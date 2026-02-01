1163자 장문 트윗한 이 대통령 "언론, 왜 망국적 투기 편드나"

"부동산 투기 때문에 나라 망하는 걸 보고도 왜 투기 편을 들까요?"
이재명 대통령이 1일 엑스(X·옛 트위터)에 던진 질문이다. 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료 방침을 "날벼락"이라 표현하면서 다주택자 규제에 10가지 부작용이 있다는 내용의 한 경제지 기사를 공유하며 언론을 정조준했다.
이 대통령은 "정론직필은 언론의 사명이자 의무다. 그래서 입법·사법·행정에 이은 제4부라며 보호까지 해주지 않나"라며 "그런데 언론이라면서 대체 왜 이렇게까지 망국적 투기를 편드는 것이냐"고 반문했다.
또한 "돈 벌겠다고 살지도 않는 집을 몇 채씩 수십 수백 채씩 사 모으는 바람에 집값과 임대료가 천정부지로 올라 젊은이들은 결혼을 포기하고, 출산이 줄어 나라가 사라질 지경에 이르렀는데 그렇게 버는 돈에 세금 좀 부과한 것이 그렇게 부당한 것이냐"고 지적했다.
전날(1월 31일) 엑스를 통해 "망국적 부동산 정상화는 불가능할 것 같나. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난 감수만 하면 될 일"이라며 밝힌 '부동산 정상화' 의지를 다시 강하게 드러낸 셈이다.
).
"날벼락 운운하며 부당하게 정부 이기려 말고..."
이 대통령은 이번에도 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 당연하다고 못 박았다. 또한 문제를 삼으려면 부동산 투기 자체나 추가적인 감세 연장을 바라는 부당함을 문제 삼아야 하지 않냐고 꼬집었다.
그는 "세금 중과 피하면서 수십, 수백% 오른 수익 충분히 누릴 수 있도록 시행령 고쳐가며 1년씩 세금 중과 면제해준 것이 야금야금 어언 4년이나 됐다"라며 "이미 4년 전에 시행하기로 돼 있었고 그보다도 훨씬 이전에 만들어진 중과 법률을 이제 와서 '날벼락'이라며 비난하는 것은 대체 무슨 연유일까요?"라고 물었다.
특히 "언론인 본인들이 투기적 다주택자도 아닐 터이고, '4년 간 중과 유예 이번에는 원칙대로 종료'라는 팩트를 모를 리도 없다"면서 "다수의 다주택자들을 편들어 정부를 곤경에 빠트려 보겠다는 것은 '상대를 공격할 수 있다면 나라가 망해도 좋다'고 하는 저급한 사익추구 집단이나 할 생각 아니겠나"라고 비판했다.
이 대통령은 "누구나 알듯이 나라가 위기다. 위기 요인은 대내외적으로 다양하지만 우리 스스로 만들었고 고칠 수 있는 위기는 이제라고 고쳐야 하지 않겠나"라며 "제발 바라건대 정론직필은 못하더라도 망국적 투기 두둔이나 정부 '억까' 만큼은 자중해 주시면 좋겠다"고 했다.
또한 "제도란 필요하면 바꿀 수도 있는 것이다. 강제 매각도 아니고 공익을 해치는, 그리 바람직하지도 않는 수익에 세금을 중과하되 회피 기회를 4년이나 주었으면 충분하다고 보여진다"면서 (중과 유예 종료 조치는 작년부터 예고됐다고 짚었다.
그러면서 "날벼락 운운하며 정부를 부당하게 이기려 하지 마시고 그나마 우리 사회가 준 중과세 감면 기회를 잘 활용하시기 바란다. 아직 100일이나 남았다"고 밝혔다.
국힘 비난 겨냥 "안타깝게도 말 길어져"... 토론·숙의 위해 트윗 점점 길어질까
무엇보다 주목해야 할 점은 이 대통령의 해당 엑스 게시물 글자 수다. 이 대통령은 통상 엑스 계정을 주요 정책이나 이슈 현안, 간단한 논평 등을 담은 단문 메시지로 주로 활용해 왔다. 게시물당 최대 280자까지 허용되는 엑스 플랫폼의 특성을 따른 것. 하지만 이번 게시물의 글자 수는 1163자다. 최대 2만5000자까지 게시할 수 있는 프리미엄 구독 서비스의 기능을 활용한 것.
단문 메시지보다 대통령의 생각을 보다 명확하게, 특히 정치적 의도가 깔린 '오독'을 방지하기 위한 조치로 보인다.
실제로 이 대통령은 전날 밤 11시 49분 엑스에 "언어의 기본적 맥락과 의미를 이해하지 못하니 안타깝게도 말이 길어집니다"라며 1221자의 게시글을 올렸다. 국민의힘이 "부동산 정상화는 5천피, 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이란 대통령의 X 게시물과 관련 "망언"이라고 비판한 기사를 공유하면서다.
이 대통령은 해당 게시글에서 "혹시라도 언어해득 능력을 아직 완전히 갖추지 못한 분들을 위해 제가 쓴 '쉽다'는 말의 정확한 의미를 자세히 풀어 써 드린다"라며 "계곡 정비나 주가 5천 달성이 세인들의 놀림거리가 될 만큼 불가능해 보이고 어려웠지만 총력을 다 해 이뤄낸 것처럼, 그보다는 더 어렵지도 않고 훨씬 더 중요한 집값 안정은 무슨 수를 써서라도 성공시킬 것"이라고 밝혔다.
향후 이 대통령의 엑스 게시글이 이와 같은 장문 메시지로 이어질 가능성도 보인다. 중과 유예 종료 관련 언론 보도를 비판한 게시글 외에도 이 대통령은 이날 오전 10시 현재 2건의 게시물을 엑스에 추가로 올렸는데 모두 450자를 넘었다.
특히 세계보건기구(WHO)가 2035년까지 설탕 음료와 주류 등의 실질 가격을 최소 50% 이상 인상하자는 강력한 권고안을 내놓았다"는 내용의 기사를 공유하면서 올린 '설탕 부담금' 게시글은 글자 수를 늘려서 이에 대한 본인의 생각을 정확히 밝히니, 왜곡하지 말고 진지하게 토론해 보자는 뜻이 읽힌다.
이 대통령은 해당 글에서 "설탕부담금이나 부동산 세제 개편, 양극화 완화를 위한 제도 개혁처럼 이해관계가 복잡하게 얽힌 어려운 문제일수록 곡해와 오해가 많다"며 "그러기 때문에 정확한 논리와 사실관계, 실제 현실 사례에 기반한 허심탄회한 토론과 공론화가 필수"라고 적었다.
아울러 "이 제도의 도입 여부에 대해 좀 더 깊이 있고 냉철한 논쟁을 기대한다"며 "정치적 이득 얻어 보겠다고 나라의 미래와 정의로운 건보료 분담을 외면한 채, 상대를 증세 프레임에 가두려고 하는 무조건 반대나 억지스런 조작왜곡 주장은 사양한다"고 했다.
