓여있다는 점을 상기할 필요도 있다. 그들이 말하는 "仁을 행하는 경우"는 맹렬한 분노와 용기로 물러서지 않고 투쟁하는 상황이 아니다.오히려, 다툼을 포기하고 다툴 일이 아예 생기지 않도록 너그럽게 양보하고 포용하고 물러서는 것이 바로 이들이 상상하는 "仁을 행하는 경우"일 가능성이 크다. 따라서 기존 해석은 "양보하고 포용하고 물러서는 행위를 할 때는 스승에게도 양보하지 않는다"는 괴상한 말장난으로 귀결된다. 요컨대, 제자가 스승보다 '한 발 먼저' 어질게 물러서라는 것이다.싸우지 않는 어진 마음이 인이라는 온순한 해석을 채택하는 자들이 생각하는 용기(勇)는 기껏해야 남들보다 먼저 양보하고 뒤로 물러서는 데 필요한 '용기'에 불과하다. 그것을 과연 '용기'라고 부를 수 있는지조차도 의문스럽다. 이들이 생각하는 인은 맹렬한 분노와 강인한 용맹함으로 뒷받침되는 윤리적 결기가 아니라, 스승의 눈치나 보다가 스승보다 '앞다투어' 온화하게 꼬리를 내리는 유순함일 뿐이다.기존 번역은 공자가 강조한 인을 정반대로 오해하고 왜곡한 것이다. 사실, 이 구절(15.35)은 스승과는 관련이 없고, 제자에 관한 것도 아니다. 공자는 "仁한 자는 반드시 용기가 있다"고 했다(仁者必有勇 14.5). 인의 용맹한 모습을 실감나게 묘사하는 것이 바로 이 구절이다. 當仁은 "仁하다면"이라는 뜻이고, 不讓於師는 "사단 병력(師)이 몰려와도 물러서지 않는다"는 뜻이다.여기서 사(師)는 스승이 아니다. 대규모 병력이라는 뜻이다. 군사 500명을 려(旅)라고 하고, 5려(旅)를 사(師)라고 한다. 사(師)와 려(旅)가 이런 뜻으로 사용된 사례는 논어의 다른 구절에서도 발견된다(11.25).총칼과 탱크가 들이닥쳐도 인한 자라면 정당한 윤리적 분노로 뒷받침되는 강인한 의지와 용맹함이 있을 것이므로 물러서지 않는다는 말이다. 사(師)자만 보면 곧장 '스승'이라고 단정하고 제자들의 양보를 어디까지 받아낼 수 있을지 따져보려는 발상은 논어 해석에 도움이 되지 않는다.죽음을 두려워하지 않는 용맹한 자에게는 어떠한 물리적, 심리적 위협이나 압박도 통하지 않을 것이라는 점을 공자는 이렇게도 설명한다(9.25).온순 화목하고 어진 마음이 인이라는 기존 해석은 논어에 수록된 공자의 설명과는 거리가 멀다. 나이 어린 어떤 제자가 인이 뭔지 물었을 때 공자는 '남을 사랑하는 것이지(愛人)'라고 대답해 준 적이 있긴 하다. 하지만 그것이 인에 대한 설명의 전부라고 오해해서는 곤란하다. 공자는 인을 이렇게도 설명한다(13.27).'의(毅)'라는 글자에는 단호하다는 뜻뿐만 아니라, 적을 반드시 죽이고야 말겠다는 결심, 앞뒤 물불을 가리지 않는 맹렬한 분노, 저돌적 노여움이라는 뜻이 있다(毅는 멧돼지가 분노하여 온몸의 털이 쭈뼛 솟은 모습을 표현하는 글자다).이런 거칠고 맹렬한 의미는 논어 해석자들이 오랫동안 칭송해 왔던 온순 화목한 인과는 매우 다르지만, 전국시대와 전한 무렵의 여러 저술에서는 이 글자(毅)가 맹렬함(猛), 사나움(暴), 증오심(憎), 강력함(強), 용감함(勇), 과감함(敢), 강인함(剛)과 밀접하게 연결되어 등장한다.무엇보다도, 인은 죽음을 무릅쓰고서라도 지켜야 할 윤리적 가치라는 점은 다음 구절에서 분명해진다(15.9).싸우지 않고 화내지 않으며 너그럽고 평화로운 것이 인이라는 온순한 해석은 이 모든 구절들과 충돌한다. 화내지도 싸우지도 않는 것을 목표로 삼는 사람은 자기 목숨을 부지하려는 것이지 목숨을 바칠 각오를 하고 맹렬한 분노와 결기로 물러서지 않고 투쟁에 나서는 자가 아니다."당인불양어사(當仁不讓於師)"라는 구절은, 윤리적 결기가 있다면 사단 병력이 들이닥쳐도 물러서지 않고 목숨을 바쳐 투쟁하는 용맹함이 반드시 있을 것이라는 말이다. 스승 곁에서 맴돌다가 스승보다 한 발 먼저 어진 심성을 발휘하여 스승에게 칭찬받는 온순한 사람이 되라는 뜻이 아니다.스승의 그림자에서 벗어나는 것이야말로 인을 향한 첫 발걸음을 내딛는 길이 될 것이다.